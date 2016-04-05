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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6100610161026103
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:23

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Війна - якби не моя "особиста проблема"?
Чи моя?
бесспорно, и наверное страдаешь не только ты. или только ты?

Зараз почнемо грати в пінг-понг? :D

Так, всіх в бліндажах "зуби болять" - треба замінити на 2р, щоб вони підлікували зуби.
Чи мають ще сидіти 2р., поки зуби взагалі розкришаться і лікувати вже не буде що?
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:25

  flyman написав:
  Hotab написав:Успіх , поки ти для віталіка не побудеш проктологом, він не зрозуміє , що самець (якщо йому відоме це слово) це апріорі воїн і захисник.для цього не треба аспірантури і інтернатури.


Скажите, пожалуйста, эта обезьяна — мужчина или женщина? — Это самец. Мужчина тот, у кого деньги есть.

120 дол/міс (пиво входить) -це вже мушчина, чи поки що самець в мішечку оверсайз ? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:30

  Успіх написав:Так, всіх в бліндажах "зуби болять" - треба замінити на 2р, щоб вони підлікували зуби.
Чи мають ще сидіти 2р., поки зуби взагалі розкришаться і лікувати вже не буде що?
я не против чтобы вам менять зубы каждый год!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:30

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:Успіх , поки ти для віталіка не побудеш проктологом, він не зрозуміє , що самець (якщо йому відоме це слово) це апріорі воїн і захисник.для цього не треба аспірантури і інтернатури.


Скажите, пожалуйста, эта обезьяна — мужчина или женщина? — Это самец. Мужчина тот, у кого деньги есть.

120 дол/міс (пиво входить) -це вже мушчина, чи поки що самець в мішечку оверсайз ? :lol:

це режим не відсвічування на радарах при СМУ
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:22

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Війна - якби не моя "особиста проблема"?
Чи моя?
бесспорно, и наверное страдаешь не только ты. или только ты?


а с этого места поподробнее.
расскажите как страдает тыловик у которого нет кровных родственников на фронте и на которого не упала ракета.
и чет мне подсказывает таких не мало.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:26

  mephala написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Війна - якби не моя "особиста проблема"?
Чи моя?
бесспорно, и наверное страдаешь не только ты. или только ты?


а с этого места поподробнее.
расскажите как страдает тыловик у которого нет кровных родственников на фронте и на которого не упала ракета.
и чет мне подсказывает таких не мало.

тада тех кому зарплаты платит бюджет немало. Им может и не плохо.

У меня падение доходов -40% от довоенных. Прямые убытки 10куе. У многих разрушено жильё. Беженцы ютятся по чужим углам. Безработица 30%. Цены х2 к довоенным. Кто-то похоронил мужа/сына. У других родственники стали инвалидами. Из-за "женской эмиграции" рушаться семьи. Полный список ещё длиннее. Жаль что вас пока это не коснулось, если надо расписывать поподробнее. Говорить что страдает только фронт - ложь. Мой бывший друг, тыловая крыса с погонами полкана 2 внедорожника купил в 2023г. И каждую пятницу до поздна сидит в ресторане. На каждом блок посту задействовано до 10 военных (300 тыс в месяц из бюджета). Сколько блокпостов по Украине. Кого они охраняют.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 30 гру, 2023 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:33

  beee написав:більшість країн відмовилась від призову і перейшла на контрактну професійну армію.

майбутнє за децентралізацію всього на світі. майбутнє за маленькими професійними бригадами спеців, які розвалять любу баластну інертну совкову систему.
саме тому зараз реально в бойових діях воюють - лічені відсотки.
інша частина нашої армії - велика бюрократична машина

але зараз ми бачимо цікавий ефект, що коли хтось не рахує життя своїх громадян, то ці м'ясні штурми таки мають результат. й якщо нема переваги в рівні зброї на рівень чи два, то далеко не завжди купка профі може вистояти проти навали юрби
Shaman
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