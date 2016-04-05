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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61016102610361046105 ... 6107>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:23

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Війна - якби не моя "особиста проблема"?
Чи моя?
бесспорно, и наверное страдаешь не только ты. или только ты?

Зараз почнемо грати в пінг-понг? :D

Так, всіх в бліндажах "зуби болять" - треба замінити на 2р, щоб вони підлікували зуби.
Чи мають ще сидіти 2р., поки зуби взагалі розкришаться і лікувати вже не буде що?
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:25

  flyman написав:
  Hotab написав:Успіх , поки ти для віталіка не побудеш проктологом, він не зрозуміє , що самець (якщо йому відоме це слово) це апріорі воїн і захисник.для цього не треба аспірантури і інтернатури.


Скажите, пожалуйста, эта обезьяна — мужчина или женщина? — Это самец. Мужчина тот, у кого деньги есть.

120 дол/міс (пиво входить) -це вже мушчина, чи поки що самець в мішечку оверсайз ? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:30

  Успіх написав:Так, всіх в бліндажах "зуби болять" - треба замінити на 2р, щоб вони підлікували зуби.
Чи мають ще сидіти 2р., поки зуби взагалі розкришаться і лікувати вже не буде що?
я не против чтобы вам менять зубы каждый год!
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:30

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:Успіх , поки ти для віталіка не побудеш проктологом, він не зрозуміє , що самець (якщо йому відоме це слово) це апріорі воїн і захисник.для цього не треба аспірантури і інтернатури.


Скажите, пожалуйста, эта обезьяна — мужчина или женщина? — Это самец. Мужчина тот, у кого деньги есть.

120 дол/міс (пиво входить) -це вже мушчина, чи поки що самець в мішечку оверсайз ? :lol:

це режим не відсвічування на радарах при СМУ
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:22

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Війна - якби не моя "особиста проблема"?
Чи моя?
бесспорно, и наверное страдаешь не только ты. или только ты?


а с этого места поподробнее.
расскажите как страдает тыловик у которого нет кровных родственников на фронте и на которого не упала ракета.
и чет мне подсказывает таких не мало.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:26

  mephala написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Війна - якби не моя "особиста проблема"?
Чи моя?
бесспорно, и наверное страдаешь не только ты. или только ты?


а с этого места поподробнее.
расскажите как страдает тыловик у которого нет кровных родственников на фронте и на которого не упала ракета.
и чет мне подсказывает таких не мало.

тада тех кому зарплаты платит бюджет немало. Им может и не плохо.

У меня падение доходов -40% от довоенных. Прямые убытки 10куе. У многих разрушено жильё. Беженцы ютятся по чужим углам. Безработица 30%. Цены х2 к довоенным. Кто-то похоронил мужа/сына. У других родственники стали инвалидами. Из-за "женской эмиграции" рушаться семьи. Полный список ещё длиннее. Жаль что вас пока это не коснулось, если надо расписывать поподробнее. Говорить что страдает только фронт - ложь. Мой бывший друг, тыловая крыса с погонами полкана 2 внедорожника купил в 2023г. И каждую пятницу до поздна сидит в ресторане. На каждом блок посту задействовано до 10 военных (300 тыс в месяц из бюджета). Сколько блокпостов по Украине. Кого они охраняют.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 30 гру, 2023 12:34, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:33

  beee написав:більшість країн відмовилась від призову і перейшла на контрактну професійну армію.

майбутнє за децентралізацію всього на світі. майбутнє за маленькими професійними бригадами спеців, які розвалять любу баластну інертну совкову систему.
саме тому зараз реально в бойових діях воюють - лічені відсотки.
інша частина нашої армії - велика бюрократична машина

але зараз ми бачимо цікавий ефект, що коли хтось не рахує життя своїх громадян, то ці м'ясні штурми таки мають результат. й якщо нема переваги в рівні зброї на рівень чи два, то далеко не завжди купка профі може вистояти проти навали юрби
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:44

Приймуть закон 24міс-підемо пробувати гіркоту тилового життя

  vitaliiangel написав:У меня падение доходов -40% от довоенных. Прямые убытки 10куе. У многих разрушено жильё. Беженцы ютятся по чужим углам. Безработица 30%. Цены х2 к довоенным. Кто-то похоронил мужа/сына. У других родственники стали инвалидами. Из-за "женской эмиграции" рушаться семьи. Полный список ещё длиннее. Жаль что вас пока это не коснулось, если надо расписывать поподробнее. Говорить что страдает только фронт - ложь. Мой бывший друг, тыловая крыса с погонами полкана 2 внедорожника купил в 2023г. И каждую пятницу до поздна сидит в ресторане. На каждом блок посту задействовано до 10 военных (300 тыс в месяц из бюджета). Сколько блокпостов по Украине. Кого они охраняют.
Звичайно, що і в тилу - не так солодко.
Але!
Але вже настав час дати нам(фронтовикам), трохи відчути "тяготи тилового життя" :D
Замініть нас, щоб ми хоч 2роки відчули/пожили "гірким життям тилу" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:47

  budivelnik написав:
  Bobua написав:Сенс у тому, що не чіпатимуть працівників, що сплачують багато ЄСВ, ПДФО, ВЗ (і, потенційно -- ПДВ).
Ого - прогрес....
Чи можна вважати тих в кого офіційна зарплата вище 35000, або розмір сплачених податків вищий від 16000 грн/місяць - не ухилянтами?


Ідея, думаю, у тому, що млн, десятки млн тиловиків змушені будуть працювати 24/7 аби сплатити 22тис податків на місяць (17тис якщо без ПДВ, бо на руки вони отримуватимуть крихти, купувати майже не будуть, і ПДВ від них буде мало...)
Питання одне -- де взяти стільки праці?

Потім вони збагнуть, що “дальше так жить ніззя” і таки підуть у військ.курорт на 21...121тис -- сидіти і в інети писати...

Демобілізовані військові, хто мав запас грошей “невлошених” -- спочатку поплатять добровільно ті 17-22тис, за якийсь час здадуться, скажуть “забирайте знову нас...” і платити перестануть.
І у тецека аж очі розбігатимуться -- так багато буде кого взяти...
“воювати будуть всі (майже)”， перейдем на вищий ступінь сусп.розвитку... Ідилія. :)

Всі нововведення ВР можна було звести в одне -- не йде по ІПН щомісяця 17тис ЄСВ, ПДФО. ВЗ (а краще 30?) -- повістку всіма каналами, а за 2-3тижні неявки -- арешт всіх-всіх активів і або “джойн ту армі!”, або...

17тис*12*11млн(працездат.чоловіки)=2.2трлн =держ.бюджет (+ жінки працюють і т.д.)
Востаннє редагувалось Bobua в Суб 30 гру, 2023 12:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:48

  vitaliiangel написав:тада тех кому зарплаты платит бюджет немало. Им может и не плохо.

У меня падение доходов -40% от довоенных. Прямые убытки 10куе. У многих разрушено жильё. Беженцы ютятся по чужим углам. Безработица 30%. Цены х2 к довоенным. Кто-то похоронил мужа/сына. У других родственники стали инвалидами. Из-за "женской эмиграции" рушаться семьи. Полный список ещё длиннее. Жаль что вас пока это не коснулось, если надо расписывать поподробнее. Говорить что страдает только фронт - ложь. Мой бывший друг, тыловая крыса с погонами полкана 2 внедорожника купил в 2023г. И каждую пятницу до поздна сидит в ресторане. На каждом блок посту задействовано до 10 военных (300 тыс в месяц из бюджета). Сколько блокпостов по Украине. Кого они охраняют.


вы писатель а не читатель?
я же внятно написал что те у кого нет кровных родственников на фронте и на кого не упала ракета (уточню так как вижу у вас плохо с чтением - не погибли кровные родственники и не разрушено единственное жилье)
у вас проблема с пониманием того что вас спрашивают?

ЗЫ
ваши "страдания" меня впечатлили. падение дохода на 40%. аж слезу пустил.
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