Додано: Суб 30 гру, 2023 13:31

Весь год я наблюдаю разделение общества на 2, или даже 3 лагеря, все это ведет к тому, что это разделение перейдет в раздор, а государство, которое должно делать все, чтобы избежать этого раздора, по факту своей политикой провоцирует этот раздор все сильнее и сильнее...Лично я уже даже не знаю, что может снова объединить общество, может найдутся умные головы, которые смогут, очень хочется на это надеяться...