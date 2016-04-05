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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 610261036104610561066107>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:53

  vitaliiangel написав: На каждом блок посту задействовано до 10 военных (300 тыс в месяц из бюджета). Сколько блокпостов по Украине. Кого они охраняют.


багато блок-постів прибрали (десь 20% від 2022 залишилось)
але там одні молоді хлопці(переважно 22-30),
порівняно з тим що у 2022 стояли солдати 45+

діди закінчились, бо не витримують стояти днями на свіжому повітрі
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 12:59

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:аши "страдания" меня впечатлили. падение дохода на 40%. аж слезу пустил.
мне ваша слеза ниже спины как и весь остальной бред что вы с хотабом здесь несёте. Ни один бюджетник не поймёт, что такое вложить Nкуе и потерять 40% доходности.


иногда я задумываюсь что таких как вы только буряты с чеченами могут подлечить.
на фронте гибгнут люди защищая страну а вы носитесь со своей доходностью.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:01

  mephala написав:
  vitaliiangel написав:
  mephala написав:аши "страдания" меня впечатлили. падение дохода на 40%. аж слезу пустил.
мне ваша слеза ниже спины как и весь остальной бред что вы с хотабом здесь несёте. Ни один бюджетник не поймёт, что такое вложить Nкуе и потерять 40% доходности.


иногда я задумываюсь что таких как вы только буряты с чеченами могут подлечить.
на фронте гибгнут люди защищая страну а вы носитесь со своей доходностью.

кто вам дал право прикрывать свою никчемность погибшими бойцами? лично вы к ним какое отношение имеете?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:02

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:аши "страдания" меня впечатлили. падение дохода на 40%. аж слезу пустил.
мне ваша слеза ниже спины как и весь остальной бред что вы с хотабом здесь несёте. Ни один бюджетник не поймёт, что такое вложить Nкуе и потерять 40% доходности. Вы за свою жизнь не заработали никуя, поэтому чье-то падение доходов у вас вызывает завистливую улыбку.

Наверно простейший опыт на высших приматах для их понимания подобной ситуации - это снижение калорийности ежедневного рациона на 40% с обещанием его поднять когда они наростят мышечную массу за счёт внутренних резервов организма на 100% допустим.
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 30 гру, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:02

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:ваши "страдания" меня впечатлили. падение дохода на 40%. аж слезу пустил.
мне ваша слеза ниже спины как и весь остальной бред что вы с хотабом здесь несёте. Ни один бюджетник не поймёт, что такое вложить Nкуе и потерять 40% доходности. Вы за свою жизнь не заработали никуя, поэтому чье-то падение доходов у вас вызывает завистливую улыбку.


  vitaliiangel написав:кто вам дал право прикрывать свою никчемность погибшими бойцами? лично вы к ним какое отношение имеете?


во как вас зацепило. знатно то из вас поперло.

ЗЫ
править на лету вы умеете
Востаннє редагувалось mephala в Суб 30 гру, 2023 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:20

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:vitaliiangel
во как вас зацепило. знатно то из вас поперло.

думайте головой, прежде чем прикрываться погибшими героями на форумах.
  барабашов написав:Наверно простейший опыт на высших приматах для их понимания подобной ситуации - это снижение калорийности ежедневного рациона на 40% с обещанием его поднять когда они наростят мышечную массу за счёт внутренних резервов организма на 100% допустим.
бюджетник не понимает, что потенциально означает такое падение доходности для бизнеса. Это как здоровому человеку отрезать 2 руки. Формально организм как бы ещё живёт, а по факту медленная смерть.


ВЕТИК , не зарывайся , особенно с потерей .
Я тоже могу рассказать , что потерял все , но это был мой выбор .
Аж в припрыжку побежал защищать .
Ни о чем не жалею .
А Вы потеряли 40 % и как бы продолжаете все таки зарабатывать .
60 % ОГО го
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:25

  Успіх написав:Замініть нас, щоб ми хоч 2роки відчули/пожили "гірким життям тилу"
спроси почему mephala такой умный и справедливый тебя не заменит. Реально бесят те кто сами не в окопе, но рассказывают другим как надо Родину любить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Весь год я наблюдаю разделение общества на 2, или даже 3 лагеря, все это ведет к тому, что это разделение перейдет в раздор, а государство, которое должно делать все, чтобы избежать этого раздора, по факту своей политикой провоцирует этот раздор все сильнее и сильнее...Лично я уже даже не знаю, что может снова объединить общество, может найдутся умные головы, которые смогут, очень хочется на это надеяться...
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:34

  beee написав:На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.

накуй им ехать заграницу, выше он пишут что и здесь неплохо.
vitaliiangel
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  #<1 ... 610261036104610561066107>
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