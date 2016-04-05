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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:35
beee написав:
На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.
запилите стрим мы заценим
кстати на каком переходе застряли?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:37
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Замініть нас, щоб ми хоч 2роки відчули/пожили "гірким життям тилу"
спроси почему mephala
такой умный и справедливый тебя не заменит. Реально бесят те кто сами не в окопе, но рассказывают другим как надо Родину любить.
я тебя спросил как страдают тыловики у которых никто на фронте не погиб и есть где жить в ответ на твою реплику
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Війна - якби не моя "особиста проблема"?
Чи моя?
бесспорно, и наверное страдаешь не только ты. или только ты?
а тебя страдальца сразу поснесло про твои 40%.
ответ по сути вопроса будет?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:41
Rack написав:
Весь год я наблюдаю разделение общества на 2, или даже 3 лагеря, все это ведет к тому, что это разделение перейдет в раздор, а государство, которое должно делать все, чтобы избежать этого раздора, по факту своей политикой провоцирует этот раздор все сильнее и сильнее...Лично я уже даже не знаю, что может снова объединить общество, может найдутся умные головы, которые смогут, очень хочется на это надеяться...
розумних не допустять бо їх методи можуть не сподобатись населенню, яке привчили до простих рішень. скільки часу і чому, мовчки дивились на зростаючи статки воєнкомів? тепер дивуються, чому населення зробило свої висновки стосовно того, хто повинен втрачати здоров'я та гинути на фронті, а хто придбати новий авто чи будинок в європі?
спостерігаємо, як кухарка далі керує країною...
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:43
Rack написав:
Весь год я наблюдаю разделение общества на 2, или даже 3 лагеря, все это ведет к тому, что это разделение перейдет в раздор, а государство, которое должно делать все, чтобы избежать этого раздора, по факту своей политикой провоцирует этот раздор все сильнее и сильнее...Лично я уже даже не знаю, что может снова объединить общество, может найдутся умные головы, которые смогут, очень хочется на это надеяться...
Всех помирит одно правильное решение .
Все должны защищать Украину , без исключения .
Людей с физическими недостатками и отцов многодетных (трое детей ) там быть не должно .
Всем этим должно заниматься правительство и брать на себя ответственность за принятые решения .
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:46
холява написав: Rack написав:
Весь год я наблюдаю разделение общества на 2, или даже 3 лагеря, все это ведет к тому, что это разделение перейдет в раздор, а государство, которое должно делать все, чтобы избежать этого раздора, по факту своей политикой провоцирует этот раздор все сильнее и сильнее...Лично я уже даже не знаю, что может снова объединить общество, может найдутся умные головы, которые смогут, очень хочется на это надеяться...
Всех помирит одно правильное решение .
Все должны защищать Украину , без исключения .
Людей с физическими недостатками и отцов многодетных (трое детей ) там быть не должно .
Всем этим должно заниматься правительство и брать на себя ответственность за принятые решения .
А що робити із неспроможною владою, яка не хоче її віддати спроможним?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:48
Прохожий написав: beee написав:
На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.
запилите стрим мы заценим
кстати на каком переходе застряли?
Из чата.
По поводу границы, реальная история с реальными, знакомыми мне людьми. Женщина-вдова и 19 летний сын с тяжелым дцп, на своей машине. Не пропустили на Шегинях, сегодня утром. Ей сказали что она может пройти границу, а сын нет. Никакой информации, ничего, на Шегинях сотни, если не тыщи человек просто в полной потерянности стоят возле машин и автобусов. Знакомая поехала на другой пункт пропуска(у них нет временной защиты, они ехали в гости к родственникам в Германию)
Вілео спілкування багатодітного батька з пограничнецею вставити не можу
Востаннє редагувалось adeges
в Суб 30 гру, 2023 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:49
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Замініть нас, щоб ми хоч 2роки відчули/пожили "гірким життям тилу"
спроси почему mephala
такой умный и справедливый тебя не заменит. Реально бесят те кто сами не в окопе, но рассказывают другим как надо Родину любить.
Так я тут майже завжди звертаюсь до ВСІХ!
Але мало хто навіть може це прокоментувати, а не те щоб чітко відповісти на ПРОСТІ питання!
От наприклад, прості питання ДЛЯ ВСІХ!
(от подивитесь, що 3-4форумчанина може прокоментують/дадуть відповідь - а решта? Чому хоч 20тутешніх форумчан не дадуть свої відповіді?)
Тож, ПРОСТІ питання:
1. Хто є такі - воїни ЗСУ, які на моменті, служать безстроково?(якщо навіть зекам, які крадуть, гвалтують, вбивають - і то дають ЧІТКІ терміни ув'язнення!
Тобто, навіть, покидькам суспільства - і то дають чіткі терміни!)
А ми? Ми тоді хто?
2. Чому ви не хочете піти нас замінити?(про те, щоб йшли депутати, прокурори і т.п. - ми це все знаємо)
Питання ж до вас всіх - чому САМЕ ВИ, не хочете піти замінити нас?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:51
adeges написав:
Из чата.
Прохожий написав: beee написав:
На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.
запилите стрим мы заценим
кстати на каком переходе застряли?
По поводу границы, реальная история с реальными, знакомыми мне людьми. Женщина-вдова и 19 летний сын с тяжелым дцп, на своей машине. Не пропустили на Шегинях, сегодня утром. Ей сказали что она может пройти границу, а сын нет. Никакой информации, ничего, на Шегинях сотни, если не тыщи человек просто в полной потерянности стоят возле машин и автобусов. Знакомая поехала на другой пункт пропуска(у них нет временной защиты, они ехали в гости к родственникам в Германию)
а ну если "из чата" то
"вопросов больше не имею"(с)
кстати нигде "в чатах" нет еще инфы про пакование в бусики прямо на границе с прямым трансфером в Авдеевку?
Востаннє редагувалось Прохожий
в Суб 30 гру, 2023 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:53
Прохожий написав: beee написав:
На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.
запилите стрим мы заценим
кстати на каком переходе застряли?
"Тик-ток + диван" называется
Подсел я на него. А держался долго.
Востаннє редагувалось beee
в Суб 30 гру, 2023 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:53
Успіх написав: vitaliiangel написав: Успіх написав:
Замініть нас, щоб ми хоч 2роки відчули/пожили "гірким життям тилу"
спроси почему mephala
такой умный и справедливый тебя не заменит. Реально бесят те кто сами не в окопе, но рассказывают другим как надо Родину любить.
Так я тут майже завжди звертаюсь до ВСІХ!
Але мало хто навіть може це прокоментувати, а не те щоб чітко відповісти на ПРОСТІ питання!
От наприклад, прості питання ДЛЯ ВСІХ!
(от подивитесь, що 3-4форумчанина може прокоментують/дадуть відповідь - а решта? Чому хоч 20тутешніх форумчан не дадуть свої відповіді?)
Тож, ПРОСТІ питання:
1. Хто є такі - воїни ЗСУ, які на моменті, служать безстроково?(якщо навіть зекам, які крадуть, гвалтують, вбивають - і то дають ЧІТКІ терміни ув'язнення!
Тобто, навіть, покидькам суспільства - і то дають чіткі терміни!)
А ми? Ми тоді хто?
2. Чому ви не хочете піти нас замінити?(про те, щоб йшли депутати, прокурори і т.п. - ми це все знаємо)
Питання ж до вас всіх - чому САМЕ ВИ, не хочете піти замінити нас?
тобі вже 100500 раз пояснили, ніхто тебе не замінить до кородонів 91, або поки не досягнеш віку пана халяви, є ще варіанти
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 30 гру, 2023 13:56, всього редагувалось 3 разів.
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