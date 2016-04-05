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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:55
холява написав:
Всех помирит одно правильное решение .
Все должны защищать Украину , без исключения .
Людей с физическими недостатками и отцов многодетных (трое детей ) там быть не должно .
Всем этим должно заниматься правительство и брать на себя ответственность за принятые решения .
Дещо наївно очікувати від суспільства, яке проголосувало за дороги замість ракет, такої жертовності.
Вже писав, що голосуючи, в опитуваннях, за війну до кордонів 91, по замовчуванню хочуть це зробити не особисто і не за свої гроші.
Хіба сьогоднішня паніка пересічних була така неочікуванна? Цілком природня реакція такого суспільства.
Інша справа, що керманичі геть відірвались від реальності, проте, вони такі були і в 2019.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:56
beee написав: Прохожий написав: beee написав:
На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.
запилите стрим мы заценим
кстати на каком переходе застряли?
"Тик-ток + диван" называется
Подсел я на него. А держался долго.
ого
вы решили перейти на уровень виталика?
а 300ТК мониторите?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:57
beee написав:
На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.
Шоб вы поняли - 3я группа это когда нет кисти руки, причём основной(левшам-левой,правшам-правой), за ступню не в курсе. Окуенные из них штурмовики.
За многодетных порадовали. "НАДО ПРОСРО ПЕРЕСТАТЬ КОРМИТЬ..."
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:57
flyman написав:
поки не досягнеш віку пана халяви
дай Бог ему здоровья.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:57
Прохожий написав: adeges написав: Прохожий написав:Из чата.
По поводу границы, реальная история с реальными, знакомыми мне людьми. Женщина-вдова и 19 летний сын с тяжелым дцп, на своей машине. Не пропустили на Шегинях, сегодня утром. Ей сказали что она может пройти границу, а сын нет. Никакой информации, ничего, на Шегинях сотни, если не тыщи человек просто в полной потерянности стоят возле машин и автобусов. Знакомая поехала на другой пункт пропуска(у них нет временной защиты, они ехали в гости к родственникам в Германию)
а ну если "из чата" то
"вопросов больше не имею"(с)
кстати нигде "в чатах" нет еще инфы про пакование в бусики прямо на границе с прямым трансфером в Авдеевку?
Коли розмір проблеми і відео заполонить інтернет, звичайно про "заценить" аффтар вже не згадає
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Додано: Суб 30 гру, 2023 13:59
vitaliiangel написав: flyman написав:
поки не досягнеш віку пана халяви
дай Бог ему здоровья.
і Вам не хворать
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:03
барабашов написав: beee написав:
На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.
Шоб вы поняли - 3я группа это когда нет кисти руки, причём основной(левшам-левой,правшам-правой), за ступню не в курсе. Окуенные из них штурмовики.
За многодетных порадовали. "НАДО ПРОСРО ПЕРЕСТАТЬ КОРМИТЬ..."
один набросил гуано на вентилятор, другой давай разбрасывать
тикток как источник информации, ппц уровень...
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:03
flyman написав:
тобі вже 100500 раз пояснили, ніхто тебе не замінить
Питання ж чітке:
Чому САМЕ ТИ не хочеш мене підмінити? Які саме причини тобі заважають?
Ну і на інше - ще простіше питання: Хто ми є? - можна ж відповісти?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:06
Прохожий написав: барабашов написав: beee написав:
На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.
Шоб вы поняли - 3я группа это когда нет кисти руки, причём основной(левшам-левой,правшам-правой), за ступню не в курсе. Окуенные из них штурмовики.
За многодетных порадовали. "НАДО ПРОСРО ПЕРЕСТАТЬ КОРМИТЬ..."
один набросил гуано на вентилятор, другой давай разбрасывать
тикток как источник информации, ппц уровень...
А какой источник нужен? Партийная газета?
Каким пользуетесь? Если человек видео снял и показал, в чём разница ресурсов кроме того, что тик ток это сделает мгновенно, просветите нас убогих?
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beee
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:08
beee написав: Прохожий написав: барабашов написав:
Шоб вы поняли - 3я группа это когда нет кисти руки, причём основной(левшам-левой,правшам-правой), за ступню не в курсе. Окуенные из них штурмовики.
За многодетных порадовали. "НАДО ПРОСРО ПЕРЕСТАТЬ КОРМИТЬ..."
один набросил гуано на вентилятор, другой давай разбрасывать
тикток как источник информации, ппц уровень...
А какой источник нужен? Партийная газета?
Каким пользуетесь? Если человек видео снял и показал, в чём разница ресурсов кроме того, что тик ток это сделает мгновенно, просветите нас убогих?
ссылка?
Я лично пользуюсь несколькими источниками и только после этого могу сделать какой то вывод
если для вас ролик в тикток это истина в последней инстанции мне вас жаль...
Востаннє редагувалось Прохожий
в Суб 30 гру, 2023 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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