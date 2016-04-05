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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61046105610661076108 ... 6110>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:57

  Прохожий написав:
  adeges написав:
  Прохожий написав:
Из чата.

По поводу границы, реальная история с реальными, знакомыми мне людьми. Женщина-вдова и 19 летний сын с тяжелым дцп, на своей машине. Не пропустили на Шегинях, сегодня утром. Ей сказали что она может пройти границу, а сын нет. Никакой информации, ничего, на Шегинях сотни, если не тыщи человек просто в полной потерянности стоят возле машин и автобусов. Знакомая поехала на другой пункт пропуска(у них нет временной защиты, они ехали в гости к родственникам в Германию)

а ну если "из чата" то
"вопросов больше не имею"(с)

кстати нигде "в чатах" нет еще инфы про пакование в бусики прямо на границе с прямым трансфером в Авдеевку?


Коли розмір проблеми і відео заполонить інтернет, звичайно про "заценить" аффтар вже не згадає
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:59

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:поки не досягнеш віку пана халяви
дай Бог ему здоровья.

і Вам не хворать
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:03

  барабашов написав:
  beee написав:На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.

Шоб вы поняли - 3я группа это когда нет кисти руки, причём основной(левшам-левой,правшам-правой), за ступню не в курсе. Окуенные из них штурмовики.
За многодетных порадовали. "НАДО ПРОСРО ПЕРЕСТАТЬ КОРМИТЬ..."

один набросил гуано на вентилятор, другой давай разбрасывать
тикток как источник информации, ппц уровень...
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:03

Чіткі питання, але чомусь завжди НЕ чіткі відповіді?))

  flyman написав:тобі вже 100500 раз пояснили, ніхто тебе не замінить
Питання ж чітке:
Чому САМЕ ТИ не хочеш мене підмінити? Які саме причини тобі заважають?

Ну і на інше - ще простіше питання: Хто ми є? - можна ж відповісти?
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:06

  Прохожий написав:
  барабашов написав:
  beee написав:На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.

Шоб вы поняли - 3я группа это когда нет кисти руки, причём основной(левшам-левой,правшам-правой), за ступню не в курсе. Окуенные из них штурмовики.
За многодетных порадовали. "НАДО ПРОСРО ПЕРЕСТАТЬ КОРМИТЬ..."

один набросил гуано на вентилятор, другой давай разбрасывать
тикток как источник информации, ппц уровень...

А какой источник нужен? Партийная газета?
Каким пользуетесь? Если человек видео снял и показал, в чём разница ресурсов кроме того, что тик ток это сделает мгновенно, просветите нас убогих?
beee
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:08

  beee написав:
  Прохожий написав:
  барабашов написав:Шоб вы поняли - 3я группа это когда нет кисти руки, причём основной(левшам-левой,правшам-правой), за ступню не в курсе. Окуенные из них штурмовики.
За многодетных порадовали. "НАДО ПРОСРО ПЕРЕСТАТЬ КОРМИТЬ..."

один набросил гуано на вентилятор, другой давай разбрасывать
тикток как источник информации, ппц уровень...

А какой источник нужен? Партийная газета?
Каким пользуетесь? Если человек видео снял и показал, в чём разница ресурсов кроме того, что тик ток это сделает мгновенно, просветите нас убогих?

ссылка?

Я лично пользуюсь несколькими источниками и только после этого могу сделать какой то вывод
если для вас ролик в тикток это истина в последней инстанции мне вас жаль...
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 30 гру, 2023 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:08

  Успіх написав:
  flyman написав:тобі вже 100500 раз пояснили, ніхто тебе не замінить
Питання ж чітке:
Чому САМЕ ТИ не хочеш мене підмінити? Які саме причини тобі заважають?

Ну і на інше - ще простіше питання: Хто ми є? - можна ж відповісти?

Тому що це гра в одні ворота: ти мене не підміниш.

Мене вчили в дитинстві: "Взявся за гуж - не кажи що не дюж".
А ти взявся і просрався. Тепер хтось тобі винен, що ти наклав не тільки собі в черевики.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 гру, 2023 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:13

  Banderlog написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Banderlog написав:то узькі утілізірують отброси общєства надо й нам ,то закликаєте творіть діч.

Хз я ось думаю а в чому власне різниця?.. Ми вбиваємо корів та свиней тисячами й мільйонами, бо вони не люди та їх можна.
Русня теж, вочевидь, не люди, бо частиною людської спільноти вони не являються.
То в чому ж полягає різниця? В їх зовнішній схожості на людей?..

Думати воно добре, особливо отстраньонно. По нашим гуманним законам над кожним хто Вас послухає і це буде зафіксоване нависне кримінальна відповідальність.

Первая задача в войне - расчеловечить противника в глазах своих солдат и, желательно, всего населения, превратить врага в насекомое, животное, кого угодно, только не человека.

Іще раз. Війна як її бачите Ви, в нас заборонена, ми боїмось даж війну назвати війною. Тил далі грається в демократію а від військ сподівається тотальної війни й жорсткої дисципліни. Так не можно. Просто тупо тому, що війська не окремий орган. ми не колоніальний корпус в африці. Іще я тут подумав підписати перемиря не можливо, так як перед тим треба обявити війну :lol:

С 2014 по 2022 у нас война тоже не была объявлена. Но "перемирия" были, в частности по Минским соглашениям.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:14

  Прохожий написав:
  Прохожий написав:
  барабашов написав:Шоб вы поняли - 3я группа это когда нет кисти руки, причём основной(левшам-левой,правшам-правой), за ступню не в курсе. Окуенные из них штурмовики.
За многодетных порадовали. "НАДО ПРОСРО ПЕРЕСТАТЬ КОРМИТЬ...
один набросил гуано на вентилятор, другой давай разбрасывать
тикток как источник информации, ппц уровень...

А какой источник нужен? Партийная газета?
Каким пользуетесь? Если человек видео снял и показал, в чём разница ресурсов кроме того, что тик ток это сделает мгновенно, просветите нас убогих?

ссылка?

Я лично пользуюсь несколькими источниками и только после этого могу сделать какой то вывод
если для вас ролик в тикток это истина в последней инстанции мне вас жаль...


https://vm.tiktok.com/ZM6ydosWx/

Ну естественно в группе Польши у людей спросили,подтвердили инфу
Востаннє редагувалось beee в Суб 30 гру, 2023 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Державній прикордонній службі України запевнили, що правила перетину кордонів для людей із інвалідністю 3-ї групи не змінювалися, попри чутки у соцмережах.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Демченка: "Змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства.

Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів".
unicdima
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