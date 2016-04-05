По поводу границы, реальная история с реальными, знакомыми мне людьми. Женщина-вдова и 19 летний сын с тяжелым дцп, на своей машине. Не пропустили на Шегинях, сегодня утром. Ей сказали что она может пройти границу, а сын нет. Никакой информации, ничего, на Шегинях сотни, если не тыщи человек просто в полной потерянности стоят возле машин и автобусов. Знакомая поехала на другой пункт пропуска(у них нет временной защиты, они ехали в гости к родственникам в Германию)
а ну если "из чата" то "вопросов больше не имею"(с)
кстати нигде "в чатах" нет еще инфы про пакование в бусики прямо на границе с прямым трансфером в Авдеевку?
Коли розмір проблеми і відео заполонить інтернет, звичайно про "заценить" аффтар вже не згадає
beee написав:На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.
Шоб вы поняли - 3я группа это когда нет кисти руки, причём основной(левшам-левой,правшам-правой), за ступню не в курсе. Окуенные из них штурмовики. За многодетных порадовали. "НАДО ПРОСРО ПЕРЕСТАТЬ КОРМИТЬ..."
один набросил гуано на вентилятор, другой давай разбрасывать тикток как источник информации, ппц уровень...
beee написав:На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.
Шоб вы поняли - 3я группа это когда нет кисти руки, причём основной(левшам-левой,правшам-правой), за ступню не в курсе. Окуенные из них штурмовики. За многодетных порадовали. "НАДО ПРОСРО ПЕРЕСТАТЬ КОРМИТЬ..."
один набросил гуано на вентилятор, другой давай разбрасывать тикток как источник информации, ппц уровень...
А какой источник нужен? Партийная газета? Каким пользуетесь? Если человек видео снял и показал, в чём разница ресурсов кроме того, что тик ток это сделает мгновенно, просветите нас убогих?
барабашов написав:Шоб вы поняли - 3я группа это когда нет кисти руки, причём основной(левшам-левой,правшам-правой), за ступню не в курсе. Окуенные из них штурмовики. За многодетных порадовали. "НАДО ПРОСРО ПЕРЕСТАТЬ КОРМИТЬ..."
один набросил гуано на вентилятор, другой давай разбрасывать тикток как источник информации, ппц уровень...
А какой источник нужен? Партийная газета? Каким пользуетесь? Если человек видео снял и показал, в чём разница ресурсов кроме того, что тик ток это сделает мгновенно, просветите нас убогих?
ссылка?
Я лично пользуюсь несколькими источниками и только после этого могу сделать какой то вывод если для вас ролик в тикток это истина в последней инстанции мне вас жаль...
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 30 гру, 2023 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:то узькі утілізірують отброси общєства надо й нам ,то закликаєте творіть діч.
Хз я ось думаю а в чому власне різниця?.. Ми вбиваємо корів та свиней тисячами й мільйонами, бо вони не люди та їх можна. Русня теж, вочевидь, не люди, бо частиною людської спільноти вони не являються. То в чому ж полягає різниця? В їх зовнішній схожості на людей?..
Думати воно добре, особливо отстраньонно. По нашим гуманним законам над кожним хто Вас послухає і це буде зафіксоване нависне кримінальна відповідальність.
Первая задача в войне - расчеловечить противника в глазах своих солдат и, желательно, всего населения, превратить врага в насекомое, животное, кого угодно, только не человека.
Іще раз. Війна як її бачите Ви, в нас заборонена, ми боїмось даж війну назвати війною. Тил далі грається в демократію а від військ сподівається тотальної війни й жорсткої дисципліни. Так не можно. Просто тупо тому, що війська не окремий орган. ми не колоніальний корпус в африці. Іще я тут подумав підписати перемиря не можливо, так як перед тим треба обявити війну
С 2014 по 2022 у нас война тоже не была объявлена. Но "перемирия" были, в частности по Минским соглашениям.
барабашов написав:Шоб вы поняли - 3я группа это когда нет кисти руки, причём основной(левшам-левой,правшам-правой), за ступню не в курсе. Окуенные из них штурмовики. За многодетных порадовали. "НАДО ПРОСРО ПЕРЕСТАТЬ КОРМИТЬ... один набросил гуано на вентилятор, другой давай разбрасывать тикток как источник информации, ппц уровень...
А какой источник нужен? Партийная газета? Каким пользуетесь? Если человек видео снял и показал, в чём разница ресурсов кроме того, что тик ток это сделает мгновенно, просветите нас убогих?
ссылка?
Я лично пользуюсь несколькими источниками и только после этого могу сделать какой то вывод если для вас ролик в тикток это истина в последней инстанции мне вас жаль...