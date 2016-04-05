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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 610561066107610861096110>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уважаемые Форумчане , Перестаньте оскорблять друг друга .
Хоть в предверии Нового Года , перестаньте !
Успокойтесь , пожелайте друг другу хорошего .
Хотя бы на пару , тройку дней .
Потом продолжим .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:23

  холява написав:Уважаемые Форумчане , Перестаньте оскорблять друг друга .
Хоть в предверии Нового Года , перестаньте !
Успокойтесь , пожелайте друг другу хорошего .
Хотя бы на пару , тройку дней .
Потом продолжим .

Що? Не подобається? І начинає доходити, якого джина ви і Ко випустили, коли починали свої нападки більше півроку тому.

Їжте. Хавайте тепер. Смачного.
Це вже апріорі не зупинити простими закликами.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:23

Не суди по собі!)))

  flyman написав:Тому що це гра в одні ворота: ти мене не підміниш
Чого?
Я - 2рок, ти -2роки - і так по колу, до останнього... кацапа!)))
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:27

Свято наближається!©)))

  холява написав:пожелайте друг другу хорошего .
Хотя бы на пару , тройку дней .
Потом продолжим .
Так я от тільки добра бажаю))
Бо потім - може бути пізно 😁 >>>
  холява написав:Может вас и сменят значительно раньше
Оооооо)))
Ви уявляєте, якщо такого Успіха замінити, а він прийде в тил і влаштується в ТЦК? :shock: :mrgreen:
І згадає, як тут майже всі ігнорували його питання: "чому не йдете замінювати фронтовиків?", "Хто для вас є воїни ЗСУ?"
(якщо навіть зекам/покидькам суспільства і то встановленні чіткі терміни, а воїни ЗСУ, на моменті, служать безстроково!)

Знайшли цапів-відбувайлів?

А уявляєте, якщо таких демобілізованих, контужених/напівконтужених Успіхів багато влаштується в ТЦК? :mrgreen:
На скільки будуть плани "відлову" перевиконуватись? :lol:

Тож, шановні бігунці-форумчани, одним словом - ухилянти!))
Краще їдіть самі добровільно в ТЦК і все буде добре!😁
Все буде Україна!👍
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:36

vitaliiangel ,
У меня падение доходов -40% от довоенных. Прямые убытки 10куе. У многих разрушено


У многих - это у многих. Ты причем к многим.
10куе как выяснилось - это Виталику 6 месяцев не платили аренду те, кто не мог вести бизнес в ирпене. И потому Виталик насчитал себе 10 Куе убытков.
То, что Виталику раз 5 рассказывали, что эти 10 Куе были лишь в его влажных фантазиях и никак не могут быть «убытками» - это Виталики понимать не желают. Потому решили 10 Куе отбить у государства неуплатой налогов. Бинго, Виталик.
А кто и за какие деньги тебя сейчас защищает?
К тем, кто любит уклонистов от финансирования армии через бюджет оправдывать коррупцией - сообщаю: не веришь госмашине? Она крадет? Перечисляй положенные 5-10 кгрн налогов прямиком на дроны, внедорожники и т.д.
Но абсолютное отстранение - это не про справедливость , а про хитровыипаность.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:40

  Успіх написав:
  flyman написав:Тому що це гра в одні ворота: ти мене не підміниш
Чого?
Я - 2рок, ти -2роки - і так по колу, до останнього... кацапа!)))

на гражданці з тебе користь від"ємна, ти мінус, а в ЗСУ ти плюс
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:43

  prodigy написав:
  vitaliiangel написав: На каждом блок посту задействовано до 10 военных (300 тыс в месяц из бюджета). Сколько блокпостов по Украине. Кого они охраняют.


багато блок-постів прибрали (десь 20% від 2022 залишилось)
але там одні молоді хлопці(переважно 22-30),
порівняно з тим що у 2022 стояли солдати 45+

діди закінчились, бо не витримують стояти днями на свіжому повітрі

на выезде с Ирпеня стоит. из 2х полос оставили одну. Утром пробка 1-2км. Никого при мне не проверяли (в ноябре ездил каждый день). Даже только доки проверить допустим по 3 минуты на авто * 15 тыс авто = 750 часов = 31 суток. А там больше чем 15 тысяч авто за сутки едет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:44

  Hotab написав:vitaliiangel ,
У меня падение доходов -40% от довоенных. Прямые убытки 10куе. У многих разрушено


У многих - это у многих. Ты причем к многим.
10куе как выяснилось - это Виталику 6 месяцев не платили аренду те, кто не мог вести бизнес в ирпене. И потому Виталик насчитал себе 10 Куе убытков.
То, что Виталику раз 5 рассказывали, что эти 10 Куе были лишь в его влажных фантазиях и никак не могут быть «убытками» - это Виталики понимать не желают. Потому решили 10 Куе отбить у государства неуплатой налогов. Бинго, Виталик.
А кто и за какие деньги тебя сейчас защищает?
К тем, кто любит уклонистов от финансирования армии через бюджет оправдывать коррупцией - сообщаю: не веришь госмашине? Она крадет? Перечисляй положенные 5-10 кгрн налогов прямиком на дроны, внедорожники и т.д.
Но абсолютное отстранение - это не про справедливость , а про хитровыипаность.

слюнтяї ниють що вони устали їх надо подмєніть, поізносилися
бюджетники мріють про повну бюджєтну сіську і тереблять гумовий імітатор,
реальні пацани і пацанихи запрягаються і тягнуть лямку далі
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 гру, 2023 14:48, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:46

  Hotab написав:10куе как выяснилось - это Виталику 6 месяцев не платили аренду те, кто не мог вести бизнес в ирпене. И потому Виталик насчитал себе 10 Куе убытков.
не пи3ди африканское чмо. по 4м объектам были разрушения, на ремонт которых мы скидывались.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 14:51

  vitaliiangel написав:Зображення

Умом расею не понятьй
Ми готові жити в землянці і ходити в лаптях аби тільки не бачити як геї цілуються дослівно цитата з рф
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