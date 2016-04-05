холява написав:Уважаемые Форумчане , Перестаньте оскорблять друг друга . Хоть в предверии Нового Года , перестаньте ! Успокойтесь , пожелайте друг другу хорошего . Хотя бы на пару , тройку дней . Потом продолжим .
Що? Не подобається? І начинає доходити, якого джина ви і Ко випустили, коли починали свої нападки більше півроку тому.
Їжте. Хавайте тепер. Смачного. Це вже апріорі не зупинити простими закликами.
холява написав:пожелайте друг другу хорошего . Хотя бы на пару , тройку дней . Потом продолжим .
Так я от тільки добра бажаю)) Бо потім - може бути пізно 😁 >>>
холява написав:Может вас и сменят значительно раньше
Оооооо))) Ви уявляєте, якщо такого Успіха замінити, а він прийде в тил і влаштується в ТЦК? І згадає, як тут майже всі ігнорували його питання: "чому не йдете замінювати фронтовиків?", "Хто для вас є воїни ЗСУ?" (якщо навіть зекам/покидькам суспільства і то встановленні чіткі терміни, а воїни ЗСУ, на моменті, служать безстроково!)
Знайшли цапів-відбувайлів?
А уявляєте, якщо таких демобілізованих, контужених/напівконтужених Успіхів багато влаштується в ТЦК? На скільки будуть плани "відлову" перевиконуватись?
Тож, шановні бігунці-форумчани, одним словом - ухилянти!)) Краще їдіть самі добровільно в ТЦК і все буде добре!😁 Все буде Україна!👍
У меня падение доходов -40% от довоенных. Прямые убытки 10куе. У многих разрушено
У многих - это у многих. Ты причем к многим. 10куе как выяснилось - это Виталику 6 месяцев не платили аренду те, кто не мог вести бизнес в ирпене. И потому Виталик насчитал себе 10 Куе убытков. То, что Виталику раз 5 рассказывали, что эти 10 Куе были лишь в его влажных фантазиях и никак не могут быть «убытками» - это Виталики понимать не желают. Потому решили 10 Куе отбить у государства неуплатой налогов. Бинго, Виталик. А кто и за какие деньги тебя сейчас защищает? К тем, кто любит уклонистов от финансирования армии через бюджет оправдывать коррупцией - сообщаю: не веришь госмашине? Она крадет? Перечисляй положенные 5-10 кгрн налогов прямиком на дроны, внедорожники и т.д. Но абсолютное отстранение - это не про справедливость , а про хитровыипаность.
vitaliiangel написав: На каждом блок посту задействовано до 10 военных (300 тыс в месяц из бюджета). Сколько блокпостов по Украине. Кого они охраняют.
багато блок-постів прибрали (десь 20% від 2022 залишилось) але там одні молоді хлопці(переважно 22-30), порівняно з тим що у 2022 стояли солдати 45+
діди закінчились, бо не витримують стояти днями на свіжому повітрі
на выезде с Ирпеня стоит. из 2х полос оставили одну. Утром пробка 1-2км. Никого при мне не проверяли (в ноябре ездил каждый день). Даже только доки проверить допустим по 3 минуты на авто * 15 тыс авто = 750 часов = 31 суток. А там больше чем 15 тысяч авто за сутки едет.
У меня падение доходов -40% от довоенных. Прямые убытки 10куе. У многих разрушено
У многих - это у многих. Ты причем к многим. 10куе как выяснилось - это Виталику 6 месяцев не платили аренду те, кто не мог вести бизнес в ирпене. И потому Виталик насчитал себе 10 Куе убытков. То, что Виталику раз 5 рассказывали, что эти 10 Куе были лишь в его влажных фантазиях и никак не могут быть «убытками» - это Виталики понимать не желают. Потому решили 10 Куе отбить у государства неуплатой налогов. Бинго, Виталик. А кто и за какие деньги тебя сейчас защищает? К тем, кто любит уклонистов от финансирования армии через бюджет оправдывать коррупцией - сообщаю: не веришь госмашине? Она крадет? Перечисляй положенные 5-10 кгрн налогов прямиком на дроны, внедорожники и т.д. Но абсолютное отстранение - это не про справедливость , а про хитровыипаность.
слюнтяї ниють що вони устали їх надо подмєніть, поізносилися бюджетники мріють про повну бюджєтну сіську і тереблять гумовий імітатор, реальні пацани і пацанихи запрягаються і тягнуть лямку далі
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 гру, 2023 14:48, всього редагувалось 3 разів.