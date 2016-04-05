Додано: Суб 30 гру, 2023 14:36

У меня падение доходов -40% от довоенных. Прямые убытки 10куе. У многих разрушено





У многих - это у многих. Ты причем к многим.10куе как выяснилось - это Виталику 6 месяцев не платили аренду те, кто не мог вести бизнес в ирпене. И потому Виталик насчитал себе 10 Куе убытков.То, что Виталику раз 5 рассказывали, что эти 10 Куе были лишь в его влажных фантазиях и никак не могут быть «убытками» - это Виталики понимать не желают. Потому решили 10 Куе отбить у государства неуплатой налогов. Бинго, Виталик.А кто и за какие деньги тебя сейчас защищает?К тем, кто любит уклонистов от финансирования армии через бюджет оправдывать коррупцией - сообщаю: не веришь госмашине? Она крадет? Перечисляй положенные 5-10 кгрн налогов прямиком на дроны, внедорожники и т.д.Но абсолютное отстранение - это не про справедливость , а про хитровыипаность.