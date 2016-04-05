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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:56
vitaliiangel написав: Hotab написав:
10куе как выяснилось - это Виталику 6 месяцев не платили аренду те, кто не мог вести бизнес в ирпене. И потому Виталик насчитал себе 10 Куе убытков.
не пи3ди африканское чмо. по 4м объектам были разрушения, на ремонт которых мы скидывались.
3.14здит твой вонючий рот. Ты само сказало из чего состояли твои убытки. А косметика фасада - это и близко не 10 Куе.
Так кто из за какие деньги тебя сейчас защищает?
слюнтяї ниють що вони устали їх надо подмєніть
Ситкивка, чтобы кого-то называть уставшим слюнтяем, ты бы побыло хоть годмк в их шкуре.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 30 гру, 2023 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:57
Rack написав:
Весь год я наблюдаю разделение общества на 2, или даже 3 лагеря, все это ведет к тому, что это разделение перейдет в раздор, а государство, которое должно делать все, чтобы избежать этого раздора, по факту своей политикой провоцирует этот раздор все сильнее и сильнее...Лично я уже даже не знаю, что может снова объединить общество, может найдутся умные головы, которые смогут, очень хочется на это надеяться...
Проблема в том, что общество у нас было разделено всегда
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Короткий период объединения был в самом начале войны. И то объединение относительное - кто-то пошёл на фронт, а кто-то убегал за границу.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:58
Hotab ты уже как песикот пишешь про форумчанина ложь, а на ответку жмёшь "жалоба"? ну чмо оно и в африке чмо.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 30 гру, 2023 15:00
холява написав:
Уважаемые Форумчане , Перестаньте оскорблять друг друга .
Хоть в предверии Нового Года , перестаньте !
Успокойтесь , пожелайте друг другу хорошего .
Хотя бы на пару , тройку дней .
Потом продолжим .
А навіщо?
От бачиш яка конструктивна дискусія йде.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 15:00
vitaliiangel написав:Hotab
ты уже как песикот пишешь про форумчанина ложь, а на ответку жмёшь "жалоба"? ну чмо оно и в африке чмо.
апріорі набріхує
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 30 гру, 2023 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 15:01
насколько виталик борзый в реале на улице?
походу комплексы свои и детские обиды выплескивает монитору...
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Додано: Суб 30 гру, 2023 15:04
vitaliiangel написав:Hotab
ты уже как песикот пишешь про форумчанина ложь, а на ответку жмёшь "жалоба"? ну чмо оно и в африке чмо.
Вафельница, я в спорах никогда эту кнопку не юзал.
Муху учу пользоваться цитатами , чтобы уважало читателей - это да. Но не более.
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Hotab
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Додано: Суб 30 гру, 2023 15:05
flyman написав:
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А що робити із неспроможною владою, яка не хоче її віддати спроможним?
А есть спроможні?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 15:06
Успіх
Как я уже и писал , нигде не показываю удостоверение УБД .
Отношение к нам , служившим не самое лучшее .
Отхватить в кабину , значительно проще чем благодарность .
Так что УСПИХ , будете в ТЦК ,не забудьте бронеплиты сзади и спереди положить , кто его знает что может прилететь неожиданно от опрашиваемых .
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холява
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Додано: Суб 30 гру, 2023 15:08
lapay написав: холява написав:
Всех помирит одно правильное решение .
Все должны защищать Украину , без исключения .
Людей с физическими недостатками и отцов многодетных (трое детей ) там быть не должно .
Всем этим должно заниматься правительство и брать на себя ответственность за принятые решения .
Дещо наївно очікувати від суспільства, яке проголосувало за дороги замість ракет, такої жертовності.
Вже писав, що голосуючи, в опитуваннях, за війну до кордонів 91, по замовчуванню хочуть це зробити не особисто і не за свої гроші.
Хіба сьогоднішня паніка пересічних була така неочікуванна? Цілком природня реакція такого суспільства.
Інша справа, що керманичі геть відірвались від реальності, проте, вони такі були і в 2019.
потому или воюют все (М18-60) без всех этих отмазок у меня бизнес, я плачу много налогов, я ахеренно важный спец (в т.ч. и депутаты всех уровней). или вообще не нужно было начинать а просто выкинуть белый флаг как это сделала Франция во 2М.
так как решили белый флаг не выкидывать - то остался только первый вариант.
что бы все на собственной шкуре поняли где это сойтись по средине и посмотреть в глаза. и что такое страна без армии.
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mephala
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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