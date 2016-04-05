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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6107610861096110>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:09

  холява написав:Уважаемые Форумчане , Перестаньте оскорблять друг друга .
Хоть в предверии Нового Года , перестаньте !
Успокойтесь , пожелайте друг другу хорошего .
Хотя бы на пару , тройку дней .
Потом продолжим .

Лучше бы и потом не продолжать.
Но это пустые мечтания.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:12

Ну, ви собі самі вибрали, щоб вас тягнули за вухо))

  flyman написав:
  Успіх написав:Чого?
Я - 2рок, ти -2роки - і так по колу, до останнього... кацапа!)))

на гражданці з тебе користь від"ємна, ти мінус, а в ЗСУ ти плюс

Тобто, ти і там мінус і тут будеш мінусом, так?

Тобто, на мої 2 проситх питання:
1. Чому САМЕ ТИ мене не хочеш підмінити?
Відповідь: Флай, що в тилу мінус, що на фронті буде мінусом.
2. Хто є воїни ЗСУ?
Відповідь: ниючі слюнтяї >>>
  flyman написав:слюнтяї ниють що вони устали їх надо подмєніть, поізносилися



Ну от, тож потім не дивуйтесь, що вас відстрілюють... ой, відловлюють ТЦК і за шкірку тягнуть по асфальті в бусік ;) :D

Як бачимо, ви самі ж хочете, щоб до вас так ставились...
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 30 гру, 2023 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:12

  detroytred написав:
  холява написав:Уважаемые Форумчане , Перестаньте оскорблять друг друга .
Хоть в предверии Нового Года , перестаньте !
Успокойтесь , пожелайте друг другу хорошего .
Хотя бы на пару , тройку дней .
Потом продолжим .

Що? Не подобається? І начинає доходити, якого джина ви і Ко випустили, коли починали свої нападки більше півроку тому.

Їжте. Хавайте тепер. Смачного.
Це вже апріорі не зупинити простими закликами.


Вы заметили , что я никогда не вступаю с вами в дискуссию ?
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:13

  Успіх написав:Як бачимо, ви самі ж хочете, щоб до вас так ставились...
не обобщай. не все ухылянты одинаковые.

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 30 гру, 2023 15:43, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Модеры пидарасы. Вам прилетит ракета и всех убьет, ебучие сучары.

:mrgreen:
Холява, ну це хіба не чудово?)
А буде все мирно то форум помре.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:17

  flyman написав:..............
слюнтяї ниють що вони устали їх надо подмєніть, поізносилися
бюджетники мріють про повну бюджєтну сіську і тереблять гумовий імітатор,
реальні пацани і пацанихи запрягаються і тягнуть лямку далі

Это Вы сильно.
Понимаю, что Вы живёте не во дворце. Но не пробовали год прожить пусть даже не в окопе, а в блиндаже и даже без обстрелов?
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:23

Давайте пофантазуємо))

  холява написав:Отношение к нам , служившим не самое лучшее .
Отхватить в кабину , значительно проще чем благодарность .
Так что УСПИХ , будете в ТЦК ,не забудьте бронеплиты сзади и спереди положить , кто его знает что может прилететь неожиданно от опрашиваемых
Ну, я, та і ми всі тут переважно жартуємо)) і тільки маленькі відсотки проскакують правди))
(це я так для всіх, щоб не думали, що я повністю контужений) :)

Так от, якщо буду влаштовуватись в ТЦК, спочатку уточню/прочитаю, які в мене права/повноваження?
Якщо НЕ буду мати права про самозахист і застосування хоч одного з цих засобів:
- застосувати газбалочик
- електрошокер
- стрільнути в ногу :)
То я махав за 20Кгн портити собі нерви))
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:29

Все буде добре!©

  vitaliiangel написав:не обобщай. не все ухылянты одинаковые
Звичайно, що всі різні...

Нічого, приймуть закон про 24міс - я подобрішаю :D

Це як поштар Пєчкін - не мав ровера і був злий)))
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:29

немного юмора перед праздничком

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:30

Успіх ,
не мав ровера і був злий)))

Зараз у тебе ровер без сідушки..
Hotab
 
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  #<1 ... 6107610861096110>
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