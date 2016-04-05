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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6107610861096110>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:17

  flyman написав:..............
слюнтяї ниють що вони устали їх надо подмєніть, поізносилися
бюджетники мріють про повну бюджєтну сіську і тереблять гумовий імітатор,
реальні пацани і пацанихи запрягаються і тягнуть лямку далі

Это Вы сильно.
Понимаю, что Вы живёте не во дворце. Но не пробовали год прожить пусть даже не в окопе, а в блиндаже и даже без обстрелов?
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:23

Давайте пофантазуємо))

  холява написав:Отношение к нам , служившим не самое лучшее .
Отхватить в кабину , значительно проще чем благодарность .
Так что УСПИХ , будете в ТЦК ,не забудьте бронеплиты сзади и спереди положить , кто его знает что может прилететь неожиданно от опрашиваемых
Ну, я, та і ми всі тут переважно жартуємо)) і тільки маленькі відсотки проскакують правди))
(це я так для всіх, щоб не думали, що я повністю контужений) :)

Так от, якщо буду влаштовуватись в ТЦК, спочатку уточню/прочитаю, які в мене права/повноваження?
Якщо НЕ буду мати права про самозахист і застосування хоч одного з цих засобів:
- застосувати газбалочик
- електрошокер
- стрільнути в ногу :)
То я махав за 20Кгн портити собі нерви))
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:29

Все буде добре!©

  vitaliiangel написав:не обобщай. не все ухылянты одинаковые
Звичайно, що всі різні...

Нічого, приймуть закон про 24міс - я подобрішаю :D

Це як поштар Пєчкін - не мав ровера і був злий)))
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:30

Успіх ,
не мав ровера і був злий)))

Зараз у тебе ровер без сідушки..
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:48

  mephala написав:
  lapay написав:
  холява написав:Всех помирит одно правильное решение .
Все должны защищать Украину , без исключения .
Людей с физическими недостатками и отцов многодетных (трое детей ) там быть не должно .
Всем этим должно заниматься правительство и брать на себя ответственность за принятые решения .

Дещо наївно очікувати від суспільства, яке проголосувало за дороги замість ракет, такої жертовності.
Вже писав, що голосуючи, в опитуваннях, за війну до кордонів 91, по замовчуванню хочуть це зробити не особисто і не за свої гроші.
Хіба сьогоднішня паніка пересічних була така неочікуванна? Цілком природня реакція такого суспільства.
Інша справа, що керманичі геть відірвались від реальності, проте, вони такі були і в 2019.


потому или воюют все (М18-60) без всех этих отмазок у меня бизнес, я плачу много налогов, я ахеренно важный спец (в т.ч. и депутаты всех уровней). или вообще не нужно было начинать а просто выкинуть белый флаг как это сделала Франция во 2М.
так как решили белый флаг не выкидывать - то остался только первый вариант.
что бы все на собственной шкуре поняли где это сойтись по средине и посмотреть в глаза. и что такое страна без армии.

диференціювати не пробували: робочих лошадок робити, бойових коней воювати, а не тупо всіх на редути
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:49

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Чого?
Я - 2рок, ти -2роки - і так по колу, до останнього... кацапа!)))

на гражданці з тебе користь від"ємна, ти мінус, а в ЗСУ ти плюс

Тобто, ти і там мінус і тут будеш мінусом, так?

Тобто, на мої 2 проситх питання:
1. Чому САМЕ ТИ мене не хочеш підмінити?
Відповідь: Флай, що в тилу мінус, що на фронті буде мінусом.
2. Хто є воїни ЗСУ?
Відповідь: ниючі слюнтяї >>>
  flyman написав:слюнтяї ниють що вони устали їх надо подмєніть, поізносилися



Ну от, тож потім не дивуйтесь, що вас відстрілюють... ой, відловлюють ТЦК і за шкірку тягнуть по асфальті в бусік ;) :D

Як бачимо, ви самі ж хочете, щоб до вас так ставились...

З мене плюс буде скрізь, тільки зараз кожен на свому місці, і з мене 10Х плюс, а з тебе 1Х, разом 11Х.
При рокіровці з тебе 1Х- а з мене 1Х+, в результаті дирка з бублика.

Тільки 8класів це не всім дозволяє зрозуміти.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:53

  Успіх написав:
Ну от, тож потім не дивуйтесь, що вас відстрілюють... ой, відловлюють ТЦК і за шкірку тягнуть по асфальті в бусік ;) :D

Як бачимо, ви самі ж хочете, щоб до вас так ставились...

ти москалів відстрілюй, успіх валити власних громадян, спиляй барашку на краніку
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 гру, 2023 15:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:54

Як пише The Guardian, на думку більшості аналітиків, лінія фронту зараз зміцнилася настільки, що важко собі уявити значний прорив тієї чи іншої сторони.

А обов`язково уявляти “прорив”? Без “прорирів” життя неможливе?? Хоч щось не “прорвали” -- “день пропав”???

"Є мало ознак того, що будь-яка зі сторін найближчим часом доб'ється значного прогресу. Росія побудувала неймовірно щільні оборонні укріплення, які роблять практично неможливим просування України. Але укріплення також зупиняють і росіян, тому що їм доведеться долати величезні мінні поля, які вони заклали", - зазначив кореспондент.

Карту не зробили? Закладали навмання? :)

Також наголошується, що тим часом Росія значно активізувала використання дронів, що теж гальмує просування українських військ. Крім того, у статті вказується і те, що Путін готовий відправити на смерть майже необмежену кількість призовників, не заплативши ніякої політичної ціни, а Україні стає все важче замінювати мертвих, поранених і виснажених військових на передовій.

Якби суттєво знизити % мертвих і поранених укрів -- то може було би не так важко замінювати виснажених?

Ще кореспондент The Guardian акцентував увагу на невирішеному питанні з військовою допомогою США. За його словами, якщо фінансування не надійде в тій чи іншій формі, "це буде катастрофою для України": "Українці вже стикаються з нестачею всього, що їм потрібно".

Або ні.
Якраз буде хорошою підставою почати арешти і конфіскації майна ухилянтів (а це згідно нового закону всі ті мільйони осіб, що водночас не змогли добрести за 22міс до військомату, але і не спромоглись сплачували в останні роки по 0.2млн податків щороку -- єсв, пдфо, вз...)

"Попри такі значні невдачі, сказав Шон, "серед багатьох людей все ще існує надзвичайне відчуття того, що, навіть якщо вони виснажені, це їхня боротьба, і вони повинні продовжувати боротися". Але без впевненості у тому, що підтримка США буде надана, однієї рішучості недостатньо", - пише газета.

хто, хто всі ці люди...?
серед фронтовиків (а це 1% країни), які вже 22міс спостерігають онлайн за ресторанним життям тилів, “надзвичайних відчуттів” не помічав...

При цьому видання зазначає, що навіть ті, хто зараз замислюється про пошук миру, не вірять, що Путін зупиниться.

"Більшість людей розуміють, що будь-яка мирна угода, яку підпише Путін, не матиме великого значення без серйозних гарантій безпеки з боку Заходу. У цьому, перш за все, і є джерело зневіри: таке відчуття, що неясно, як продовжувати йти, але і неясно, як зупинитися", - підсумував Вокер.

дивовижно...
навіть тупі москвини знають як зупинятись (глибоко закопались і т.п.), а розумним украм і західному золот.мільярду і досі щось неясно. якжежтак...

Росія на фронті розтягнула невидимий "щит"

Як раніше писав УНІАН, російські війська майже по всій лінії фронту немов "щит" розтягнули невидиму стіну електромагнітних імпульсів. Йдеться про радіоелектронну боротьбу РФ, "жертвами" якої стають випущені ЗСУ ракети, снаряди і дрони.

"Це рідкісний, але вирішальний приклад російської технологічної переваги у війні, яка поступово схиляється на користь Москви. Складна мережа радіо -, інфрачервоних і радіолокаційних сигналів, що передається в небо над полем бою, забезпечує російським силам безпрецедентний захист в деяких районах", - стверджують ЗМІ.

https://www.unian.ua/war/ukrajinci-v-zn ... 96572.html


І?
Сільки ще тисяч чи сотень тисяч, чи млн дронів або і живих укрів треба вбити об той щит, об ту “технологічну перевагу”, аби нарешті сказати “ну не шмогла я, не шмогла..., і вже треба переставати штампувати новобуди в тилах, і починати робити укріплення на фронті...”?
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:05

"Трусішка зайка серенькій, під ялинкою тремтів"©))

  flyman написав:це не всім дозволяє зрозуміти
Та було просто скзати, що дуже тобі сцикотно і постійно в памперсах їздити на вогневу, якось не комільфо))

Он у мене друг з колишньої роботи - то так і зразу казав, що йому там би памперсів не вистачало))
Людина чесно говорить, а не виляє хвостом, не викручується, як вуж на сковороді, і не вимагає кордонів 91го!
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:10


Переговоров не будет, будут ультимативные требования к России сразу на самом высоком уровне и Россия их примет, — советник главы Офиса президента Украины Подоляк

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