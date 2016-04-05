Додано: Суб 30 гру, 2023 15:54

Як пише The Guardian, на думку більшості аналітиків, лінія фронту зараз зміцнилася настільки, що важко собі уявити значний прорив тієї чи іншої сторони.



"Є мало ознак того, що будь-яка зі сторін найближчим часом доб'ється значного прогресу. Росія побудувала неймовірно щільні оборонні укріплення, які роблять практично неможливим просування України. Але укріплення також зупиняють і росіян, тому що їм доведеться долати величезні мінні поля, які вони заклали ", - зазначив кореспондент.



Також наголошується, що тим часом Росія значно активізувала використання дронів, що теж гальмує просування українських військ. Крім того, у статті вказується і те, що Путін готовий відправити на смерть майже необмежену кількість призовників, не заплативши ніякої політичної ціни, а Україні стає все важче замінювати мертвих, поранених і виснажених військових на передовій.



Ще кореспондент The Guardian акцентував увагу на невирішеному питанні з військовою допомогою США. За його словами, якщо фінансування не надійде в тій чи іншій формі, "це буде катастрофою для України": "Українці вже стикаються з нестачею всього, що їм потрібно".



"Попри такі значні невдачі, сказав Шон, " серед багатьох людей все ще існує надзвичайне відчуття того, що, навіть якщо вони виснажені, це їхня боротьба, і вони повинні продовжувати боротися" . Але без впевненості у тому, що підтримка США буде надана, однієї рішучості недостатньо", - пише газета.



При цьому видання зазначає, що навіть ті, хто зараз замислюється про пошук миру, не вірять, що Путін зупиниться.



"Більшість людей розуміють, що будь-яка мирна угода, яку підпише Путін, не матиме великого значення без серйозних гарантій безпеки з боку Заходу. У цьому, перш за все, і є джерело зневіри: таке відчуття, що неясно, як продовжувати йти, але і неясно, як зупинитися", - підсумував Вокер.







Як раніше писав УНІАН, російські війська майже по всій лінії фронту немов "щит" розтягнули невидиму стіну електромагнітних імпульсів. Йдеться про радіоелектронну боротьбу РФ, "жертвами" якої стають випущені ЗСУ ракети, снаряди і дрони.



"Це рідкісний, але вирішальний приклад російської технологічної переваги у війні, яка поступово схиляється на користь Москви . Складна мережа радіо -, інфрачервоних і радіолокаційних сигналів, що передається в небо над полем бою, забезпечує російським силам безпрецедентний захист в деяких районах", - стверджують ЗМІ.



https://www.unian.ua/war/ukrajinci-v-zn ... 96572.html

Росія на фронті розтягнула невидимий "щит"Як раніше писав УНІАН,Йдеться про радіоелектронну боротьбу РФ, "жертвами" якої стають випущені ЗСУ ракети, снаряди і дрони."Це. Складна мережа радіо -, інфрачервоних і радіолокаційних сигналів, що передається в небо над полем бою,- стверджують ЗМІ.

А обов`язково уявляти “прорив”? Без “прорирів” життя неможливе?? Хоч щось не “прорвали” -- “день пропав”???Карту не зробили? Закладали навмання?Якби суттєво знизити % мертвих і поранених укрів -- то може було би не так важко замінювати виснажених?Або ні.Якраз буде хорошою підставою почати арешти і конфіскації майна ухилянтів (а це згідно нового закону всі ті мільйони осіб, що водночас не змогли добрести за 22міс до військомату, але і не спромоглись сплачували в останні роки по 0.2млн податків щороку -- єсв, пдфо, вз...)хто, хто всі ці люди...?серед фронтовиків (а це 1% країни), які вже 22міс спостерігають онлайн за ресторанним життям тилів, “надзвичайних відчуттів” не помічав...дивовижно...навіть тупі москвини знають як зупинятись (глибоко закопались і т.п.), а розумним украм і західному золот.мільярду і досі щось неясно. якжежтак...І?Сільки ще тисяч чи сотень тисяч, чи млн дронів або і живих укрів треба вбити об той щит, об ту “технологічну перевагу”, аби нарешті сказати “ну не шмогла я, не шмогла..., і вже треба переставати штампувати новобуди в тилах, і починати робити укріплення на фронті...”?