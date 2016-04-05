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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 гру, 2023 16:11
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
..........
А що робити із неспроможною владою, яка не хоче її віддати спроможним?
А есть спроможні?
А що є можливість спробувати (Трапм банкротом був 7 різів, і не склав лапки)?
Якщо є надія (напр. заміна успіха), то ресурс множим на 60 (на 36 хв.):
[youtube]8teMInwe_yU...
"можливість спробувати" есть достаточно регулярно. У нас уже 6-й президент и не помню какая Рада. Результаты у всех так себе. И пока не вижу лучших кандидатур.
Видео гляну позже.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 16:13
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
А есть спроможні?
А що є можливість спробувати (Трапм банкротом був 7 різів, і не склав лапки)?
Якщо є надія (напр. заміна успіха), то ресурс множим на 60 (на 36 хв.):
[youtube]8teMInwe_yU...
"можливість спробувати" есть достаточно регулярно. У нас уже 6-й президент и не помню какая Рада. Результаты у всех так себе. И пока не вижу лучших кандидатур.
Видео гляну позже.
Тоді "не тратьте куме сили, ідіть ко дну" (с)
а ми ще трохи поплаваєм.
Може залишити посаді повноважень як у Штайнмаєра? Представляю як занесотиме долярчика якщо б його обрали. На другий день рівень "Всевишній Успіх 80 левела": всім ку, присідати 3 рази і ввести піксельну диференціацію штанів.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 30 гру, 2023 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 16:36
flyman написав:
..........
Може залишити посаді повноважень як у Штайнмаєра?
.......
А Рада краще?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 16:41
"Зачем ПВО Белгорода убило своих детей?"
Не злорадствую, повторяю их тезисы
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Додано: Суб 30 гру, 2023 16:41
холява написав:
Вы заметили , что я никогда не вступаю с вами в дискуссию ?
Це для мене більш, ніж очевидно.
Але для вас мабуть не зрозуміло, що не треба тоді в такому випадку мене іноді згадувати, оцінювати.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 16:42
ЛАД написав: flyman написав:
..........
Може залишити посаді повноважень як у Штайнмаєра?
.......
А Рада краще?
Ця чи переобрана?
не переобереш, не взнаєш.
Взагалі-то виконавчою гілкою рулити має Прем"єр, від ВРУ проголосований.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 30 гру, 2023 16:45, всього редагувалось 2 разів.
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