А що є можливість спробувати (Трапм банкротом був 7 різів, і не склав лапки)? Якщо є надія (напр. заміна успіха), то ресурс множим на 60 (на 36 хв.): [youtube]8teMInwe_yU...
"можливість спробувати" есть достаточно регулярно. У нас уже 6-й президент и не помню какая Рада. Результаты у всех так себе. И пока не вижу лучших кандидатур. Видео гляну позже.
Тоді "не тратьте куме сили, ідіть ко дну" (с) а ми ще трохи поплаваєм. Може залишити посаді повноважень як у Штайнмаєра? Представляю як занесотиме долярчика якщо б його обрали. На другий день рівень "Всевишній Успіх 80 левела": всім ку, присідати 3 рази і ввести піксельну диференціацію штанів.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 гру, 2023 16:22, всього редагувалось 1 раз.
sergey_sryvkin написав:Хз я ось думаю а в чому власне різниця?.. Ми вбиваємо корів та свиней тисячами й мільйонами, бо вони не люди та їх можна. Русня теж, вочевидь, не люди, бо частиною людської спільноти вони не являються. То в чому ж полягає різниця? В їх зовнішній схожості на людей?..
beee написав:На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.
Шоб вы поняли - 3я группа это когда нет кисти руки, причём основной(левшам-левой,правшам-правой), за ступню не в курсе. Окуенные из них штурмовики. За многодетных порадовали. "НАДО ПРОСРО ПЕРЕСТАТЬ КОРМИТЬ..."
а ще 3 група - це купа діагнозів, які на око не видно, й підтверджуються вони лише довідкою чи чим там ще. й кількість таких довідок з 2022 року гадаю значно зросла. починаючи з тих, хто свого часу цим не заморочувався й закінчуючи тими, хто зрозуміло як...
mephala написав:потому или воюют все (М18-60) без всех этих отмазок у меня бизнес, я плачу много налогов, я ахеренно важный спец (в т.ч. и депутаты всех уровней). или вообще не нужно было начинать а просто выкинуть белый флаг как это сделала Франция во 2М.
Це совок всі президенти-кожна кухарка може.... А не совок - це коли враховується ефективність використання. Тому якщо я ефективно веду бізнес - а долярчик ефективно веде себе на фронті То заміна місцями я-долярчик приведе мені не будуть платити на фронті бо долярчик не ефективний на моєму місці...тоді дійсно білий прапор.