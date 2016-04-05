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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 610861096110611161126113>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:11

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
А що робити із неспроможною владою, яка не хоче її віддати спроможним?

А есть спроможні?

А що є можливість спробувати (Трапм банкротом був 7 різів, і не склав лапки)?
Якщо є надія (напр. заміна успіха), то ресурс множим на 60 (на 36 хв.):
[youtube]8teMInwe_yU...

"можливість спробувати" есть достаточно регулярно. У нас уже 6-й президент и не помню какая Рада. Результаты у всех так себе. И пока не вижу лучших кандидатур.
Видео гляну позже.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:13

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:А есть спроможні?

А що є можливість спробувати (Трапм банкротом був 7 різів, і не склав лапки)?
Якщо є надія (напр. заміна успіха), то ресурс множим на 60 (на 36 хв.):
[youtube]8teMInwe_yU...

"можливість спробувати" есть достаточно регулярно. У нас уже 6-й президент и не помню какая Рада. Результаты у всех так себе. И пока не вижу лучших кандидатур.
Видео гляну позже.

Тоді "не тратьте куме сили, ідіть ко дну" (с)
а ми ще трохи поплаваєм.
Може залишити посаді повноважень як у Штайнмаєра? Представляю як занесотиме долярчика якщо б його обрали. На другий день рівень "Всевишній Успіх 80 левела": всім ку, присідати 3 рази і ввести піксельну диференціацію штанів.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 гру, 2023 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:36

  flyman написав:..........
Може залишити посаді повноважень як у Штайнмаєра?
.......

А Рада краще?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Зачем ПВО Белгорода убило своих детей?"
Не злорадствую, повторяю их тезисы
beee
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:41

  холява написав:Вы заметили , что я никогда не вступаю с вами в дискуссию ?

Це для мене більш, ніж очевидно.
Але для вас мабуть не зрозуміло, що не треба тоді в такому випадку мене іноді згадувати, оцінювати.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:42

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
Може залишити посаді повноважень як у Штайнмаєра?
.......

А Рада краще?

Ця чи переобрана?
не переобереш, не взнаєш.
Взагалі-то виконавчою гілкою рулити має Прем"єр, від ВРУ проголосований.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 гру, 2023 16:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:21

  sergey_sryvkin написав:
  Faceless написав:
sergey_sryvkin написав:Хз я ось думаю а в чому власне різниця?.. Ми вбиваємо корів та свиней тисячами й мільйонами, бо вони не люди та їх можна.
Русня теж, вочевидь, не люди, бо частиною людської спільноти вони не являються.
То в чому ж полягає різниця? В їх зовнішній схожості на людей?..
Русня неїстівна

Цей щур з вами не згоден...

https://t.me/voinasordoy/2227

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Взагалі, то нутрія
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:22

  барабашов написав:
  beee написав:На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.

Шоб вы поняли - 3я группа это когда нет кисти руки, причём основной(левшам-левой,правшам-правой), за ступню не в курсе. Окуенные из них штурмовики.
За многодетных порадовали. "НАДО ПРОСРО ПЕРЕСТАТЬ КОРМИТЬ..."

а ще 3 група - це купа діагнозів, які на око не видно, й підтверджуються вони лише довідкою чи чим там ще. й кількість таких довідок з 2022 року гадаю значно зросла. починаючи з тих, хто свого часу цим не заморочувався й закінчуючи тими, хто зрозуміло як...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:30

  beee написав:"Зачем ПВО Белгорода убило своих детей?"
Не злорадствую, повторяю их тезисы

на "картинке" мальчик в "розовых трусиках" был?

...а если серьезно СБ ООН сегодня вечером собирается по поводу вчерашнего обстрела
совпадение?
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:30

  mephala написав:потому или воюют все (М18-60) без всех этих отмазок у меня бизнес, я плачу много налогов, я ахеренно важный спец (в т.ч. и депутаты всех уровней). или вообще не нужно было начинать а просто выкинуть белый флаг как это сделала Франция во 2М.
Це совок
всі президенти-кожна кухарка може....
А не совок - це коли враховується ефективність використання.
Тому
якщо я ефективно веду бізнес - а долярчик ефективно веде себе на фронті
То заміна місцями я-долярчик приведе
мені не будуть платити на фронті бо долярчик не ефективний на моєму місці...тоді дійсно білий прапор.
budivelnik
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  #<1 ... 610861096110611161126113>
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