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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61096110611161126113>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:31

  Успіх написав:
  холява написав:Отношение к нам , служившим не самое лучшее .
Отхватить в кабину , значительно проще чем благодарность .
Так что УСПИХ , будете в ТЦК ,не забудьте бронеплиты сзади и спереди положить , кто его знает что может прилететь неожиданно от опрашиваемых
Ну, я, та і ми всі тут переважно жартуємо)) і тільки маленькі відсотки проскакують правди))
(це я так для всіх, щоб не думали, що я повністю контужений) :)

Так от, якщо буду влаштовуватись в ТЦК, спочатку уточню/прочитаю, які в мене права/повноваження?
Якщо НЕ буду мати права про самозахист і застосування хоч одного з цих засобів:
- застосувати газбалочик
- електрошокер
- стрільнути в ногу :)
То я махав за 20Кгн портити собі нерви))

Успіх, вибачте, але поки що вам таку владу давати не можна :oops:

надто ви емоційний, скажемо так...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:32

  Dobrofey написав:Это уже не смешно.
После сегодняшних прилетов по Белгороду можем последней поддержки "на самом высоком уровне" лишиться.

та ты шо???
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:33

  Xenon написав:

Переговоров не будет, будут ультимативные требования к России сразу на самом высоком уровне и Россия их примет, — советник главы Офиса президента Украины Подоляк


Цікаво, що ще має зробити кацапстан, щоб таке сталося? :roll:

ПС. У Мико військові жаліються, що їх перестали обслуговувати продавці М18-60. Як тільки підходять до кіоска чи ролету на ринку, продавець М18-60 одразу зачиняє віконце і кудись тікає.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:42

Якщо темпи втрат Росії на війні в Україні збережуться, загальна цифра перетне позначку у 500 тисяч чоловік особового складу до 2025 року, пише ЕП з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Великої Британії про російсько-українську війну від 30 грудня.

У розвідці відзначили зростання щоденних втрат в особовому складі сил Росії у війні проти України в 2023 році, на підставі чого і зробили свій прогноз.

Зазначається, що у 2023 році середні щоденні втрати росіян в особовому складі, убитими та пораненими, зросли до майже 300 на день, що більше, ніж у 2022 рік.


даєш 1млн гарних руське, 500к вони ледве відчують
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:потому или воюют все (М18-60) без всех этих отмазок у меня бизнес, я плачу много налогов, я ахеренно важный спец (в т.ч. и депутаты всех уровней). или вообще не нужно было начинать а просто выкинуть белый флаг как это сделала Франция во 2М.
так как решили белый флаг не выкидывать - то остался только первый вариант.
что бы все на собственной шкуре поняли где это сойтись по средине и посмотреть в глаза. и что такое страна без армии.

Питання не в тому, воювати чи не воювати, питання в алгоритмі приймання рішень нашою владою.
Як так вийшло, що після сойтісь посрєдінє і шашликів, дуже швидко перейшли до війни до кордонів 91? А я можу доступно пояснити.
Так як наша поточна влада, дуже часто, не може передбачити довгострокові наслідки своїх тупорилих рішень, то правильна корекція відбувається вже під дією життєвих підсрачників. Вище згаданий перехід відбувся під дією ракет і кацапів під Києвом.
От тому, аналогічним алгоритмом підсрачників, відбудеться перехід від кордонів 91, до режима припинення вогню. Навіть не зважаючи на бажання Верховного.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:43

  fler написав:
  Xenon написав:

Переговоров не будет, будут ультимативные требования к России сразу на самом высоком уровне и Россия их примет, — советник главы Офиса президента Украины Подоляк


Цікаво, що ще має зробити кацапстан, щоб таке сталося? :roll:

ПС. У Мико військові жаліються, що їх перестали обслуговувати продавці М18-60. Як тільки підходять до кіоска чи ролету на ринку, продавець М18-60 одразу зачиняє віконце і кудись тікає.


подоляк накидує...робота у нього така
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:ПС. У Мико військові жаліються, що їх перестали обслуговувати продавці М18-60. Як тільки підходять до кіоска чи ролету на ринку, продавець М18-60 одразу зачиняє віконце і кудись тікає.
Тут два аспекта
Перший
Влада понаприймала законів згідно з якими обслуговувати людину у формі - собі дорожче(особливо якщо в продажі є алкоголь)
Другий
Штучно створене протистояння в якому військові (основна маса) твердо переконані що їм всі винні - приводить до того , що не військові змучились доводити що і вони потрібні на своїх місцях а тому там де можна стараються уникати військових

ПС
Якась дивна ситуація в Миколаєві..
У Львові хлопців максимум де можна зустріти - це офіціант
В магазинах/кіосках/базарі - як правило працюють тільки жінки.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:05

как и предполагалось "кухаркины дети дернули стоп-кран"...

"Законопроєкт про мобілізацію не буде голосуватися в нинішньому вигляді – Подоляк"
https://www.pravda.com.ua/news/2023/12/30/7435224/
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:06

  Прохожий написав:СБ ООН сегодня вечером собирается по поводу вчерашнего обстрела
совпадение?

І шо? Натицяють мордою у лайно кацапських колег і розійдуться? Нульовий ефект.
Підорам тре підарунки робити і не лише на новий рік, а щодня. Напр., як вчора - приземлили літак Ту23М або 26 грудня - десантний корабель занурили.. Для цього треба нам давати зброю, а не бла-бла-бла.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:06

  холява написав:Успіх

Как я уже и писал , нигде не показываю удостоверение УБД .
Отношение к нам , служившим не самое лучшее .
Отхватить в кабину , значительно проще чем благодарность .

Буде ще гірше. Після війни.
Нас люблять за жєртвєнность :wink: а лічно в мені її ні грама нема.
Якщо б попав в тцк то лютував б акі дємон.
Головне команду хорошу підібрати а там не важно скільки платять.
Одне відвезення умовного сина будівельника замість тцк в підвал на заброшену стройку і можно їхати в ласвегас :lol: главне щоб лишніх не було в цій тємі. Щоб домік в португалії тіки нам а не воєнкому.
шютка. Но. Якщо зара не буде зміни законодавства а вся мобілізація як і решта війни буде йти на лічній ініціативі це ставить "активістів" поза закон.
Тим що владу в тилу не дають військовим а виконувати задачі треба, породжується свавілля.
Військова диктатура буде казкою порівняно з поєднанням цивільного і військового беззаконня.
Якщо підключити в схему умовного будівельника як співробітника тцк то небеса содрогнуться
:lol:
для продовження війни владу треба передавати військовим
p/s пару годин тому бачив фотку Пишного в мілітаристській чорній рубашці на фоні шторок ,як в гей клюбі :lol: ну якби то воно вам обяснити... чуйства протіворєчіві
Banderlog
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