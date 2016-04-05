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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6110611161126113>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:15

  Banderlog написав:
  холява написав:Успіх

Как я уже и писал , нигде не показываю удостоверение УБД .
Отношение к нам , служившим не самое лучшее .
Отхватить в кабину , значительно проще чем благодарность .

Буде ще гірше. Після війни.
Нас люблять за жєртвєнность :wink: а лічно в мені її ні грама нема.
Якщо б попав в тцк то лютував б акі дємон.
Головне команду хорошу підібрати а там не важно скільки платять.
Одне відвезення умовного сина будівельника замість тцк в підвал на заброшену стройку і можно їхати в ласвегас :lol: главне щоб лишніх не було в цій тємі. Щоб домік в португалії тіки нам а не воєнкому.
шютка. Но. Якщо зара не буде зміни законодавства а вся мобілізація як і решта війни буде йти на лічній ініціативі це ставить "активістів" поза закон.
Тим що владу в тилу не дають військовим а виконувати задачі треба, породжується свавілля.
Військова диктатура буде казкою порівняно з поєднанням цивільного і військового беззаконня.
Якщо підключити в схему умовного будівельника як співробітника тцк то небеса содрогнуться
:lol:
для продовження війни владу треба передавати військовим
p/s пару годин тому бачив фотку Пишного в мілітаристській чорній рубашці на фоні шторок ,як в гей клюбі :lol: ну якби то воно вам обяснити... чуйства протіворєчіві

десь у любителів міцного седаліщного штиря засмерділо хунтою, запоребриком потирають руки
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 гру, 2023 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:17

  budivelnik написав:
  fler написав:ПС. У Мико військові жаліються, що їх перестали обслуговувати продавці М18-60. Як тільки підходять до кіоска чи ролету на ринку, продавець М18-60 одразу зачиняє віконце і кудись тікає.


Якась дивна ситуація в Миколаєві..
У Львові хлопців максимум де можна зустріти - це офіціант
В магазинах/кіосках/базарі - як правило працюють тільки жінки.

У Мико діло було на авторинку. Військові підходили втрьох-вчотирьох, хотіли запчастини придбати на пікап. Якби підійшов один, то не думаю, що від нього б тікали. А коли їх "натовп" хз що можна подумати..
fler
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нічна отвєтка якось слабенька, заявка на проліт наших шахедів була більш обіцяючою.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:20

  fler написав:
  budivelnik написав:
  fler написав:ПС. У Мико військові жаліються, що їх перестали обслуговувати продавці М18-60. Як тільки підходять до кіоска чи ролету на ринку, продавець М18-60 одразу зачиняє віконце і кудись тікає.


Якась дивна ситуація в Миколаєві..
У Львові хлопців максимум де можна зустріти - це офіціант
В магазинах/кіосках/базарі - як правило працюють тільки жінки.

У Мико діло було на авторинку. Військові підходили втрьох-вчотирьох, хотіли запчастини придбати на пікап. Якби підійшов один, то не думаю, що від нього б тікали. А коли їх "натовп" хз що можна подумати..

колись маленьких діток лякали, якщо будуть нечемними, то забере міліція, потім бабаєм, а тепер тецека
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:20

  Banderlog написав:Тим що владу в тилу не дають військовим а виконувати задачі треба, породжується свавілля.

Ну призначили у нас в місті міську війскову адміністрацію. Почали зі свавілля, коли відсторонили мєра міста по бєспрєделу

Призначили Брижинського. Користі від нього - НУЛЬ!
А от шкода від нього є, бо тільки заважає
Ще й замів собі понабирав бувших ригів

Тому, військові нехай займаються військовими справами, а цивільні - цивільними
Бо дай такому військовому дурню владу, він все навкруги розхерачить
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 30 гру, 2023 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:26

  fler написав:
  Прохожий написав:СБ ООН сегодня вечером собирается по поводу вчерашнего обстрела
совпадение?

І шо? Натицяють мордою у лайно кацапських колег і розійдуться? Нульовий ефект.
Підорам тре підарунки робити і не лише на новий рік, а щодня. Напр., як вчора - приземлили літак Ту23М або 26 грудня - десантний корабель занурили.. Для цього треба нам давати зброю, а не бла-бла-бла.

пока далеко не факт

а кацапские коллеги будут тыкать фотками "бонбежки белгорода", на самом деле это рассчитано на африканцев и азиатов
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав: p/s пару годин тому бачив фотку Пишного в мілітаристській чорній рубашці на фоні шторок ,як в гей клюбі :lol: ну якби то воно вам обяснити... чуйства протіворєчіві

Звідки ви знаєте, як воно там в гей клюбі?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:29

  unicdima написав:Нічна отвєтка якось слабенька, заявка на проліт наших шахедів була більш обіцяючою.

серьезные операции не планируются за 12 часов
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:30

  Faceless написав:
Banderlog написав: p/s пару годин тому бачив фотку Пишного в мілітаристській чорній рубашці на фоні шторок ,як в гей клюбі :lol: ну якби то воно вам обяснити... чуйства протіворєчіві

Звідки ви знаєте, як воно там в гей клюбі?

"и опыт, сын ошибок трудных..."(с)
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:31

  lapay написав:Як так вийшло, що після сойтісь посрєдінє і шашликів, дуже швидко перейшли до війни до кордонів 91? А я можу доступно пояснити.

Вже 100500 разів тут пояснювали, а таке враження, що ви один досі цього не зрозуміли. Менше читайте кацапів.

  lapay написав:.. відбудеться перехід від кордонів 91, до режима припинення вогню.

Рука-обличчя. Скільки ще разів ви, як папуга, будете це повторювати? Скільки разів з 2014 р кацапи дотримувалися режиму припинення вогню? Забудьте нарешті про цю маячню.
fler
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