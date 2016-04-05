budivelnik написав:
Штучно створене протистояння в якому військові (основна маса) твердо переконані що їм всі винні - приводить до того , що не військові змучились доводити що і вони потрібні на своїх місцях а тому там де можна стараються уникати військових
Трохи не так))
Просто нинішні військові виявляються не такими своєрідними)), як бувші раніше.
Вони не стали чекати , можливо поки колись потім цивільні, як мені будуть доводити про працювати треба на себе; про військові повинні! були...; про результат повинні були дати кращий.
Вони одразу вимагають розрахунок -- тут і зараз. Відповідної сплати, ротацій, заміни --- від цивільних!
Розумні, по-своєму, люди...
Їм не доведення потрібності від цивільних треба, а фактичної заміни, сплати.
А те, що можуть виникнути в такому процесі хз які негативні наслідки, то вже проблема інша --- як це зробити акуратно.