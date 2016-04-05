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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6110611161126113
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:33

пишут такое

ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами "Ольха" в кассетном снаряжении. Плюс несколькими реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства — сообщили в Минобороны. По нашей информации, били из Харьковской области Украины, с расстояния примерно в 40 км.


По версии Минобороны, ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. Несколько снарядов и обломки ракет упали на Белгород.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:35

  vitaliiangel написав:
ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами "Ольха" в кассетном снаряжении. Плюс несколькими реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства — сообщили в Минобороны. По нашей информации, били из Харьковской области Украины, с расстояния примерно в 40 км.

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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:38

  unicdima написав:
  pesikot написав:Ну призначили у нас в місті міську війскову адміністрацію. Почали зі свавілля, коли відсторонили мєра міста по бєспрєделу

Призначили Брижинського. Користі від нього - НУЛЬ!
А от шкода від нього є, бо тільки заважає
Ще й замів собі понабирав бувших ригів

Тому, військові нехай займаються військовими справами, а цивільні - цивільними
Бо дай такому військову дурню владу, він все навкруги розхерачить

Та ваш мер давно має сидіти як і вся його сімейка.

Я про це і написав, що деякім військовим давати владу категорично не можна

А ти Чауса посадити не хочешь за його махінації з гуманітаркою ? та за виставку дронів в драмтеатрі ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 18:43

  budivelnik написав:Штучно створене протистояння в якому військові (основна маса) твердо переконані що їм всі винні - приводить до того , що не військові змучились доводити що і вони потрібні на своїх місцях а тому там де можна стараються уникати військових

Трохи не так))

Просто нинішні військові виявляються не такими своєрідними)), як бувші раніше.
Вони не стали чекати , можливо поки колись потім цивільні, як мені будуть доводити про працювати треба на себе; про військові повинні! були...; про результат повинні були дати кращий.

Вони одразу вимагають розрахунок -- тут і зараз. Відповідної сплати, ротацій, заміни --- від цивільних!

Розумні, по-своєму, люди...
Їм не доведення потрібності від цивільних треба, а фактичної заміни, сплати.

А те, що можуть виникнути в такому процесі хз які негативні наслідки, то вже проблема інша --- як це зробити акуратно.
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