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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 гру, 2023 19:36
На ворк юа много вакансий прикордонних служб.
Если бы я пошёл в прикордонники, всех бы отпускал, жалко.
Всегда было интересно, кто эти люди, идущие в прокуратуру, пограничники, полицию. Люди без эмпатии? Мертвые глаза?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 19:39
Banderlog написав:
Буде ще гірше. Після війни.
холява написав:Успіх
Как я уже и писал , нигде не показываю удостоверение УБД .
Отношение к нам , служившим не самое лучшее .
Отхватить в кабину , значительно проще чем благодарность .
Нас люблять за жєртвєнность :wink а лічно в мені її ні грама нема.
Якщо б попав в тцк то лютував б акі дємон.
Головне команду хорошу підібрати а там не важно скільки платять.
Одне відвезення умовного сина будівельника замість тцк в підвал на заброшену стройку і можно їхати в ласвегас lol: главне щоб лишніх не було в цій тємі. Щоб домік в португалії тіки нам а не воєнкому.
шютка. Но. Якщо зара не буде зміни законодавства а вся мобілізація як і решта війни буде йти на лічній ініціативі це ставить "активістів" поза закон.
Тим що владу в тилу не дають військовим а виконувати задачі треба, породжується свавілля.
Військова диктатура буде казкою порівняно з поєднанням цивільного і військового беззаконня.
Якщо підключити в схему умовного будівельника як співробітника тцк то небеса содрогнуться
:lol
для продовження війни владу треба передавати військовим
p/s пару годин тому бачив фотку Пишного в мілітаристській чорній рубашці на фоні шторок ,як в гей клюбі
ну якби то воно вам обяснити... чуйства протіворєчіві
А я ж казав не раз, що тут фронтовики приблизно однакове пишуть☝️))
А мені постійно закидують, що то лише Успіх таке пише!
ЗАНУДНА ПОВЕДІНКА!©👍😁😁😁
Умовного сина будівельника будемо везти з чорним пакетом на голові? Щоб скаженніше в телефон кричав: "Тату рятуй!"
То капець - нас і тримати тут/на фронті/ вже не можна і в ТЦК ми можемо сформувати загін "Скажена лють!"
Що НЕволя робить з людьми?))
Як до такого допустили?))
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Успіх
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Додано: Суб 30 гру, 2023 19:39
Це ж гірська річка, там течія не така як у Дніпрі, а зараз вона ще й дуже повноводна. Це дуже небезпечно перепливати зараз Тису.
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unicdima
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Додано: Суб 30 гру, 2023 19:41
Была статья в сми. Контрабандисты, завидев патруль, быстро прыгнули в тису и переплыли на другой берег. Самое главное - не сцать, когда кричат, шо будут стрелять. Не стреляют. Мыж не КНДР.
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wadimk
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Додано: Суб 30 гру, 2023 19:41
Успіх, відповідей на свої питання ви тут не побачите. Труть модери
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Додано: Суб 30 гру, 2023 19:42
Не кримський міст, а Курська АЕС!
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Додано: Суб 30 гру, 2023 19:44
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Успіх
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Додано: Суб 30 гру, 2023 19:44
unicdima
Ну место нужно найти глубокое. Там течение меньше. И кролем, кролем. По меляке опасно. Я, в свое время уснул в Десне. Лег на спину и уснул. Через метров 500 проснулся, на берег и в лагерь.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 19:49
Bobua написав:
Усі на захист інвалідів від злого Залужного: чому хтось не розуміє, що мобілізація — це всерйоз
focus.ua
Dec 28, 2023 10:10 AM
Журналіст Олег Єльцов обурений тим, що головкома Залужного звинувачують у намірі послати на вірну смерть інвалідів. Він вражений тим, що багато хто, зокрема й представники влади, так і не розуміють відчайдушного становища, в якому опинилася країна
Стогін і плач лине просторами України. Кровожерливий Залужний має намір відправити на вірну смерть, озброївши автоматами, калічних однооких і одноруких, кинути їх у неопалювані окопи!
Цього журналіста разом з Залужним треба відправити в армію, щоб вони на місці все побачили, відчули і потім зробили висновок, чи потрібні в армії інваліди?
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unicdima
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Додано: Суб 30 гру, 2023 19:55
detroytred написав: Прохожий написав:
а как же "профессиональные военные мирного времени"?
не хотят заменить?
с дивана поучать удобней?
Так тебе, тебе, дурня цивільного, я і повчаю. Бо я зараз такий же цивільний, як і ти, але бувший всл.
Показую, що фіг ти на нинішніх військових виїдеш.
Ти вставай з свого дивану і вперед у військові. Халяви не буде.А там у війську може і зустрінемося. Я тебе вперед пропускаю,бо там такі, як ти кулеметники потрібні. Моя черга після тебе, розумієш?
Може хоч там розкажеш про свій диван,бо мовчиш акі партизан, розпитавши про дивани інших.
Три! Три питання задав, а досі на жодне до тебе не відповів.
Що за диван-то такий в тебе?
ого, настоящий "военный мирного времени", десятилетиями сосал из бюджета и продолжает это делать а воевать есличё(война) должны гражданские потому как он военный только в мирное время...
браво!
кстати, успих
с бобуа
подскажите детройтред ухилянянт или нет?
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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