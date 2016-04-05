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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6112611361146115>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:36

  wadimk написав:"Прикордонники витягли з Тиси двох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити в Україну"
https://inkorr.com/prikordonniki-vitagl ... inu-210867
Ширина Тисы из вики 10-40 м. Сколько там плыть? 30 сек. Даже при 4гр.С. Правда с таким пузом...ну не знаю.

На ворк юа много вакансий прикордонних служб.
Если бы я пошёл в прикордонники, всех бы отпускал, жалко.
Всегда было интересно, кто эти люди, идущие в прокуратуру, пограничники, полицию. Люди без эмпатии? Мертвые глаза?
beee
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:39

А всього лиш треба було рік тому прийняти закон про 18міс!

  Banderlog написав:
  холява написав:Успіх

Как я уже и писал , нигде не показываю удостоверение УБД .
Отношение к нам , служившим не самое лучшее .
Отхватить в кабину , значительно проще чем благодарность .

Буде ще гірше. Після війни.
Нас люблять за жєртвєнность :wink а лічно в мені її ні грама нема.
Якщо б попав в тцк то лютував б акі дємон.
Головне команду хорошу підібрати а там не важно скільки платять.
Одне відвезення умовного сина будівельника замість тцк в підвал на заброшену стройку і можно їхати в ласвегас lol: главне щоб лишніх не було в цій тємі. Щоб домік в португалії тіки нам а не воєнкому.
шютка. Но. Якщо зара не буде зміни законодавства а вся мобілізація як і решта війни буде йти на лічній ініціативі це ставить "активістів" поза закон.
Тим що владу в тилу не дають військовим а виконувати задачі треба, породжується свавілля.
Військова диктатура буде казкою порівняно з поєднанням цивільного і військового беззаконня.
Якщо підключити в схему умовного будівельника як співробітника тцк то небеса содрогнуться
:lol
для продовження війни владу треба передавати військовим
p/s пару годин тому бачив фотку Пишного в мілітаристській чорній рубашці на фоні шторок ,як в гей клюбі :lol: ну якби то воно вам обяснити... чуйства протіворєчіві

А я ж казав не раз, що тут фронтовики приблизно однакове пишуть☝️))
А мені постійно закидують, що то лише Успіх таке пише! :mrgreen:
ЗАНУДНА ПОВЕДІНКА!©👍😁😁😁

Умовного сина будівельника будемо везти з чорним пакетом на голові? Щоб скаженніше в телефон кричав: "Тату рятуй!" :mrgreen:

То капець - нас і тримати тут/на фронті/ вже не можна і в ТЦК ми можемо сформувати загін "Скажена лють!" :lol:

Що НЕволя робить з людьми?))
Як до такого допустили?))
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:39

  wadimk написав:"Прикордонники витягли з Тиси двох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити в Україну"
https://inkorr.com/prikordonniki-vitagl ... inu-210867
Ширина Тисы из вики 10-40 м. Сколько там плыть? 30 сек. Даже при 4гр.С. Правда с таким пузом...ну не знаю.

Це ж гірська річка, там течія не така як у Дніпрі, а зараз вона ще й дуже повноводна. Це дуже небезпечно перепливати зараз Тису.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Была статья в сми. Контрабандисты, завидев патруль, быстро прыгнули в тису и переплыли на другой берег. Самое главное - не сцать, когда кричат, шо будут стрелять. Не стреляют. Мыж не КНДР.
wadimk
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:41

Успіх, відповідей на свої питання ви тут не побачите. Труть модери
Mimohod
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не кримський міст, а Курська АЕС!
Mimohod
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:44

  Mimohod написав:Успіх, відповідей на свої питання ви тут не побачите. Труть модери

Правильно писати ..."ухилянти" :lol: :lol: :lol:

Чи як там Зебра писав? :lol: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:44

unicdima
Ну место нужно найти глубокое. Там течение меньше. И кролем, кролем. По меляке опасно. Я, в свое время уснул в Десне. Лег на спину и уснул. Через метров 500 проснулся, на берег и в лагерь.
wadimk
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:49

  Bobua написав:

Усі на захист інвалідів від злого Залужного: чому хтось не розуміє, що мобілізація — це всерйоз
focus.ua
Dec 28, 2023 10:10 AM

Журналіст Олег Єльцов обурений тим, що головкома Залужного звинувачують у намірі послати на вірну смерть інвалідів. Він вражений тим, що багато хто, зокрема й представники влади, так і не розуміють відчайдушного становища, в якому опинилася країна

Стогін і плач лине просторами України. Кровожерливий Залужний має намір відправити на вірну смерть, озброївши автоматами, калічних однооких і одноруких, кинути їх у неопалювані окопи!

Цього журналіста разом з Залужним треба відправити в армію, щоб вони на місці все побачили, відчули і потім зробили висновок, чи потрібні в армії інваліди?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:55

  detroytred написав:
  Прохожий написав:а как же "профессиональные военные мирного времени"?
не хотят заменить?
с дивана поучать удобней?

Так тебе, тебе, дурня цивільного, я і повчаю. Бо я зараз такий же цивільний, як і ти, але бувший всл.
Показую, що фіг ти на нинішніх військових виїдеш.
Ти вставай з свого дивану і вперед у військові. Халяви не буде.

А там у війську може і зустрінемося. Я тебе вперед пропускаю,бо там такі, як ти кулеметники потрібні. Моя черга після тебе, розумієш?
Може хоч там розкажеш про свій диван,бо мовчиш акі партизан, розпитавши про дивани інших.

Три! Три питання задав, а досі на жодне до тебе не відповів.
Що за диван-то такий в тебе?

ого, настоящий "военный мирного времени", десятилетиями сосал из бюджета и продолжает это делать а воевать есличё(война) должны гражданские потому как он военный только в мирное время...
браво!

кстати, успих с бобуа подскажите детройтред ухилянянт или нет?
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