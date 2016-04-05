При чем что показательно, никакие правила и законы не менялись - просто пришла негласная вказивка "придираться и не выпускать". Во времена Яныка такое помню называлось "темнык" и вызывало бурю негодования в оппозиционных СМИ....
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Додано: Суб 30 гру, 2023 20:03
При чем что показательно, никакие правила и законы не менялись - просто пришла негласная вказивка "придираться и не выпускать". Во времена Яныка такое помню называлось "темнык" и вызывало бурю негодования в оппозиционных СМИ....
Додано: Суб 30 гру, 2023 20:08
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