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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6112611361146115
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:03

  beee написав:На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.


При чем что показательно, никакие правила и законы не менялись - просто пришла негласная вказивка "придираться и не выпускать". Во времена Яныка такое помню называлось "темнык" и вызывало бурю негодования в оппозиционных СМИ....
katso
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:08

  Faceless написав:
Звідки ви знаєте, як воно там в гей клюбі?

Був. :lol:
Окрім того іще був, в психлікарні, на зоні. тепер і на війні. І для того шоб не було подальших питань. :wink: чіфір не пив, плєнних не різав,
коників з гі-на не ліпив :lol:
Banderlog
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