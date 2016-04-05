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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 611361146115611661176118>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:23

  katso написав:
  beee написав:На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.


При чем что показательно, никакие правила и законы не менялись - просто пришла негласная вказивка "придираться и не выпускать". Во времена Яныка такое помню называлось "темнык" и вызывало бурю негодования в оппозиционных СМИ....


Кого выпускать ?
Сейчас все защищать Украину должны .Все кто имеют паспорт Украины !

А Янек сейчас кажется в россии деньги в Камазе пересчитывает .
Жаль что вы ему не помогаете , богаче стали бы .......или пристрелили бы чтобы не делится.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:28

  Успіх написав:
То капець - нас і тримати тут/на фронті/ вже не можна і в ТЦК ми можемо сформувати загін "Скажена лють!" :lol:


:lol: харош мені нізя ржати. я після суток одсипався защємило позвонок ще й банку ромколи навернув тепер ще й голова болить , шось там з моєю контузією спиртне не контачить і не контачить внєзапно ,черепок розколюється.
Но сміюсь як сука з кукурудзи...
Я не согласєн на скажену ми будем лагідною люттю. :lol:
Лють люттю, но повинна бути клієнтоорієнтованість і повага..., в нас ж демократія, європейські цінності.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:28

  katso написав:
  beee написав:На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.


При чем что показательно, никакие правила и законы не менялись - просто пришла негласная вказивка "придираться и не выпускать". Во времена Яныка такое помню называлось "темнык" и вызывало бурю негодования в оппозиционных СМИ....

Як завжди пропаганда і брехня.
Надайте документ про відстрочку по інвалідності чи багатодітству і вас пропустять.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:29

мягким членом порядок не наводят

beee ,
всех бы отпускал, жалко.
Всегда было интересно, кто эти люди, идущие в прокуратуру, пограничники, полицию. Люди без эмпатии? Мертвые глаза?

Кидстаф пля…
То есть можно грабить , убивать, насиловать, сбивать на улице людей… А предотвращать это - «мертвые глаза».
Орков убивать тоже нельзя? Люди ж!
Вот нах вы такие качаете бицепсы? Бицепсы без зубов - это мясо для другого хищника.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:38

Тяготи ухилянтського життя...


18:05 — 24 грудня 2023 386 СВІТ
Ігор КОЗЛОВ,

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс
слідом за німецькими політиками заявив, що його країна готова знайти та видати Києву військовозобов'язаних українців, які проживають на її території. «Якщо це потрібно Україні, Естонія може зайнятися пошуком цих людей та видачею їх. Загалом ми знаємо, де ці люди перебувають, чим займаються. Більшість ходять на роботу, мають місце проживання в Естонії», — зазначив міністр.
Він розповів, що вже найближчим часом офіційно запропонує укласти між Естонією та Україною угоду, яка дозволить видавати військовозобов'язаних. Ляенеметс пояснив, що в даний час закони Естонії дозволяють екстрадувати іноземців лише в тому випадку, якщо їх притягнули до кримінальної відповідальності.
За даними Міністерства соціальних справ Естонії, на травень 2023 року в республіці під тимчасовим захистом перебувають близько 36 тисяч українських біженців. Однак скільки військовозобов'язаних входить до цього числа, естонська влада не повідомляє.
Нагадаємо, Міністерство оборони України має намір у 2024 році залучити до служби в армії чоловіків віком від 25 до 60 років, які мешкають за кордоном. Про це заявив міністр оборони Рустем Умеров в інтерв'ю західним ЗМІ. В офісі президента України підтримують ідею мобілізації українців, які мешкають за кордоном.
Президент України Володимир Зеленський заявив у грудні, що Генштаб Збройних Сил України (ЗСУ) планує найближчим часом додатково мобілізувати 450−500 тисяч осіб, але рішення про це поки що не прийнято .
Як відомо, після того, як росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, більшості чоловіків у нашій країні віком від 18 до 60 років заборонили виїжджати за кордон. За даними Держслужби статистики України, на 2022 рік у країні проживало щонайменше 11 млн чоловіків зазначеного віку. З лютого 2022 року до серпня 2023 року з України поїхали і не повернулися 2,4 млн українців. Це дані Держприкордонслужби України. За даними ООН, у всьому світі зареєстровано 6,3 млн біженців з українським громадянством.
Раніше в Міноборони дещо «підкоригували» заяву Умерова про повістки для біженців.
© 1997—2023 « Факти та коментарі ®»
Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.


11млн.
Капець.
А нас (200тис на фронті) нікому замінити вже 22міс.
Аааааа...

Вже і прибалтів та німців пройняло.

Мільйони безробітних, мільйони неплатників податків, мільйони хитродупенків...
Як стерти це моторошне видовище з мозку? Закрити очі -- не допомагає... :|

А можна в закон вписати вимоги сплати бронювальних податків (17тис/міс) за увесь період неявки від перших сповіщень у 22р на домашню адресу ухилянта?
Те що ухилянт там не жив чи ховався в шафі -- це не проблема влади. В ухилянта був обов`язок оновлювати адресу у справі тецека і/або відповідати на стукання в двері представників влади. Невиконання цих обов`язків повинне мати наслідки. Хоч якісь...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:42

  Bobua написав:

18:05 — 24 грудня 2023 386 СВІТ
Ігор КОЗЛОВ,

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс
слідом за німецькими політиками заявив, що його країна готова знайти та видати Києву військовозобов'язаних українців, які проживають на її території. «Якщо це потрібно Україні, Естонія може зайнятися пошуком цих людей та видачею їх. Загалом ми знаємо, де ці люди перебувають, чим займаються. Більшість ходять на роботу, мають місце проживання в Естонії», — зазначив міністр.
Він розповів, що вже найближчим часом офіційно запропонує укласти між Естонією та Україною угоду, яка дозволить видавати військовозобов'язаних. Ляенеметс пояснив, що в даний час закони Естонії дозволяють екстрадувати іноземців лише в тому випадку, якщо їх притягнули до кримінальної відповідальності.
За даними Міністерства соціальних справ Естонії, на травень 2023 року в республіці під тимчасовим захистом перебувають близько 36 тисяч українських біженців. Однак скільки військовозобов'язаних входить до цього числа, естонська влада не повідомляє.
Нагадаємо, Міністерство оборони України має намір у 2024 році залучити до служби в армії чоловіків віком від 25 до 60 років, які мешкають за кордоном. Про це заявив міністр оборони Рустем Умеров в інтерв'ю західним ЗМІ. В офісі президента України підтримують ідею мобілізації українців, які мешкають за кордоном.
Президент України Володимир Зеленський заявив у грудні, що Генштаб Збройних Сил України (ЗСУ) планує найближчим часом додатково мобілізувати 450−500 тисяч осіб, але рішення про це поки що не прийнято .
Як відомо, після того, як росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, більшості чоловіків у нашій країні віком від 18 до 60 років заборонили виїжджати за кордон. За даними Держслужби статистики України, на 2022 рік у країні проживало щонайменше 11 млн чоловіків зазначеного віку. З лютого 2022 року до серпня 2023 року з України поїхали і не повернулися 2,4 млн українців. Це дані Держприкордонслужби України. За даними ООН, у всьому світі зареєстровано 6,3 млн біженців з українським громадянством.
Раніше в Міноборони дещо «підкоригували» заяву Умерова про повістки для біженців.
© 1997—2023 « Факти та коментарі ®»
Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.


11млн.
Капець.
А нас (200тис на фронті) нікому замінити вже 22міс.
Аааааа...

Вже і прибалтів та німців пройняло.

Мільйони безробітних, мільйони неплатників податків, мільйони хитродупенків...
Як стерти це моторошне видовище з мозку? Закрити очі -- не допомагає... :|

А можна в закон вписати вимоги сплати бронювальних податків (17тис/міс) за увесь період неявки від перших сповіщень у 22р на домашню адресу ухилянта?
Те що ухилянт там не жив чи ховався в шафі -- це не проблема влади. В ухилянта був обов`язок оновлювати адресу у справі тецека і/або відповідати на стукання в двері представників влади. Невиконання цих обов`язків повинне мати наслідки. Хоч якісь...

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс уточнив свої попередні висловлювання щодо ймовірності видачі Україні чоловіків призовного віку.

Про це естонський міністр написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Ляенеметс зазначив, що його слова про те, що Естонія допоможе Україні знайти військовозобов'язаних чоловіків, були "трохи спотворені".

"Важливо однозначно підкреслити: у мене, як міністра внутрішніх справ, або в естонської держави, звичайно ж немає мети почати гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, що тут живуть", – написав він.

Глава МВС додав, що Естонія жодним чином не вирішує кого і коли Україна вирішить мобілізувати.

"У зв'язку з цим виникає питання – що б зробила Естонія в такій ситуації? З одного боку, українці є великою підтримкою для нашої економіки сьогодні…Однак факт залишається фактом: ці люди все ще є громадянами України…Це означає, що якщо українська держава вирішить повернути їх через мобілізацію, нам доведеться ділитися з українською державою інформацією про людей, які перебувають тут", – підкреслив Ляенеметс.

За його словами, якби Україна звернулася до Естонії з проханням про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають тут, "нам було б досить складно відмовити".

"Однак слід сказати, що сьогодні ми не маємо такої можливості в рамках міжнародного права, яка б вимагала окремої угоди між країнами або принаймні рішення на урядовому рівні", – додав естонський міністр.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:47

Bobua

Да еще и новости с АП .
В таком виде закон о мобилизации не прЫймутЬ ........
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:53

  unicdima написав:
  katso написав:
  beee написав:На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.


При чем что показательно, никакие правила и законы не менялись - просто пришла негласная вказивка "придираться и не выпускать". Во времена Яныка такое помню называлось "темнык" и вызывало бурю негодования в оппозиционных СМИ....

Як завжди пропаганда і брехня.
Надайте документ про відстрочку по інвалідності чи багатодітству і вас пропустять.

"Вільний народе вілної країни" - тьху.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:01

Чи є в тебе план, містер Фікс?©))

  Bobua написав:мільйони хитродупенків...
Як стерти це моторошне видовище з мозку? Закрити очі -- не допомагає...
Тільки влаштуватись в ТЦК після демобілізації і "перевиконувати план" виловленням хитродупенків :lol
Ми ж то знаєм де їх ловити))
"Карусєль-карусєль..."© :lol:
А ще можна попросити знайомого доставщика суші/піци, щоб разом з ним стояти біля дверей ухилянтів... :lol:
Або по паркінгах пройтись :lol:
Або в Тіндерах наробити липових акаунтів з фотками сісясто-губастих і домовлятись про зустріч/побачення :lol:

Одним словом - ми знаємо, як "перевиконувати плани"! :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Харьков опять под обстрелом ...
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  #<1 ... 611361146115611661176118>
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