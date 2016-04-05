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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:03
холява написав: katso написав: beee написав:
На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.
При чем что показательно, никакие правила и законы не менялись - просто пришла негласная вказивка "придираться и не выпускать". Во времена Яныка такое помню называлось "темнык" и вызывало бурю негодования в оппозиционных СМИ....
Кого выпускать ?
Сейчас все защищать Украину должны .Все кто имеют паспорт Украины !
Так пусть примут закон что "всех не выпускать, все защищать Украину должны". А раз не приняли - пусть выполняют те законы что есть. Вы и вправду не видите проблемы в том что законы заменены понятиями в голове у человека с ружьем? Не боитесь что когда дождетесь долгожданной мобилизации то Вас первый же ТЦКшный бусик в тылу завернет Вас обратно на фронт руководствуясь собственными понятиями "а че, кон какой здоровый бугай"?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:05
Успіх написав: Bobua написав:
мільйони хитродупенків...
Як стерти це моторошне видовище з мозку? Закрити очі -- не допомагає...
Тільки влаштуватись в ТЦК після демобілізації і "перевиконувати план" виловленням хитродупенків :lol
Ми ж то знаєм де їх ловити))
"Карусєль-карусєль..."©
А ще можна попросити знайомого доставщика суші/піци, щоб разом з ним стояти біля дверей ухилянтів...
Або по паркінгах пройтись
Або в Тіндерах наробити липових акаунтів з фотками сісясто-губастих і домовлятись про зустріч/побачення
Одним словом - ми знаємо, як "перевиконувати плани"!
Тіки, коли тебе будуть бити по морді, то не жалійся
А бити будуть
А також тобі в ТЦК доведуть список, куди ти не можешь ходити і ти туди не підешь
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:05
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:06
katso написав:
Так пусть примут закон что "всех не выпускать, все защищать Украину должны". А раз не приняли - пусть выполняют те законы что есть. Вы и вправду не видите проблемы в том что законы заменены понятиями в голове у человека с ружьем? Не боитесь что когда дождетесь долгожданной мобилизации то Вас первый же ТЦКшный бусик в тылу завернет Вас обратно на фронт руководствуясь собственными понятиями "а че, кон какой здоровый бугай"?
Знову брехня.
Погранці все роблять по закону.
Якщо вважаєте, що вони порушують закон то подавайте в суд.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:07
Прохожий написав: detroytred написав: Прохожий написав:
а как же "профессиональные военные мирного времени"?
не хотят заменить?
с дивана поучать удобней?
Так тебе, тебе, дурня цивільного, я і повчаю. Бо я зараз такий же цивільний, як і ти, але бувший всл.
Показую, що фіг ти на нинішніх військових виїдеш.
Ти вставай з свого дивану і вперед у військові. Халяви не буде.А там у війську може і зустрінемося. Я тебе вперед пропускаю,бо там такі, як ти кулеметники потрібні. Моя черга після тебе, розумієш?
Може хоч там розкажеш про свій диван,бо мовчиш акі партизан, розпитавши про дивани інших.
Три! Три питання задав, а досі на жодне до тебе не відповів.
Що за диван-то такий в тебе?
ого, настоящий "военный мирного времени", десятилетиями сосал из бюджета и продолжает это делать а воевать есличё(война) должны гражданские потому как он военный только в мирное время...
браво!
кстати, успих
с бобуа
подскажите детройтред ухилянянт или нет?
Він казав, що ходив в тецека. Як і будівельник. Вже не ухилянти.
А от всі хто не ходив -- кляті, богопротивні ухилянти... 100%
Можливо хабарник(и). Клятий спадок срсрс....
Але таке звинувачення допустиме лише після суд.вироку.
А ще краще було би задіяти сторонні тецека. Аби хабарники задовбались хабарити.
Це вже ніби є. Чув, що існують вииздні тецека (з інших областей).
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:12
pesikot написав:
Тіки, коли тебе будуть бити по морді, то не жалійся
А бити будуть
А також тобі в ТЦК доведуть список, куди ти не можешь ходити і ти туди не підешь
Так я там вище писав, що зразу б уточнив свої права/повноваження!
А на рахунок бити - так ми не будемо ходити по одному, чи двоє)) + перцовка для самозахисту в кишені))
А якщо дозволять застосовувати зброю при самозахисті, то взагалі, краще зразу мовчки витягувати документи для нас на показ
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:15
unicdima написав: katso написав: beee написав:
На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.
При чем что показательно, никакие правила и законы не менялись - просто пришла негласная вказивка "придираться и не выпускать". Во времена Яныка такое помню называлось "темнык" и вызывало бурю негодования в оппозиционных СМИ....
Як завжди пропаганда і брехня.
Надайте документ про відстрочку по інвалідності чи багатодітству і вас пропустять.
А где в законе что-то сказано про то чтоб многодетным отцам и инвалидам показывать военный билет на границе? Люди ехали руководствуясь существующими законами
а по приезду на границу обнаружиличто "правила игры изменены в процессе игры". Собственно вот, от знакомого
...вчера как раз проходил границу и начался треш, я подъехал на границу где то в 18:30, на Угринов, машин было не много, но резко перестали всех пускать и в итоге насобиралась очередь в машин 70, спросил что происходит, испуганный пограничник сказал что пришли ТЦК, и распоряжение сверху никого не выпускать, затем около 20:00 все же вышел представитель ТЦК, и сказал что теперь пропускать будут только тех у кого есть військово облікові документи, большая часть мужиков на границе развернулись и уехали и из 70 машин осталось машин 5, разворачивать начали всех инвалидов и многодетных отцов, аргументируя это тем что, было экстренное заседание, где было принято изменение к постанове 57, хотя представитель ТЦК сказал, что они сами его еще не видели и не понимают что происходит, точно так же как и пограничники.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:16
unicdima написав: katso написав:
Так пусть примут закон что "всех не выпускать, все защищать Украину должны". А раз не приняли - пусть выполняют те законы что есть. Вы и вправду не видите проблемы в том что законы заменены понятиями в голове у человека с ружьем? Не боитесь что когда дождетесь долгожданной мобилизации то Вас первый же ТЦКшный бусик в тылу завернет Вас обратно на фронт руководствуясь собственными понятиями "а че, кон какой здоровый бугай"?
Знову брехня.
Погранці все роблять по закону.
Якщо вважаєте, що вони порушують закон то подавайте в суд.
Брехунець ...
Ой брехунець ... )
Ти ж казав, що нашого мєра треба посадити. Так, якщо він порушив закон, що його треба посадити, то подавай в суд
І щось про Чауса ти якось промовчав, не помітив, тобто під віник сховався, а був таки сміливий, сміливий
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:17
pesikot написав:
Харьков опять под обстрелом ...
Але краще через вікно дивитись на прильоти по твоєму місту, ніж з окопу захищати всю свою країну?
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:21
Успіх написав: pesikot написав:
Тіки, коли тебе будуть бити по морді, то не жалійся
А бити будуть
А також тобі в ТЦК доведуть список, куди ти не можешь ходити і ти туди не підешь
Так я там вище писав, що зразу б уточнив свої права/повноваження!
Тобто, ти одразу готовий не ходити туда, куди тобі вкажуть
"А как дышал, как дышал" )
Успіх написав:
А на рахунок бити - так ми не будемо ходити по одному, чи двоє)) + перцовка для самозахисту в кишені))
А якщо дозволять застосовувати зброю при самозахисті, то взагалі, краще зразу мовчки витягувати документи для нас на показ
Спершу ти витягнешь свої документи, покажешь наказ коменданта, що ти маєшь право на перевірку документів
А якщо ти цього не зробишь, то тобі і автомат не допоможе
Вчись жити по закону.
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