Додано: Суб 30 гру, 2023 21:48

В Україні продовжується мобілізація військовозобов’язаних чоловіків. У ЗСУ заявили, що деякі громадяни повинні мати можливість відкупитися від мобілізації за 1500 доларів на місяць.Капітан ЗСУ та психолог Андрій Козинчук вважає, що деяким військовозобов’язаним громадянам можна дати можливість відкупитися від призову до ЗСУ. Йдеться про бійців економічного фронту – людей, які обіймають високі посади та мають можливість поповнювати бюджет.“Якийсь крутий айтішник чи керівник у холдингу з багатотисячною зарплатою у доларах міг би робити щомісячний внесок до бюджету в $1000-1500, тому що він справді цінний “боєць економічного фронту”. І треба позбутися думок, що “люди йдуть гинути на війні”. Вони йдуть вбивати окупантів”, – зазначив Козинчук.За словами представника ЗСУ, йдеться про людей, які в тилу принесуть державі більше користі, ніж у бойових діях. Однак треба переконатися, що це саме так. Вказано, що талановиті українці у якійсь цивільній сфері завжди можуть реалізуватися й на службі. Вони стануть незамінними на своїй ділянці фронту.Андрій Козинчук висловив упевненість, що деяким військовозобов’язаним українцям потрібно дозволити своєрідний “відкуп від війни”.“Щойно ми повернемо наші думки та психологію на рейки не виживання, а здобуття перемоги, то глобальний настрій зміниться на краще. Є професії, без яких громадянське населення не може обійтися і відправляти таких людей на фронт, наприклад, ремонтників, акушерів чи електриків, або голову району не треба. Тому що місто накриє блекаут, а район без нормального керівництва занепаде”, – цитує військовослужбовця видання “Фокус”.На думку професійного психолога, українцям треба всіма способами дбати про ментальне здоров’я. Їм слід ставити завдання самим собі та розвиватися.Козинчук закликав громадян думати про себе як про частину України, бо зараз триває боротьба за існування нації. Він наголосив, що люди думають, як покращити Залужного чи Зеленського, а слід починати з себе.