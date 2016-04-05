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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6115611661176118>
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:22

  flyman написав:диференціювати не пробували: робочих лошадок робити, бойових коней воювати, а не тупо всіх на редути


во первых - так как рабочих конячек больше и они голосуют за мир в глазах и сойтись по средине то голос боевых это глас в пустыне.
во вторых - боевых хватает только на отражение первой атаки и если война затягивается то подтянуться должны уже и рабочие.
ну и в третьих - рабочим лошадкам только через собственную шкуру дойдет что боевые должны не просто быть для галочки но и соответсвенно тренированы и экипированы.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:24

  Успіх написав:
  pesikot написав:Харьков опять под обстрелом ...

Але краще через вікно дивитись на прильоти по твоєму місту, ніж з окопу захищати всю свою країну?

Але чомусь ти пишешь тут частіше, сидячі в окопі, ніж я, сидячі в тилу
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:27

  pesikot написав:Брехунець ...
Ой брехунець ... )

Ти ж казав, що нашого мєра треба посадити. Так, якщо він порушив закон, що його треба посадити, то подавай в суд

І щось про Чауса ти якось промовчав, не помітив, тобто під віник сховався, а був таки сміливий, сміливий

В дурку тебе треба.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:34

Стати мільйонером легко!

  pesikot написав:Але чомусь ти пишешь тут частіше, сидячі в окопі, ніж я, сидячі в тилу
А відповідь є на валютній гілці...
Але і сюди копійну її >>>

Нащо там в тилах мучаються?
Нехай приходять нам на підміну - тут будуть все мати:
І одягнуті!
І ситі!
І в інтернеті будуть сидіти, якщо поруч старлінк(як от в мене)
А головне - НЕ будуть рахувати ті копійки з каруселей і депозитів, а будуть мати нагоду отримати лям грн за 1рік часу!!!

Шановні форумчани - ставайте мільйонерами всьго лиш за ОДИН РІК!!!
РЕАЛЬНО І ЛЕГАЛЬНО!!!
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:36

  unicdima написав:
  pesikot написав:Брехунець ...
Ой брехунець ... )

Ти ж казав, що нашого мєра треба посадити. Так, якщо він порушив закон, що його треба посадити, то подавай в суд

І щось про Чауса ти якось промовчав, не помітив, тобто під віник сховався, а був таки сміливий, сміливий

В дурку тебе треба.

Карательная психиатрия ... "це ж вже було" .... в Савецьком Союзе

У тебя нет аргументов, поэтому ты хочешь убрать неугодных, совок ты недоделаный

Вот поэтому я и говорю, что таким как ты, военным, власть давать нельзя категорически
Ты разхреначишь всё вокруг

PS. И против Чауса ты даже слово сказать сцишься.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:44

  beee написав:
  wadimk написав:"Прикордонники витягли з Тиси двох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити в Україну"
https://inkorr.com/prikordonniki-vitagl ... inu-210867
Ширина Тисы из вики 10-40 м. Сколько там плыть? 30 сек. Даже при 4гр.С. Правда с таким пузом...ну не знаю.

На ворк юа много вакансий прикордонних служб.
Если бы я пошёл в прикордонники, всех бы отпускал, жалко.
Всегда было интересно, кто эти люди, идущие в прокуратуру, пограничники, полицию. Люди без эмпатии? Мертвые глаза?

"Зоряні війни", думаю, дивилися? Клони, біороботи.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:45

  unicdima написав:
  katso написав:Так пусть примут закон что "всех не выпускать, все защищать Украину должны". А раз не приняли - пусть выполняют те законы что есть. Вы и вправду не видите проблемы в том что законы заменены понятиями в голове у человека с ружьем? Не боитесь что когда дождетесь долгожданной мобилизации то Вас первый же ТЦКшный бусик в тылу завернет Вас обратно на фронт руководствуясь собственными понятиями "а че, кон какой здоровый бугай"?

Знову брехня.
Погранці все роблять по закону.
Якщо вважаєте, що вони порушують закон то подавайте в суд.

По якому закону? Конкретно яким законом зараз заборонено виїзд чоловікам?
Закон називається "дзвінок з ОПи"?
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 30 гру, 2023 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:46

  Успіх написав:
  pesikot написав:Але чомусь ти пишешь тут частіше, сидячі в окопі, ніж я, сидячі в тилу
А відповідь є на валютній гілці...
Але і сюди копійну її >>>

Шановні форумчани - ставайте мільйонерами всьго лиш за ОДИН РІК!!!
РЕАЛЬНО І ЛЕГАЛЬНО!!!

Ти ж весь форум соплями забризгав, що тобі по 100К вже не платять

Тобто ти брешешь про лімон за рік

Якщо тобі почнуть знову платити по 100К, ти ж перший завалишь хлебало і нікого агітувати не будешь. Боючись, що тобі не вистачить )
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:48

Ну, наче, вже і думки ухилянтів враховують ;)

Мобілізація: у ЗСУ запропонували чоловікам відкуплятися від служби за 1500 доларів на місяць

В Україні продовжується мобілізація військовозобов’язаних чоловіків. У ЗСУ заявили, що деякі громадяни повинні мати можливість відкупитися від мобілізації за 1500 доларів на місяць.

Капітан ЗСУ та психолог Андрій Козинчук вважає, що деяким військовозобов’язаним громадянам можна дати можливість відкупитися від призову до ЗСУ. Йдеться про бійців економічного фронту – людей, які обіймають високі посади та мають можливість поповнювати бюджет.

“Якийсь крутий айтішник чи керівник у холдингу з багатотисячною зарплатою у доларах міг би робити щомісячний внесок до бюджету в $1000-1500, тому що він справді цінний “боєць економічного фронту”. І треба позбутися думок, що “люди йдуть гинути на війні”. Вони йдуть вбивати окупантів”, – зазначив Козинчук.

За словами представника ЗСУ, йдеться про людей, які в тилу принесуть державі більше користі, ніж у бойових діях. Однак треба переконатися, що це саме так. Вказано, що талановиті українці у якійсь цивільній сфері завжди можуть реалізуватися й на службі. Вони стануть незамінними на своїй ділянці фронту.

Андрій Козинчук висловив упевненість, що деяким військовозобов’язаним українцям потрібно дозволити своєрідний “відкуп від війни”.


“Щойно ми повернемо наші думки та психологію на рейки не виживання, а здобуття перемоги, то глобальний настрій зміниться на краще. Є професії, без яких громадянське населення не може обійтися і відправляти таких людей на фронт, наприклад, ремонтників, акушерів чи електриків, або голову району не треба. Тому що місто накриє блекаут, а район без нормального керівництва занепаде”, – цитує військовослужбовця видання “Фокус”.

На думку професійного психолога, українцям треба всіма способами дбати про ментальне здоров’я. Їм слід ставити завдання самим собі та розвиватися.

Козинчук закликав громадян думати про себе як про частину України, бо зараз триває боротьба за існування нації. Він наголосив, що люди думають, як покращити Залужного чи Зеленського, а слід починати з себе.

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... -na-misyac
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:49

  Успіх написав:І взагалі, всім ухилянтам - коротко і ясно! >>>
https://youtube.com/shorts/X1BExa0G7zg? ... WXBmO9HrKg

все буде пепсі
flyman
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  #<1 ... 6115611661176118>
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