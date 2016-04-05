flyman написав:диференціювати не пробували: робочих лошадок робити, бойових коней воювати, а не тупо всіх на редути
во первых - так как рабочих конячек больше и они голосуют за мир в глазах и сойтись по средине то голос боевых это глас в пустыне. во вторых - боевых хватает только на отражение первой атаки и если война затягивается то подтянуться должны уже и рабочие. ну и в третьих - рабочим лошадкам только через собственную шкуру дойдет что боевые должны не просто быть для галочки но и соответсвенно тренированы и экипированы.
pesikot написав:Але чомусь ти пишешь тут частіше, сидячі в окопі, ніж я, сидячі в тилу
А відповідь є на валютній гілці... Але і сюди копійну її >>>
Нащо там в тилах мучаються? Нехай приходять нам на підміну - тут будуть все мати: І одягнуті! І ситі! І в інтернеті будуть сидіти, якщо поруч старлінк(як от в мене) А головне - НЕ будуть рахувати ті копійки з каруселей і депозитів, а будуть мати нагоду отримати лям грн за 1рік часу!!!
Шановні форумчани - ставайте мільйонерами всьго лиш за ОДИН РІК!!! РЕАЛЬНО І ЛЕГАЛЬНО!!!
wadimk написав:"Прикордонники витягли з Тиси двох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити в Україну" https://inkorr.com/prikordonniki-vitagl ... inu-210867 Ширина Тисы из вики 10-40 м. Сколько там плыть? 30 сек. Даже при 4гр.С. Правда с таким пузом...ну не знаю.
На ворк юа много вакансий прикордонних служб. Если бы я пошёл в прикордонники, всех бы отпускал, жалко. Всегда было интересно, кто эти люди, идущие в прокуратуру, пограничники, полицию. Люди без эмпатии? Мертвые глаза?
katso написав:Так пусть примут закон что "всех не выпускать, все защищать Украину должны". А раз не приняли - пусть выполняют те законы что есть. Вы и вправду не видите проблемы в том что законы заменены понятиями в голове у человека с ружьем? Не боитесь что когда дождетесь долгожданной мобилизации то Вас первый же ТЦКшный бусик в тылу завернет Вас обратно на фронт руководствуясь собственными понятиями "а че, кон какой здоровый бугай"?
Знову брехня. Погранці все роблять по закону. Якщо вважаєте, що вони порушують закон то подавайте в суд.
По якому закону? Конкретно яким законом зараз заборонено виїзд чоловікам? Закон називається "дзвінок з ОПи"?
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 30 гру, 2023 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Мобілізація: у ЗСУ запропонували чоловікам відкуплятися від служби за 1500 доларів на місяць
В Україні продовжується мобілізація військовозобов’язаних чоловіків. У ЗСУ заявили, що деякі громадяни повинні мати можливість відкупитися від мобілізації за 1500 доларів на місяць.
Капітан ЗСУ та психолог Андрій Козинчук вважає, що деяким військовозобов’язаним громадянам можна дати можливість відкупитися від призову до ЗСУ. Йдеться про бійців економічного фронту – людей, які обіймають високі посади та мають можливість поповнювати бюджет.
“Якийсь крутий айтішник чи керівник у холдингу з багатотисячною зарплатою у доларах міг би робити щомісячний внесок до бюджету в $1000-1500, тому що він справді цінний “боєць економічного фронту”. І треба позбутися думок, що “люди йдуть гинути на війні”. Вони йдуть вбивати окупантів”, – зазначив Козинчук.
За словами представника ЗСУ, йдеться про людей, які в тилу принесуть державі більше користі, ніж у бойових діях. Однак треба переконатися, що це саме так. Вказано, що талановиті українці у якійсь цивільній сфері завжди можуть реалізуватися й на службі. Вони стануть незамінними на своїй ділянці фронту.
Андрій Козинчук висловив упевненість, що деяким військовозобов’язаним українцям потрібно дозволити своєрідний “відкуп від війни”.
“Щойно ми повернемо наші думки та психологію на рейки не виживання, а здобуття перемоги, то глобальний настрій зміниться на краще. Є професії, без яких громадянське населення не може обійтися і відправляти таких людей на фронт, наприклад, ремонтників, акушерів чи електриків, або голову району не треба. Тому що місто накриє блекаут, а район без нормального керівництва занепаде”, – цитує військовослужбовця видання “Фокус”.
На думку професійного психолога, українцям треба всіма способами дбати про ментальне здоров’я. Їм слід ставити завдання самим собі та розвиватися.
Козинчук закликав громадян думати про себе як про частину України, бо зараз триває боротьба за існування нації. Він наголосив, що люди думають, як покращити Залужного чи Зеленського, а слід починати з себе.