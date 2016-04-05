Додано: Суб 30 гру, 2023 21:59

ЛАД написав: При оценке эффективности российских обстрелов стоит учитывать, что у нас сообщают только о попаданиях в гражданские объекты.

И ракеты с шахедами запускают не для того, чтобы убить побольше людей. Это так, "сопутствующие потери". При оценке эффективности российских обстрелов стоит учитывать, что у нас сообщаюто попаданиях вобъекты.И ракеты с шахедами запускают не для того, чтобы. Это так,

ЛАД написав: Сейчас Харьков обстреливают сравнительно редко и мало.

В прошлом году в начале стреляли, действительно, куда попало, позже было заметно, что стрельба стала явно более избирательной, но не без ошибок. Запускать ракеты по казармам экономически невыгодно. "тисячі загиблих воїнів" ни одна ракета не обеспечит, даже 100 редкость (если без ядерной боеголовки). Психологический террор, наверное, присутствует, но, думаю, тоже как "сопутствующий эффект". Сейчас Харьков обстреливают сравнительно редко и мало.В прошлом году в начале стреляли, действительно, куда попало, позже было заметно, что стрельба стала явно более избирательной, но не без ошибок. Запускать ракеты по казармам экономически невыгодно. "тисячі загиблих воїнів" ни одна ракета не обеспечит, даже 100 редкость (если без ядерной боеголовки)., наверное, присутствует, но, думаю, тоже как

ЛАД написав: Первая задача в войне - расчеловечить противника в глазах своих солдат и, желательно, всего населения, превратить врага в насекомое, животное, кого угодно, только не человека.

Первая задача в войне - р, превратить врага в насекомое, животное, кого угодно, только не человека.

Эти песни - о главном в жизни:

О свободе, мечте, полете,

О любви к дорогой отчизне,

О труде, что всегда в почете,

И о девушках, что цветами

Расцветают под солнцем мая,

И о ждущей нас дома маме,

И о с детства знакомом крае,

И о чести, и об отваге,

И о верном, надежном друге...

И алели над нами флаги

С черной свастикой в белом круге.

як курвить, що на другому році війни оце все одно намагається щось віднайти у кацапів, що не все так однозначно.так, кацапи може й намагаються націлити ракети на щось, але розуміють що ця радянська суперзброя має таку похибку, що її використання у великому місті все одно призведе до численних жертв. але їм це й потрібно, Раша тупо тероризує наше населення. а до нього вже два роки перебуваючи під обстрілами це не доходить.а знаєте чому? бо він все одно асоціює себе з срср, а відповідно й з Рашею (може підсвідомо). а людина не може асоціювати зі злом, вона має щось вигадати. тому в його світі ну не можуть кацапи вбивати мирне населення - це якась помилка. й в Сирії доблесні кацапські льотчики лише бойовиків бомбили некерованими бомбами - де бомба впала, таь й штаб бойовиків. й це лайно постійно тут підсовує під тим чи іншим соусом.й так Раша "расчеловечила" українців, на Раші зараз хохол це синонім слова нацист. тому його можна вбивати, катували. вони ж гордяться тортурами на нашими полоненими.але чомусь ці ж кацапи дивуються, а чого їх так щиро ненавидять українці після всіх цих обстрілів цивільного населення. майже одне й те ж, але є важливий нюанс, який дуже добре розуміють на паРаші.а за твоєб логікоюнімців в 45 теж "расчеловечили"? оббрехали цих "белокурых бестий"? визначись вже, а ти твої подвійні стандарти вже задовбалиокрім останнього рядка нацистська Німеччина та срср не надто відрізнялися, якось так