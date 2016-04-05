Успіх написав:Мобілізація: у ЗСУ запропонували чоловікам відкуплятися від служби за 1500 доларів на місяць
В Україні продовжується мобілізація військовозобов’язаних чоловіків. У ЗСУ заявили, що деякі громадяни повинні мати можливість відкупитися від мобілізації за 1500 доларів на місяць.
Капітан ЗСУ та психолог Андрій Козинчук вважає, що деяким військовозобов’язаним громадянам можна дати можливість відкупитися від призову до ЗСУ. Йдеться про бійців економічного фронту – людей, які обіймають високі посади та мають можливість поповнювати бюджет.
“Якийсь крутий айтішник чи керівник у холдингу з багатотисячною зарплатою у доларах міг би робити щомісячний внесок до бюджету в $1000-1500, тому що він справді цінний “боєць економічного фронту”. І треба позбутися думок, що “люди йдуть гинути на війні”. Вони йдуть вбивати окупантів”, – зазначив Козинчук.
За словами представника ЗСУ, йдеться про людей, які в тилу принесуть державі більше користі, ніж у бойових діях. Однак треба переконатися, що це саме так. Вказано, що талановиті українці у якійсь цивільній сфері завжди можуть реалізуватися й на службі. Вони стануть незамінними на своїй ділянці фронту.
Андрій Козинчук висловив упевненість, що деяким військовозобов’язаним українцям потрібно дозволити своєрідний “відкуп від війни”.
“Щойно ми повернемо наші думки та психологію на рейки не виживання, а здобуття перемоги, то глобальний настрій зміниться на краще. Є професії, без яких громадянське населення не може обійтися і відправляти таких людей на фронт, наприклад, ремонтників, акушерів чи електриків, або голову району не треба. Тому що місто накриє блекаут, а район без нормального керівництва занепаде”, – цитує військовослужбовця видання “Фокус”.
На думку професійного психолога, українцям треба всіма способами дбати про ментальне здоров’я. Їм слід ставити завдання самим собі та розвиватися.
Козинчук закликав громадян думати про себе як про частину України, бо зараз триває боротьба за існування нації. Він наголосив, що люди думають, як покращити Залужного чи Зеленського, а слід починати з себе.
ЛАД написав:При оценке эффективности российских обстрелов стоит учитывать, что у нас сообщают только о попаданиях в гражданские объекты. И ракеты с шахедами запускают не для того, чтобы убить побольше людей. Это так, "сопутствующие потери".
ЛАД написав:Сейчас Харьков обстреливают сравнительно редко и мало. В прошлом году в начале стреляли, действительно, куда попало, позже было заметно, что стрельба стала явно более избирательной, но не без ошибок. Запускать ракеты по казармам экономически невыгодно. "тисячі загиблих воїнів" ни одна ракета не обеспечит, даже 100 редкость (если без ядерной боеголовки). Психологический террор, наверное, присутствует, но, думаю, тоже как "сопутствующий эффект".
ЛАД написав:Первая задача в войне - расчеловечить противника в глазах своих солдат и, желательно, всего населения, превратить врага в насекомое, животное, кого угодно, только не человека.
як курвить, що на другому році війни оце все одно намагається щось віднайти у кацапів, що не все так однозначно.
так, кацапи може й намагаються націлити ракети на щось, але розуміють що ця радянська суперзброя має таку похибку, що її використання у великому місті все одно призведе до численних жертв. але їм це й потрібно, Раша тупо тероризує наше населення. а до нього вже два роки перебуваючи під обстрілами це не доходить.
а знаєте чому? бо він все одно асоціює себе з срср, а відповідно й з Рашею (може підсвідомо). а людина не може асоціювати зі злом, вона має щось вигадати. тому в його світі ну не можуть кацапи вбивати мирне населення - це якась помилка. й в Сирії доблесні кацапські льотчики лише бойовиків бомбили некерованими бомбами - де бомба впала, таь й штаб бойовиків. й це лайно постійно тут підсовує під тим чи іншим соусом.
й так Раша "расчеловечила" українців, на Раші зараз хохол це синонім слова нацист. тому його можна вбивати, катували. вони ж гордяться тортурами на нашими полоненими. але чомусь ці ж кацапи дивуються, а чого їх так щиро ненавидять українці після всіх цих обстрілів цивільного населення. майже одне й те ж, але є важливий нюанс, який дуже добре розуміють на паРаші.
а за твоєб логікою ЛАД німців в 45 теж "расчеловечили"? оббрехали цих "белокурых бестий"? визначись вже, а ти твої подвійні стандарти вже задовбали
Эти песни - о главном в жизни: О свободе, мечте, полете, О любви к дорогой отчизне, О труде, что всегда в почете, И о девушках, что цветами Расцветают под солнцем мая, И о ждущей нас дома маме, И о с детства знакомом крае, И о чести, и об отваге, И о верном, надежном друге... И алели над нами флаги С черной свастикой в белом круге.
окрім останнього рядка нацистська Німеччина та срср не надто відрізнялися, якось так
холява написав: При чем что показательно, никакие правила и законы не менялись - просто пришла негласная вказивка "придираться и не выпускать". Во времена Яныка такое помню называлось "темнык" и вызывало бурю негодования в оппозиционных СМИ....
Кого выпускать ? Сейчас все защищать Украину должны .Все кто имеют паспорт Украины !
Так пусть примут закон что "всех не выпускать, все защищать Украину должны". А раз не приняли - пусть выполняют те законы что есть. Вы и вправду не видите проблемы в том что законы заменены понятиями в голове у человека с ружьем? Не боитесь что когда дождетесь долгожданной мобилизации то Вас первый же ТЦКшный бусик в тылу завернет Вас обратно на фронт руководствуясь собственными понятиями "а че, кон какой здоровый бугай"?[/quote]
Я уже два месяца хожу , чтобы меня обратно взяли . Побегу с удовольствием . Жаль возраст запредельный .... намного . А на счет бусика ..... что вы так переживаете ? Чему быть , тому не миновать . Я уже все видел .
А на счет закона , УПРАВЯТСЯ 100% . Даже не переживайте .
beee написав:На границе сегодня уже не выпускают инвалидов 3 группы, многодетных. Граница встала. Досмотр часами делают.
При чем что показательно, никакие правила и законы не менялись - просто пришла негласная вказивка "придираться и не выпускать". Во времена Яныка такое помню называлось "темнык" и вызывало бурю негодования в оппозиционных СМИ....
Кого выпускать ? Сейчас все защищать Украину должны .Все кто имеют паспорт Украины !
Так пусть примут закон что "всех не выпускать, все защищать Украину должны". А раз не приняли - пусть выполняют те законы что есть. Вы и вправду не видите проблемы в том что законы заменены понятиями в голове у человека с ружьем? Не боитесь что когда дождетесь долгожданной мобилизации то Вас первый же ТЦКшный бусик в тылу завернет Вас обратно на фронт руководствуясь собственными понятиями "а че, кон какой здоровый бугай"?
люди ехали через всю страну, не я ехал. ехали совершенно незнакомы люди, с детьми. взять молча, совершенно не предупредив - просто в 8 вечера придумать новое правило и всех развернуть обратно, устроив километровые очереди. законов нет, есть какие-то свои "понятия". уровень цинизма - СМИ дают запрос, что случилось, почему коллапс на границе, а ДПСУ пишет, что не в курсе.
не обесценивайте военных. не превращайтесь в орков. мизер рыбаков на улицах - не показатель. сегодня долго смотрел на военного без ноги, ему дали стуло, чтобы сидел перед входом в ТЦ - собирал деньги для ЗСУ. подошёл вложить взнос, но на самом деле хотелось крепко обнять
Schmit написав:По якому закону? Конкретно яким законом зараз заборонено виїзд чоловікам? Закон називається "дзвінок з ОПи"?
Да вон, в сети уже гуляет слитый темнык погранцам. Там с первого взгляда видно куча мест для коррупции (подчеркнул красным).
Інформую всіх щодо сьогоднішнього нововведення по лінії прикордонного контролю, відносно перетину кордону громадянами України: ‼️‼️‼️*Питання виїзду категорії 18-60 осіб чоловічої статі* (Пропуск здійснюється відповідно до ПКМУ №57):‼️‼️‼️
1. Жоден інспектор НЕ МАЄ права *самостійно* приймати рішення на пропуск осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років ( про всі виїзди категорії 18-60 смс- доповідь ); 2. Інваліди БЕЗ військово-облікових документів, у яких зазначена відстрочка, відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку- *НЕ ПРОПУСК* (як виняток особи з явними ознаками інвалідності); 3. *Шлях ( ОВА )* пропускаються тільки ті, що слідують з гуманітарною метою та раніше їздили, як волонтери і привозили суттєву допомогу (це підтверджують ); 4. Особи, які слідують по *Шляху від ОВА* на легкових т/з, поїздах та автобуса (псевдоволонтери) -*НЕ ПРОПУСК;* 5. Багатодітні, супровід, утримання, самостійне виховання, фіктивні шлюби- *БЕЗ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ* ,в яких зазначено відстрочка згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію- *НЕ ПРОПУСК*; 6. ШЛЯХ - ліцензіати до 7,5 т виїжджає лише *ОДИН * водій; 7. Водії вантажних т/з більше 7,5 т, водії автобусів - вивчаємо питання - якщо дальні рейси - _може бути більше ніж один водій_; 8. Особи, які надають документи,що підтверджують тимчасове ЗВІЛЬНЕННЯ від мобілізації за СТАНОМ ЗДОРОВʼЯ до 6 міс. - *НЕ ПРОПУСК*; 9. Особи, які тільки оформили ПМЖ - *НЕ ПРОПУСК* . Виняток ті , які оформили ПМЖ давно. 10. Листи погоджені АДПСУ категорії Мінкульт, Єпархії та Мінмолоді та Спорту - в *ОБОВʼЯЗКОВОМУ* порядку проводити фільтраційно перевірочні заходи з офіцерами ОРВ та ВВБ.
По всіх випадках ПРОПУСКУ категорії (чоловіків 18- 60) готуємо смс за встановленим зразком. До проведення перевірочних заходів обов’язково залучаються офіцери ПОРВ та ВВВБ. В смс на погодження зазначати прізвище офіцерів ПОРВ та ВВВБ.
*ПРИЧИНИ*, які зазначаються в рішенні про відмову в перетинанні ДК: - *по шляху*- не підтвердження мети; - *решта випадків*- особа не надала на прикордонний контроль документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон в умовах правового режиму воєнного стану.
_Після затвердження єдиного зразка рішення про відмову в перетині ДКУ інформацію буде надано додатково.
дожили. в страшном сне не мог представить, что фильтрацию будут проводить не только орки украинцам
не существет никакого закона по ограничению свободы передвижения. постанова - липа, конституция гласит о законе с чёткими сроками ограничения прав и свбод. причём свободу запрещать нельзя согласно международному праву. точно так же как убрали норму по ограничению права собственности в новом законопроекте - пришёл чел из защиты прав человека и всё порезал. именно поэтому не могут принять никаких правил по платному выезду. всё это незаконно. именно поэтому погранцы евросоюза не отправляют нелегалов обратно - они ничего не нарушили.
Востаннє редагувалось beee в Суб 30 гру, 2023 22:28, всього редагувалось 3 разів.