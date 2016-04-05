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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 гру, 2023 22:25
Успіх
Побратим , УСПИХ ..... аника- воин , вы это .... угрожать то перестаньте .
Вы все таки еще в строю и Бог знает когда попадете в ТЦК ,комендатуру .......госпиталь или на курсы водителей БРЕДЛИ .
Ну пофантазировать можно конечно , но ведь некоторым страшно .
Вы на ночь пишите такие косяки .
Вы же бессердечный человек .
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холява
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Додано: Суб 30 гру, 2023 22:26
katso написав: Schmit написав:
По якому закону? Конкретно яким законом зараз заборонено виїзд чоловікам?
Закон називається "дзвінок з ОПи"?
Да вон, в сети уже гуляет слитый темнык погранцам. Там с первого взгляда видно куча мест для коррупции (подчеркнул красным).
Інформую всіх щодо сьогоднішнього нововведення по лінії прикордонного контролю, відносно перетину кордону громадянами України:
‼️‼️‼️*Питання виїзду категорії 18-60 осіб чоловічої статі*
(Пропуск здійснюється відповідно до ПКМУ №57):‼️‼️‼️
1. Жоден інспектор НЕ МАЄ права *самостійно* приймати рішення на пропуск осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років ( про всі виїзди категорії 18-60 смс- доповідь );
2. Інваліди БЕЗ військово-облікових документів, у яких зазначена відстрочка, відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку- *НЕ ПРОПУСК* (як виняток особи з явними ознаками інвалідності);
3. *Шлях ( ОВА )* пропускаються тільки ті, що слідують з гуманітарною метою та раніше їздили, як волонтери і привозили суттєву допомогу (це підтверджують );
4. Особи, які слідують по *Шляху від ОВА* на легкових т/з, поїздах та автобуса (псевдоволонтери) -*НЕ ПРОПУСК;*
5. Багатодітні, супровід, утримання, самостійне виховання, фіктивні шлюби- *БЕЗ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ* ,в яких зазначено відстрочка згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію- *НЕ ПРОПУСК*;
6. ШЛЯХ - ліцензіати до 7,5 т виїжджає лише *ОДИН * водій;
7. Водії вантажних т/з більше 7,5 т, водії автобусів - вивчаємо питання - якщо дальні рейси - _може бути більше ніж один водій_;
8. Особи, які надають документи,що підтверджують тимчасове ЗВІЛЬНЕННЯ від мобілізації за СТАНОМ ЗДОРОВʼЯ до 6 міс. - *НЕ ПРОПУСК*;
9. Особи, які тільки оформили ПМЖ - *НЕ ПРОПУСК* . Виняток ті , які оформили ПМЖ давно.
10. Листи погоджені АДПСУ категорії Мінкульт, Єпархії та Мінмолоді та Спорту - в *ОБОВʼЯЗКОВОМУ* порядку проводити фільтраційно перевірочні заходи з офіцерами ОРВ та ВВБ.
По всіх випадках ПРОПУСКУ категорії (чоловіків 18- 60) готуємо смс за встановленим зразком. До проведення перевірочних заходів обов’язково залучаються офіцери ПОРВ та ВВВБ. В смс на погодження зазначати прізвище офіцерів ПОРВ та ВВВБ.
*ПРИЧИНИ*, які зазначаються в рішенні про відмову в перетинанні ДК:
- *по шляху*- не підтвердження мети;
- *решта випадків*- особа не надала на прикордонний контроль документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон в умовах правового режиму воєнного стану.
_Після затвердження єдиного зразка рішення про відмову в перетині ДКУ інформацію буде надано додатково.
залишиловся придумати зе-чучхе
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flyman
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Додано: Суб 30 гру, 2023 22:32
flyman
,
хотаб не може підняти свого гелікоптера
Ну інколи підіймає..
мух, ти підфарбуйся, туфлі за 15 дол підремонтуй за 5..
поки що дійсно ні, пробач ..
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Додано: Суб 30 гру, 2023 22:40
katso написав: Schmit написав:
По якому закону? Конкретно яким законом зараз заборонено виїзд чоловікам?
Закон називається "дзвінок з ОПи"?
Да вон, в сети уже гуляет слитый темнык погранцам. Там с первого взгляда видно куча мест для коррупции (подчеркнул красным).
[quote]
Ты смотри какие молодцы !
Вот это правильно !
А то при ВФЯ нам устанавливали налоги косвенным путем .
Приходиш в налоговую , а тебе какие то "голубые кабины" пишут на листочке две строки .
Одна для себя , а вторая для государства .
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холява
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Додано: Суб 30 гру, 2023 22:48
холява написав:
Ну пофантазировать можно конечно , но ведь некоторым страшно .
Ну я ж смайлики ставлю в свої дописи
І нехай не сцуть)) то в перші місяці страшно... а далі - звикнуть)))
А там і їх підмінять, або війна завершиться...
Все буде добре!
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Додано: Суб 30 гру, 2023 23:06
Bobua написав: Прохожий написав: detroytred написав:
[quote="5667309:Прохожий"
а как же "профессиональные военные мирного времени"?
не хотят заменить?
с дивана поучать удобней?[/quote
Так тебе, тебе, дурня цивільного, я і повчаю. Бо я зараз такий же цивільний, як і ти, але бувший всл.
Показую, що фіг ти на нинішніх військових виїдеш.
Ти вставай з свого дивану і вперед у військові. Халяви не буде.А там у війську може і зустрінемося. Я тебе вперед пропускаю,бо там такі, як ти кулеметники потрібні. Моя черга після тебе, розумієш?
Може хоч там розкажеш про свій диван,бо мовчиш акі партизан, розпитавши про дивани інших.
Три! Три питання задав, а досі на жодне до тебе не відповів.
Що за диван-то такий в тебе?
ого, настоящий "военный мирного времени", десятилетиями сосал из бюджета и продолжает это делать а воевать есличё(война) должны гражданские потому как он военный только в мирное время...
браво!
кстати, успих
с бобуа
подскажите детройтред ухилянянт или нет?
Він казав, що ходив в тецека. Як і будівельник. Вже не ухилянти.
А от всі хто не ходив -- кляті, богопротивні ухилянти... 100%
Можливо хабарник(и). Клятий спадок срсрс....
Але таке звинувачення допустиме лише після суд.вироку.
А ще краще було би задіяти сторонні тецека. Аби хабарники задовбались хабарити.
Це вже ніби є. Чув, що існують вииздні тецека (з інших областей).
Успіх, Бобуа, підкажіть, а якщо не знаєте, то запитайте в цього Прохожого -- він ухилянт чи ні?
Бо на мої запити, з якого він дивана і чому досі не у війську, мовчить, як риба.
Сам отримує на ці свої питання відповіді від інших, а про себе зливається. Відмовчиться пару тижнів і знов вистрибує.
Запитайте в нього. Фронтовикам він не відмовить же.
З.и. А тобі, Прохожий, вкотре повторю: контракт скінчився і профвійськовий мирного часу стає профцивільним мирного часу; таким же лише військовозобов'язаним.
У воєнний час призивається по мобілізації так само, як і інші. В залежності від потреби і згідно порядку проходження вслужби відповідними категоріями.
Забудь про савецькі обов'язки кадрової служби. Викинь совок з голови. Нема її вже, апріорі нема кадрової служби.
Лише може проскочили мімо контрактів одиниці...
Щоб і вік був до 60, і на контрактну не перейшли.
Так хто ти, воєн, розкажи про свій диван.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 23:16
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Додано: Суб 30 гру, 2023 23:17
мужика украли в тцк. суд отказал в возбуждении дела ссылаясь на то, что працівники ТЦК не є уповноваженими службовими особами яким надано право на здійснення затримання
справа № 725/9202/23
как тебе такое, Илон Маск?
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beee
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Додано: Суб 30 гру, 2023 23:17
Успіх написав:
https://youtube.com/shorts/ibNFqEOrY0U?si=YN6Na2oKK9HfGrb7
та вже всім зрозуміло, що хочеш кинути зброю бо не платять 100К
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flyman
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Додано: Суб 30 гру, 2023 23:20
beee написав:
мужика украли в тцк. суд отказал в возбуждении дела ссылаясь на то, что працівники ТЦК не є уповноваженими службовими особами яким надано право на здійснення затримання
справа № 725/9202/23
как тебе такое, Илон Маск?
раньше невест воровали, теперь мужиков...
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