Інформую всіх щодо сьогоднішнього нововведення по лінії прикордонного контролю, відносно перетину кордону громадянами України:

‼️‼️‼️*Питання виїзду категорії 18-60 осіб чоловічої статі*

(Пропуск здійснюється відповідно до ПКМУ №57):‼️‼️‼️



1. Жоден інспектор НЕ МАЄ права *самостійно* приймати рішення на пропуск осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років ( про всі виїзди категорії 18-60 смс- доповідь );

2. Інваліди БЕЗ військово-облікових документів, у яких зазначена відстрочка, відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку- *НЕ ПРОПУСК* (як виняток особи з явними ознаками інвалідності);

3. *Шлях ( ОВА )* пропускаються тільки ті, що слідують з гуманітарною метою та раніше їздили, як волонтери і привозили суттєву допомогу (це підтверджують );

4. Особи, які слідують по *Шляху від ОВА* на легкових т/з, поїздах та автобуса (псевдоволонтери) -*НЕ ПРОПУСК;*

5. Багатодітні, супровід, утримання, самостійне виховання, фіктивні шлюби- *БЕЗ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ* ,в яких зазначено відстрочка згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію- *НЕ ПРОПУСК*;

6. ШЛЯХ - ліцензіати до 7,5 т виїжджає лише *ОДИН * водій;

7. Водії вантажних т/з більше 7,5 т, водії автобусів - вивчаємо питання - якщо дальні рейси - _може бути більше ніж один водій_;

8. Особи, які надають документи,що підтверджують тимчасове ЗВІЛЬНЕННЯ від мобілізації за СТАНОМ ЗДОРОВʼЯ до 6 міс. - *НЕ ПРОПУСК*;

9. Особи, які тільки оформили ПМЖ - *НЕ ПРОПУСК* . Виняток ті , які оформили ПМЖ давно .

10. Листи погоджені АДПСУ категорії Мінкульт, Єпархії та Мінмолоді та Спорту - в *ОБОВʼЯЗКОВОМУ* порядку проводити фільтраційно перевірочні заходи з офіцерами ОРВ та ВВБ.



По всіх випадках ПРОПУСКУ категорії (чоловіків 18- 60) готуємо смс за встановленим зразком. До проведення перевірочних заходів обов’язково залучаються офіцери ПОРВ та ВВВБ. В смс на погодження зазначати прізвище офіцерів ПОРВ та ВВВБ.



*ПРИЧИНИ*, які зазначаються в рішенні про відмову в перетинанні ДК:

- *по шляху*- не підтвердження мети;

- *решта випадків*- особа не надала на прикордонний контроль документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон в умовах правового режиму воєнного стану.



_ Після затвердження єдиного зразка рішення про відмову в перетині ДКУ інформацію буде надано додатково.