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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6117611861196120
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 23:49

  Hotab написав:flyman ,

хотаб не може підняти свого гелікоптера


Ну інколи підіймає..

Чому ти не оператор дрона?
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 23:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:мужика украли в тцк. суд отказал в возбуждении дела ссылаясь на то, что працівники ТЦК не є уповноваженими службовими особами яким надано право на здійснення затримання

справа № 725/9202/23

как тебе такое, Илон Маск?


Какая-то путаница в терминологиях, имхо. Мужика не могли украсть в ТЦК, мужик давно уже туда приходил или мобилизовался, или получил официальную отсрочку с отметкой в военном билете. А то может была особь мужского пола ? Надо точнее с формулировками.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Носятся шт 3 истребителя за шахедами. Не попадают с первого раза (скорость шахеда 235 max, а масальота 420 мин ?) . Круги наматывают. Подчищают потихоньку. Только, по слухам, из пушек(?). Нет воздух - воздух? Да? Но справляются.
то: Hotab
Востаннє редагувалось wadimk в Нед 31 гру, 2023 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:56

  холява написав:
  beee написав:мужика украли в тцк. суд отказал в возбуждении дела ссылаясь на то, что працівники ТЦК не є уповноваженими службовими особами яким надано право на здійснення затримання

справа № 725/9202/23

как тебе такое, Илон Маск?


Смешно читать .
Беги сыночек , беги пока можешь , СПАСАЙСЯ от призыва .
Мысль правильная , напиши МАСКУ , МАкрону , ОрБану .....путену , пиши ...

По сути нечего написать, оно моим батей прикидывается.
Мой батя погиб давно, дядя.
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