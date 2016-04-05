Носятся шт 3 истребителя за шахедами. Не попадают с первого раза (скорость шахеда 235 max, а масальота 420 мин ?) . Круги наматывают. Подчищают потихоньку. Только, по слухам, из пушек(?). Нет воздух - воздух? Да? Но справляются. то: Hotab
Востаннє редагувалось wadimk в Нед 31 гру, 2023 00:06, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:потому или воюют все (М18-60) без всех этих отмазок у меня бизнес, я плачу много налогов, я ахеренно важный спец (в т.ч. и депутаты всех уровней). или вообще не нужно было начинать а просто выкинуть белый флаг как это сделала Франция во 2М.
Це совок всі президенти-кожна кухарка може.... А не совок - це коли враховується ефективність використання. Тому якщо я ефективно веду бізнес - а долярчик ефективно веде себе на фронті То заміна місцями я-долярчик приведе мені не будуть платити на фронті бо долярчик не ефективний на моєму місці...тоді дійсно білий прапор.
Вы знаете, мог бы прислушаться к Вашим аргументам, если бы не одно но. Мы не первая воюющая страна с капиталистическим строем. Но я нигде не слышал об имущественном цензе для призыва или зависимости от суммы уплаченных налогов. И это не приводило к таким последствиям, о которых Вы пишете. Вот бронь для "ахеренно важный спецов" - инженеров, рабочих, учёных - применялась везде, во всех странах. Если найдёте хоть один пример в истории, я признАю, что все, требующие призывать независимо от суммы выплачиваемых налогов (и я в том числе) неправы и буду поддерживать Вашу аргументацию.
lapay написав:....... Питання не в тому, воювати чи не воювати, питання в алгоритмі приймання рішень нашою владою. Як так вийшло, що після сойтісь посрєдінє і шашликів, дуже швидко перейшли до війни до кордонів 91? А я можу доступно пояснити. Так як наша поточна влада, дуже часто, не може передбачити довгострокові наслідки своїх тупорилих рішень, то правильна корекція відбувається вже під дією життєвих підсрачників. Вище згаданий перехід відбувся під дією ракет і кацапів під Києвом. От тому, аналогічним алгоритмом підсрачників, відбудеться перехід від кордонів 91, до режима припинення вогню. Навіть не зважаючи на бажання Верховного.
Возможно, Вы правы в необходимости/неизбежности перехода к режиму припинення вогню.Но вот в причине ("влада... не може передбачити довгострокові наслідки своїх тупорилих рішень) - Вы, по-моему, ошибаетесь. Для того, чтобы в условиях демократии Президент принял решение о переходе к рпв, он должен быть уверен, что большинство народа или хотя бы активная часть его поддержат. При опросах общественного мнения, кот. показывают результат, что 90% хотят войны до границ 91 года, такое решение Президента невозможно. Даже если он сам понимает его необходимость.
ЛАД написав:Я, вроде, сразу написал, что ВР тоже не одна была, просто не помнил, какой созыв сейчас. Проверил - сейчас 9-й созыв. Какой-то был лучше?
Чому дивитеся назад, а не вперед? 10й буде інший. Час покаже. Цей стух, згнив, і пішов метастазами. Ви хочете споживати тухлятину чи щось свіже?
Не вижу никаких оснований надеяться, что "10й буде інший". Можете предложить хоть один аргумент в польщу такого предположения?
Не бачу ніяких основаній надіятись, що 10-й взагалі буде. Навибирані мудрим нарідом під час війни новиє ліца у вигляді весільних фоторгафів, сексологинь, артістів, трубадурів, блазнів, ларьочніків, корабельних сосен та інших професійних безробітних разом зі своїм прєдводітєлєм завели країну в катастрофу і впевнено ведуть далі - до повної руїни. Вірити, що такі прохвесіонали виведуть країну з катастрофи - те ж, що надіятись на чудо. На жаль історія повторюється. Наступна спроба через сотню років.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 31 гру, 2023 02:10, всього редагувалось 1 раз.
Another topic of utmost importance after 2011 –although existing before- is the military service exemption fee (allowance) which is permitted only to Syrians residing abroad. In 2020, the value of the military service exemption fee for residents abroad included in the conscription law was amended: $7000 to be paid for those who stayed abroad for a period of no less than four years
Можно конечно сказать что Сирия это не кап страна а тирания - но даже в этой тирании хватило мозгов не трогать людей старше 45 лет
Успіх написав:https://youtube.com/shorts/ibNFqEOrY0U?si=YN6Na2oKK9HfGrb7
Надеюсь ты сейчас так не выглядишь(да и где Львов, а где Сич) и понимаешь что после проработки площадей ОФ и термобарическими с чего то с длиной ствола больше 40 калибров штурмы НЕ нужны, а нужна зачистка. Все остальные эмоции оставим для тиктока