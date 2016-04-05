Another topic of utmost importance after 2011 –although existing before- is the military service exemption fee (allowance) which is permitted only to Syrians residing abroad. In 2020, the value of the military service exemption fee for residents abroad included in the conscription law was amended: $7000 to be paid for those who stayed abroad for a period of no less than four years
Можно конечно сказать что Сирия это не кап страна а тирания - но даже в этой тирании хватило мозгов не трогать людей старше 45 лет
так 7К это для тех кто живет за бугром. читай внимательно. это типа для беженцев что ли - заплатите 7К и можете приезжать по своим делам. никто не призовет. но только если прожили больше 4 год за бугром. просто выехать, въехать и заплатить 7К не прокатит.
Another topic of utmost importance after 2011 –although existing before- is the military service exemption fee (allowance) which is permitted only to Syrians residing abroad. In 2020, the value of the military service exemption fee for residents abroad included in the conscription law was amended: $7000 to be paid for those who stayed abroad for a period of no less than four years
Можно конечно сказать что Сирия это не кап страна а тирания - но даже в этой тирании хватило мозгов не трогать людей старше 45 лет
Харьков обстреляли около 19 часов. Я слышал 6 прилётов. Было очень громко.
Как сообщил начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, было по меньшей мере шесть ударов ракетами С-300.
«Три попадания в Индустриальном районе города в землю, без пострадавших. Два попадания в центре города. Одно в отель, другое недалеко от этого же места, во двор жилого дома. Пять пострадавших во время удара по жилому дому. Двое пострадавших, которые находились на время нанесения удара в гостинице», — сообщил Тимошко.
Количество пострадавших в результате ударов по центру Харькова возросло до 26 человек
Госпіталізовані - 11 осіб, стан постраждалих - легкий та середній. Загрози життю постраждалих немає.
Где-то в час была ещё атака шахедов.
Ігор Терехов Є влучання у кілька житлових будинків у середмісті. Там пожежі. На місці вже працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Вся необхідна допомога мешканцям цих будинків буде надана.
Сегодня давали ссылку на телеграм Елисевича. Там есть интересный пост о Стамбуле:
Путин на Стамбульских переговорах в марте-апреле 2022 года "действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной", заявил один из членов тогдашней украинской делегации, экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый.
По его словам, тогда был достигнут компромисс, который был "совершенно далек от первоначального ультимативного предложения России", которое было сделано в Минске (речь о переговорах, которые начались в первые дни войны и содержали требования РФ по "демилитаризации" и "денацификации").
Но, по словам Чалого, "по каким-то причинам" компромиссные Стамбульские договоренности были сорваны.
"Я был в тот момент в группе украинских переговорщиков. Мы обсуждали с российской делегацией практически два месяца, март и апрель, возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. И мы, как вы помните, заключили так называемое "Стамбульское коммюнике". И в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить войну каким-то мирным урегулированием.
По каким-то причинам оно было отложено. Но на мой взгляд, Путин, это моя личная точка зрения, Путин через неделю после 24 февраля прошлого года понял, что совершил ошибку, и постарался сделать все возможное для заключения соглашения с Украиной и Стамбульского коммюнике. Это было его личное решение принять текст этого коммюнике, которое было совершенно далеким от первоначального предложения России, ультимативного предложения России, которое они представили украинской делегации в Минске. Нам удалось найти вполне реальный компромисс. Путин действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной. Это очень важно помнить", - заявил Чалый на дебатах в Geneva Centre for Security Policy.