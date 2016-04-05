Путин на Стамбульских переговорах в марте-апреле 2022 года "действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной", заявил один из членов тогдашней украинской делегации, экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый.



По его словам, тогда был достигнут компромисс, который был "совершенно далек от первоначального ультимативного предложения России", которое было сделано в Минске (речь о переговорах, которые начались в первые дни войны и содержали требования РФ по "демилитаризации" и "денацификации").



Но, по словам Чалого, "по каким-то причинам" компромиссные Стамбульские договоренности были сорваны.



"Я был в тот момент в группе украинских переговорщиков. Мы обсуждали с российской делегацией практически два месяца, март и апрель, возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. И мы, как вы помните, заключили так называемое "Стамбульское коммюнике". И в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить войну каким-то мирным урегулированием.



По каким-то причинам оно было отложено. Но на мой взгляд, Путин, это моя личная точка зрения, Путин через неделю после 24 февраля прошлого года понял, что совершил ошибку, и постарался сделать все возможное для заключения соглашения с Украиной и Стамбульского коммюнике. Это было его личное решение принять текст этого коммюнике, которое было совершенно далеким от первоначального предложения России, ультимативного предложения России, которое они представили украинской делегации в Минске. Нам удалось найти вполне реальный компромисс. Путин действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной. Это очень важно помнить", - заявил Чалый на дебатах в Geneva Centre for Security Policy.