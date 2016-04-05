Додано: Нед 31 гру, 2023 10:44

detroytred написав: Бо на мої запити, з якого він дивана і чому досі не у війську, Бо на мої запити, з якого він дивана і чому досі не у війську,

А ти вже під ТЦК з транспарантом - де моя особова справа, чому мене не викликають, чому я не на фронті? Ти був в ТЦК? Ти знайшов там свою особову справу? Га? По секрету тобі скажу, що її згубили і в мого кума також згубили, бо він також воєнпенс, але він змусив їх її відновити, тому і воює, а ти нам всім тут локшину на вуха вішаєш, що чекаєш і підеш як тільки викличуть чудово знаючи, що тебе ніхто не викличе, бо нема особової справи і ще на прохожого наїжджаєш а він, на відміну від тебе, не смоктав все життя бюджетну військову сиську і тобі ще вистачає нахабства інших відправляти на фронт - з себе почни, для початку хоча би в ТЦК знайди свою ОС.