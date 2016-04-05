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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6117611861196120>
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 03:03

  katso написав:Ну вот же, Сирия, Башар Асад, 7т дол, недавно - https://www.ispionline.it/en/publicatio ... are-130593
Another topic of utmost importance after 2011 –although existing before- is the military service exemption fee (allowance) which is permitted only to Syrians residing abroad. In 2020, the value ​​of the military service exemption fee for residents abroad included in the conscription law was amended: $7000 to be paid for those who stayed abroad for a period of no less than four years

Можно конечно сказать что Сирия это не кап страна а тирания - но даже в этой тирании хватило мозгов не трогать людей старше 45 лет


так 7К это для тех кто живет за бугром. читай внимательно.
это типа для беженцев что ли - заплатите 7К и можете приезжать по своим делам. никто не призовет.
но только если прожили больше 4 год за бугром. просто выехать, въехать и заплатить 7К не прокатит.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 03:22

  katso написав:
  ЛАД написав:Но я нигде не слышал об имущественном цензе для призыва или зависимости от суммы уплаченных налогов.


Ну вот же, Сирия, Башар Асад, 7т дол, недавно - https://www.ispionline.it/en/publicatio ... are-130593
Another topic of utmost importance after 2011 –although existing before- is the military service exemption fee (allowance) which is permitted only to Syrians residing abroad. In 2020, the value ​​of the military service exemption fee for residents abroad included in the conscription law was amended: $7000 to be paid for those who stayed abroad for a period of no less than four years

Можно конечно сказать что Сирия это не кап страна а тирания - но даже в этой тирании хватило мозгов не трогать людей старше 45 лет

Посмотрел Вашу ссылку и там есть ссылка на https://www.enabbaladi.net/430396/?gclid=Cj0KCQjwu-KiBhCsARIsAPztUF2pc52b6Ow7pCqFayz_rJ5DTCOMfGvnJPGiokHoC9LVPoXQqwYbwuQaAsE5EALw_wcB#. Там целая шкала. Но, как заметил mephala, всё это для людей, проживающих за границей. И, как понимаю, для тех из них, кто не рвёт окончательно связь с родиной. Кто не собирается возвращаться/приезжать в Сирию, может спокойно наплевать на всю эту шкалу.
Ну и Вы правы, сегодняшняя Сирия не капстрана, да и не диктатура, а просто сплошной бардак.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 04:03

  pesikot написав:Харьков опять под обстрелом ...

Харьков обстреляли около 19 часов.
Я слышал 6 прилётов. Было очень громко.
Как сообщил начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, было по меньшей мере шесть ударов ракетами С-300.

«Три попадания в Индустриальном районе города в землю, без пострадавших. Два попадания в центре города. Одно в отель, другое недалеко от этого же места, во двор жилого дома. Пять пострадавших во время удара по жилому дому. Двое пострадавших, которые находились на время нанесения удара в гостинице», — сообщил Тимошко.

Количество пострадавших в результате ударов по центру Харькова возросло до 26 человек

https://www.objectiv.tv/objectively/2023/12/30/glavnye-novosti-harkova-30-dekabrya-kak-proshla-noch-svodka-genshtaba/
Сообщили о прилёте в отель Kharkiv Palace, еще одна ракета попала во двор жилого дома
по улице Гиршмана.
Куда попали "в землю" в Индустриальном районе не уточняется, но пожар был виден.
К счастью, смертей нет. По словам Синегубова:
Госпіталізовані - 11 осіб, стан постраждалих - легкий та середній. Загрози життю постраждалих немає.

Где-то в час была ещё атака шахедов.
Ігор Терехов
Є влучання у кілька житлових будинків у середмісті. Там пожежі. На місці вже працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Вся необхідна допомога мешканцям цих будинків буде надана.

https://www.objectiv.tv/objectively/2023/12/31/pvo-otrabotala-po-dronam-v-tsentre-harkova-popadaniya-v-doma-i-pozhary/
Этого не слышал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 гру, 2023 05:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 05:05

Сегодня давали ссылку на телеграм Елисевича.
Там есть интересный пост о Стамбуле:
Путин на Стамбульских переговорах в марте-апреле 2022 года "действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной", заявил один из членов тогдашней украинской делегации, экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый.

По его словам, тогда был достигнут компромисс, который был "совершенно далек от первоначального ультимативного предложения России", которое было сделано в Минске (речь о переговорах, которые начались в первые дни войны и содержали требования РФ по "демилитаризации" и "денацификации").

Но, по словам Чалого, "по каким-то причинам" компромиссные Стамбульские договоренности были сорваны.

"Я был в тот момент в группе украинских переговорщиков. Мы обсуждали с российской делегацией практически два месяца, март и апрель, возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. И мы, как вы помните, заключили так называемое "Стамбульское коммюнике". И в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить войну каким-то мирным урегулированием.

По каким-то причинам оно было отложено. Но на мой взгляд, Путин, это моя личная точка зрения, Путин через неделю после 24 февраля прошлого года понял, что совершил ошибку, и постарался сделать все возможное для заключения соглашения с Украиной и Стамбульского коммюнике. Это было его личное решение принять текст этого коммюнике, которое было совершенно далеким от первоначального предложения России, ультимативного предложения России, которое они представили украинской делегации в Минске. Нам удалось найти вполне реальный компромисс. Путин действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной. Это очень важно помнить", - заявил Чалый на дебатах в Geneva Centre for Security Policy.

https://t.me/s/d_yelisevich/4370
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 07:45

  mephala написав:
  lapay написав:
  холява написав:Всех помирит одно правильное решение .
Все должны защищать Украину , без исключения .
Людей с физическими недостатками и отцов многодетных (трое детей ) там быть не должно .
Всем этим должно заниматься правительство и брать на себя ответственность за принятые решения .

Дещо наївно очікувати від суспільства, яке проголосувало за дороги замість ракет, такої жертовності.
Вже писав, що голосуючи, в опитуваннях, за війну до кордонів 91, по замовчуванню хочуть це зробити не особисто і не за свої гроші.
Хіба сьогоднішня паніка пересічних була така неочікуванна? Цілком природня реакція такого суспільства.
Інша справа, що керманичі геть відірвались від реальності, проте, вони такі були і в 2019.


потому или воюют все (М18-60) без всех этих отмазок у меня бизнес, я плачу много налогов, я ахеренно важный спец (в т.ч. и депутаты всех уровней). или вообще не нужно было начинать а просто выкинуть белый флаг как это сделала Франция во 2М.
так как решили белый флаг не выкидывать - то остался только первый вариант.
что бы все на собственной шкуре поняли где это сойтись по средине и посмотреть в глаза. и что такое страна без армии.

Простите, а где вы и ваши вошки в этой модели будущего, точнее, чтоб понять ваши перспективы(не подвиг Александра Гастелло на второй день после учебки) - услышать бы ваш возраст, профессию и нынешнее занятие вместе с реальным уровнем доходов(реальный-это не когда чиновник на декларируемую зрп 30кгрн раз в три года меняет ЛексусLX на Кайен и живёт в скромном загородном 4эт доме с олимпийским бассейном и личным берегом, а как бы показаны все траты семьи в разрезе последних нескольких лет)
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 08:39

  lapay написав:Дещо наївно очікувати від суспільства, яке проголосувало за дороги замість ракет, такої жертовності.

Та ні.
Дещо наївно очікувати, що суспільство, яке пішло на жертви (переформатування суспільства) революції Гідності, і отримало потім тоді отаке розчарування від влади, зробить інший вибір, ніж фотографи-мир-дороги.

Там корінець, там. В обіцянках-зобов'язаннях "започаткувати нові принципи у владі", а замість них - відмазка у вигляді сліпого трасту (тобто замість жертвування власним заради країни - відмазка).
Не дивно, що тепер відмазки тулять пересічні. Тобто ніяких нових принципів нема і від пересічних.

Хоча з іншого боку, яке це нове?
Це ж одна зі сторін совка -- обов'язок жертвування реальним власним заради міфічного великого (гідного) майбутнього країни.
Правда, зараз війна на виживання, а не за гідне майбутнє, але треба ж було так зневірити пересічного, що він навіть на цю різницю вже не реагує...
Привіт, Петро... А 2019 це лише прямий наслідок.

До речі, подумайте за що *проголосував* легендарний Джус і Ко, звільняючись молодим пілотом з війська, не дочекавшись нових принципів у ньому... Тобто не за майбутні літаки (ракети), а за ті ж цивільні речі (образно дороги). Є інтерв'ю його матері ... доволі інформативне.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 31 гру, 2023 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 09:51

  ЛАД написав:Не вижу никаких оснований надеяться, что "10й буде інший".
Можете предложить хоть один аргумент в пользу такого предположения?

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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:38

Поясніть мені, як можна після цього
  ЛАД написав:Харьков обстреляли около 19 часов.
Я слышал 6 прилётов. Было очень громко.


одразу в наступному пості виправдовувати пуйла ось так:

  ЛАД написав:Сегодня давали ссылку на телеграм Елисевича.
.. как вы помните, заключили так называемое "Стамбульское коммюнике". И в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить войну каким-то мирным урегулированием... Путин через неделю после 24 февраля прошлого года понял, что совершил ошибку, и постарался сделать все возможное для заключения соглашения с Украиной и Стамбульского коммюнике. Это было его личное решение принять текст этого коммюнике, которое было совершенно далеким от первоначального предложения России, ультимативного предложения России, которое они представили украинской делегации в Минске. .. Это очень важно помнить", - заявил Чалый на дебатах в Geneva Centre for Security Policy.

https://t.me/s/d_yelisevich/4370


Таке враження, що ракети на Харків наводить ЛАД.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Бо на мої запити, з якого він дивана і чому досі не у війську,

А ти вже під ТЦК з транспарантом - де моя особова справа, чому мене не викликають, чому я не на фронті? Ти був в ТЦК? Ти знайшов там свою особову справу? Га? По секрету тобі скажу, що її згубили і в мого кума також згубили, бо він також воєнпенс, але він змусив їх її відновити, тому і воює, а ти нам всім тут локшину на вуха вішаєш, що чекаєш і підеш як тільки викличуть чудово знаючи, що тебе ніхто не викличе, бо нема особової справи і ще на прохожого наїжджаєш а він, на відміну від тебе, не смоктав все життя бюджетну військову сиську і тобі ще вистачає нахабства інших відправляти на фронт - з себе почни, для початку хоча би в ТЦК знайди свою ОС.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мой бригадир за подтверждение реального диагноза предракового состояния кожи (на солнце ожоги) заплатил 4 куе, но гарантий нет и его тягают уголовкой.
Сходил в ТЦК
У родственницы из-за попытки самоубийства, перерезаны сухожилия, рука не работает, на работу не берут, грят иди инвалидность оформляй. А инвалидность не оформляют - установка такая
Востаннє редагувалось beee в Нед 31 гру, 2023 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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