ЛАД написав:
Для того, чтобы в условиях демократии Президент принял решение о переходе к рпв, он должен быть уверен, что большинство народа или хотя бы активная часть его поддержат.
При опросах общественного мнения, кот. показывают результат, что 90% хотят войны до границ 91 года, такое решение Президента невозможно. Даже если он сам понимает его необходимость.
Маннергейм підписав фактичну капітуляцію, коли більшість військових і суспільства були за продовження війни. Порошенко теж опитувань не проводив, треба було рятувати ситуацію.
Оці всі кивання на опитування - це лише спосіб зняти з себе відповідальність і ухилення від прийняття важливих антирейтингових рішень. Тому ні почати вчасно підготовку до війни, ні до її закінчення, поточна влада може тільки постфактум, через механізм підсрачників.
Треба дивитись текст стамбульских угод, Чаус кадр овоча, якого пригріли зелені, вірити йому на слово не можна.