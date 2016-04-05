RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6117611861196120
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:51

— На реставрацію станції фунікулеру планують витратити 350 мільйонів, на купівлю нових кабін – 480 мільйонів. Чи доцільні ці витрати під час війни?


https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/708138/
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21514
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2344 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Для того, чтобы в условиях демократии Президент принял решение о переходе к рпв, он должен быть уверен, что большинство народа или хотя бы активная часть его поддержат.
При опросах общественного мнения, кот. показывают результат, что 90% хотят войны до границ 91 года, такое решение Президента невозможно. Даже если он сам понимает его необходимость.

Маннергейм підписав фактичну капітуляцію, коли більшість військових і суспільства були за продовження війни. Порошенко теж опитувань не проводив, треба було рятувати ситуацію.
Оці всі кивання на опитування - це лише спосіб зняти з себе відповідальність і ухилення від прийняття важливих антирейтингових рішень. Тому ні почати вчасно підготовку до війни, ні до її закінчення, поточна влада може тільки постфактум, через механізм підсрачників.

Треба дивитись текст стамбульских угод, Чаус кадр овоча, якого пригріли зелені, вірити йому на слово не можна.
lapay
 
Повідомлень: 13673
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6117611861196120
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 148612
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 536365
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 15673
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5580)
31.12.2023 10:22
Ощадбанк (665)
31.12.2023 10:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.