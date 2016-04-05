Додано: Нед 31 гру, 2023 11:47

Інформую всіх щодо сьогоднішнього нововведення по лінії прикордонного контролю, відносно перетину кордону громадянами України:

‼️‼️‼️*Питання виїзду категорії 18-60 осіб чоловічої статі*

(Пропуск здійснюється відповідно до ПКМУ №57):‼️‼️‼️



1. Жоден інспектор НЕ МАЄ права *самостійно* приймати рішення на пропуск осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років ( про всі виїзди категорії 18-60 смс- доповідь );

2. Інваліди БЕЗ військово-облікових документів, у яких зазначена відстрочка , відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку- *НЕ ПРОПУСК* (як виняток особи з явними ознаками інвалідності);

3. *Шлях ( ОВА )* пропускаються тільки ті, що слідують з гуманітарною метою та раніше їздили, як волонтери і привозили суттєву допомогу (це підтверджують );

4. Особи, які слідують по *Шляху від ОВА* на легкових т/з, поїздах та автобуса ( псевдоволонтери ) -*НЕ ПРОПУСК;*

5. Багатодітні, супровід, утримання, самостійне виховання, фіктивні шлюби - *БЕЗ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ* ,в яких зазначено відстрочка згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію- *НЕ ПРОПУСК*;

6. ШЛЯХ - ліцензіати до 7,5 т виїжджає лише *ОДИН * водій;

7. Водії вантажних т/з більше 7,5 т, водії автобусів - вивчаємо питання - якщо дальні рейси - _може бути більше ніж один водій_;

8. Особи, які надають документи,що підтверджують тимчасове ЗВІЛЬНЕННЯ від мобілізації за СТАНОМ ЗДОРОВʼЯ до 6 міс. - *НЕ ПРОПУСК*;

9. Особи, які тільки оформили ПМЖ - *НЕ ПРОПУСК* . Виняток ті , які оформили ПМЖ давно.

10. Листи погоджені АДПСУ категорії Мінкульт, Єпархії та Мінмолоді та Спорту - в *ОБОВʼЯЗКОВОМУ* порядку проводити фільтраційно перевірочні заходи з офіцерами ОРВ та ВВБ.



По всіх випадках ПРОПУСКУ категорії (чоловіків 18- 60) готуємо смс за встановленим зразком. До проведення перевірочних заходів обов’язково залучаються офіцери ПОРВ та ВВВБ. В смс на погодження зазначати прізвище офіцерів ПОРВ та ВВВБ.



*ПРИЧИНИ*, які зазначаються в рішенні про відмову в перетинанні ДК:

- *по шляху*- не підтвердження мети;

- *решта випадків*- особа не надала на прикордонний контроль документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон в умовах правового режиму воєнного стану.



_Після затвердження єдиного зразка рішення про відмову в перетині ДКУ інформацію буде надано додатково.



Успіх написав: Bobua написав: мільйони хитродупенків...

Як стерти це моторошне видовище з мозку? Закрити очі -- не допомагає... мільйони хитродупенків...Як стерти це моторошне видовище з мозку? Закрити очі -- не допомагає... Тільки влаштуватись в ТЦК після демобілізації і "перевиконувати план" виловленням хитродупенків :lol

Ми ж то знаєм де їх ловити))

"Карусєль-карусєль..."©

А ще можна попросити знайомого доставщика суші/піци, щоб разом з ним стояти біля дверей ухилянтів...

Або по паркінгах пройтись

Або в Тіндерах наробити липових акаунтів з фотками сісясто-губастих і домовлятись про зустріч/побачення



Одним словом - ми знаємо, як "перевиконувати плани"! Тільки влаштуватись в ТЦК після демобілізації і "перевиконувати план" виловленням хитродупенків :lolМи ж то знаєм де їх ловити))"Карусєль-карусєль..."©А ще можна попросити знайомого доставщика суші/піци, щоб разом з ним стояти біля дверей ухилянтів...Або по паркінгах пройтисьАбо в Тіндерах наробити липових акаунтів з фотками сісясто-губастих і домовлятись про зустріч/побаченняОдним словом - ми знаємо, як "перевиконувати плани"!

холява написав: Bobua



Да еще и новости с АП .

В таком виде закон о мобилизации не прЫймутЬ ........ Да еще и новости с АП .В таком виде закон о мобилизации не прЫймутЬ ........

Яка страшна курупція... Була.22міс інспектори “самостійно приймали...” і пускали псевдоволонтерів??І лише тепер вирішувати будуть випадкові пари, аби усунути можливість змови і корупції...22міс випускали без повного комплекту документів!?І тільки зараз зрозуміли, що не можна випускати псевдоволонтерів, псевдодоглядачів, псевдокультурних, псевдоспортивних, і тимчасово(тимчасово, Карл!) звільнених. А також інвалідів, що здатні працювати у тил.військах.22міс для усвідомлення, що якщо автобус їде за кордоном всього лише 2години у Польщі то там не треба 2 чи 22 водія...22міс ухилянти купували якісь папірці у тилових хабарників і “легко та невимушено” пролітали держкордон?Це ж скільки так втекло і від війська, і від податків, і від повернення вкладеного в них з держбюджету... і навіть від сплати податків на пенсії своїм старим!Все таки потрібні якісь розширені можливості в ОНН. Для відстеження і покарання хитродупенків (-інвалідів із вродженими вадами честі, гідності й совісті), що так легко стрибали з країни в країну, залишаючи за собою самі лише борги і обікрадених (хай навіть і неявно) людей...Все таки простіше блокувати рахунки, майно, машини...Хай самі приходять.Або не приходять -- тоді конфісковувати і давати час прийти.Якщо не прийдуть -- воно їм не треба...І заборонити переоформлення на дружин.Ганятись за ними -- забагато їм честі...Правильно.Там багато послаблень.Жорсткіше треба.От як це -- 22міс був ухилянт, а почне платити по 17тис податків в місяць -- і вже не ухилянт, і покарання за ті 22міс ніякого??