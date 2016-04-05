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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61186119612061216122>
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:51

— На реставрацію станції фунікулеру планують витратити 350 мільйонів, на купівлю нових кабін – 480 мільйонів. Чи доцільні ці витрати під час війни?


https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/708138/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Для того, чтобы в условиях демократии Президент принял решение о переходе к рпв, он должен быть уверен, что большинство народа или хотя бы активная часть его поддержат.
При опросах общественного мнения, кот. показывают результат, что 90% хотят войны до границ 91 года, такое решение Президента невозможно. Даже если он сам понимает его необходимость.

Маннергейм підписав фактичну капітуляцію, коли більшість військових і суспільства були за продовження війни. Порошенко теж опитувань не проводив, треба було рятувати ситуацію.
Оці всі кивання на опитування - це лише спосіб зняти з себе відповідальність і ухилення від прийняття важливих антирейтингових рішень. Тому ні почати вчасно підготовку до війни, ні до її закінчення, поточна влада може тільки постфактум, через механізм підсрачників.

Треба дивитись текст стамбульских угод, Чаус кадр овоча, якого пригріли зелені, вірити йому на слово не можна.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Дещо наївно очікувати, що суспільство, яке пішло на жертви (переформатування суспільства) революції Гідності, і отримало потім тоді отаке розчарування від влади, зробить інший вибір, ніж фотографи-мир-дороги.

Там корінець, там. В обіцянках-зобов'язаннях "започаткувати нові принципи у владі", а замість них - відмазка у вигляді сліпого трасту (тобто замість жертвування власним заради країни - відмазка).
Не дивно, що тепер відмазки тулять пересічні. Тобто ніяких нових принципів нема і від пересічних.

Корінець в розумінні причин і загроз. Там де розуміли, що загроза від кацапів реальна, там голосували за Порошенка. Хоча всі оці міфічні звинувачення проти "Бариги", які так і не стали судовими вироками, зіграли свою негативну роль.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:40

  lapay написав:
  ЛАД написав:Для того, чтобы в условиях демократии Президент принял решение о переходе к рпв, он должен быть уверен, что большинство народа или хотя бы активная часть его поддержат.
При опросах общественного мнения, кот. показывают результат, что 90% хотят войны до границ 91 года, такое решение Президента невозможно. Даже если он сам понимает его необходимость.

Маннергейм підписав фактичну капітуляцію, коли більшість військових і суспільства були за продовження війни. Порошенко теж опитувань не проводив, треба було рятувати ситуацію.
Оці всі кивання на опитування - це лише спосіб зняти з себе відповідальність і ухилення від прийняття важливих антирейтингових рішень. Тому ні почати вчасно підготовку до війни, ні до її закінчення, поточна влада може тільки постфактум, через механізм підсрачників.

Треба дивитись текст стамбульских угод, Чаус кадр овоча, якого пригріли зелені, вірити йому на слово не можна.

не наганяйте. ви послідовні в своїй ідеї перемовин, але в нас ще не настільки складна ситуація.

й моя думка, навіть якщо ми не можемо зараз проводити активні наступальні бойові дії, не треба нічого підписувати. а на оці обстріли давати адекватні військові удари - вже інструменти потроху видно. ще не весь Чорноморський флот знищено/вигнано з Криму. ми ще можемо завдати чимало шкоди Раші - й треба це використовувати.

факт один - перемовини наразі Раші потрібні набагато більше, ніж Україні
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:47

Інформую всіх щодо сьогоднішнього нововведення по лінії прикордонного контролю, відносно перетину кордону громадянами України:
‼️‼️‼️*Питання виїзду категорії 18-60 осіб чоловічої статі*
(Пропуск здійснюється відповідно до ПКМУ №57):‼️‼️‼️

1. Жоден інспектор НЕ МАЄ права *самостійно* приймати рішення на пропуск осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років ( про всі виїзди категорії 18-60 смс- доповідь );
2. Інваліди БЕЗ військово-облікових документів, у яких зазначена відстрочка, відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку- *НЕ ПРОПУСК* (як виняток особи з явними ознаками інвалідності);
3. *Шлях ( ОВА )* пропускаються тільки ті, що слідують з гуманітарною метою та раніше їздили, як волонтери і привозили суттєву допомогу (це підтверджують );
4. Особи, які слідують по *Шляху від ОВА* на легкових т/з, поїздах та автобуса (псевдоволонтери) -*НЕ ПРОПУСК;*
5. Багатодітні, супровід, утримання, самостійне виховання, фіктивні шлюби- *БЕЗ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ* ,в яких зазначено відстрочка згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію- *НЕ ПРОПУСК*;
6. ШЛЯХ - ліцензіати до 7,5 т виїжджає лише *ОДИН * водій;
7. Водії вантажних т/з більше 7,5 т, водії автобусів - вивчаємо питання - якщо дальні рейси - _може бути більше ніж один водій_;
8. Особи, які надають документи,що підтверджують тимчасове ЗВІЛЬНЕННЯ від мобілізації за СТАНОМ ЗДОРОВʼЯ до 6 міс. - *НЕ ПРОПУСК*;
9. Особи, які тільки оформили ПМЖ - *НЕ ПРОПУСК* . Виняток ті , які оформили ПМЖ давно.
10. Листи погоджені АДПСУ категорії Мінкульт, Єпархії та Мінмолоді та Спорту - в *ОБОВʼЯЗКОВОМУ* порядку проводити фільтраційно перевірочні заходи з офіцерами ОРВ та ВВБ.

По всіх випадках ПРОПУСКУ категорії (чоловіків 18- 60) готуємо смс за встановленим зразком. До проведення перевірочних заходів обов’язково залучаються офіцери ПОРВ та ВВВБ. В смс на погодження зазначати прізвище офіцерів ПОРВ та ВВВБ.

*ПРИЧИНИ*, які зазначаються в рішенні про відмову в перетинанні ДК:
- *по шляху*- не підтвердження мети;
- *решта випадків*- особа не надала на прикордонний контроль документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон в умовах правового режиму воєнного стану.

_Після затвердження єдиного зразка рішення про відмову в перетині ДКУ інформацію буде надано додатково.


Яка страшна курупція... Була.

22міс інспектори “самостійно приймали...” і пускали псевдоволонтерів??
І лише тепер вирішувати будуть випадкові пари, аби усунути можливість змови і корупції...

22міс випускали без повного комплекту документів!?
І тільки зараз зрозуміли, що не можна випускати псевдоволонтерів, псевдодоглядачів, псевдокультурних, псевдоспортивних, і тимчасово(тимчасово, Карл!) звільнених. А також інвалідів, що здатні працювати у тил.військах.

22міс для усвідомлення, що якщо автобус їде за кордоном всього лише 2години у Польщі то там не треба 2 чи 22 водія...

22міс ухилянти купували якісь папірці у тилових хабарників і “легко та невимушено” пролітали держкордон?
Це ж скільки так втекло і від війська, і від податків, і від повернення вкладеного в них з держбюджету... і навіть від сплати податків на пенсії своїм старим!
Все таки потрібні якісь розширені можливості в ОНН. Для відстеження і покарання хитродупенків (-інвалідів із вродженими вадами честі, гідності й совісті), що так легко стрибали з країни в країну, залишаючи за собою самі лише борги і обікрадених (хай навіть і неявно) людей...


  Успіх написав:
  Bobua написав:мільйони хитродупенків...
Як стерти це моторошне видовище з мозку? Закрити очі -- не допомагає...
Тільки влаштуватись в ТЦК після демобілізації і "перевиконувати план" виловленням хитродупенків :lol
Ми ж то знаєм де їх ловити))
"Карусєль-карусєль..."© :lol:
А ще можна попросити знайомого доставщика суші/піци, щоб разом з ним стояти біля дверей ухилянтів... :lol:
Або по паркінгах пройтись :lol:
Або в Тіндерах наробити липових акаунтів з фотками сісясто-губастих і домовлятись про зустріч/побачення :lol:

Одним словом - ми знаємо, як "перевиконувати плани"! :lol:


Все таки простіше блокувати рахунки, майно, машини...
Хай самі приходять.
Або не приходять -- тоді конфісковувати і давати час прийти.
Якщо не прийдуть -- воно їм не треба...

І заборонити переоформлення на дружин.

Ганятись за ними -- забагато їм честі...



  холява написав:Bobua

Да еще и новости с АП .
В таком виде закон о мобилизации не прЫймутЬ ........

Правильно.
Там багато послаблень.
Жорсткіше треба.

От як це -- 22міс був ухилянт, а почне платити по 17тис податків в місяць -- і вже не ухилянт, і покарання за ті 22міс ніякого??
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:49

Ситуация на границе накаляется: люди застряли в очередях

ГПСУ требует у мужчин, которым разрешен выезд за границу, документы с записью об отсрочке из военкомата. Эти нововведения не были прописаны ранее нигде.

В то же время, люди в сети пишут, что очередь возникла и на въезд в страну. Из-за того, что те украинцы, которых не выпускают, перекрыли дорогу для тех, кто въезжает.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:54

  vitaliiangel написав:
Ситуация на границе накаляется: люди застряли в очередях

ГПСУ требует у мужчин, которым разрешен выезд за границу, документы с записью об отсрочке из военкомата. Эти нововведения не были прописаны ранее нигде.

В то же время, люди в сети пишут, что очередь возникла и на въезд в страну. Из-за того, что те украинцы, которых не выпускают, перекрыли дорогу для тех, кто въезжает.

владоботи: "винні ухилянти"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:59

Зміни на карті протягом 2023, які території звільнила Україна, які території захопила росія.

Жовтій колір - звільнені території

Синій колір - захоплені окупаційною армією районі

Зображення
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:59

  Bobua написав:
Інформую всіх щодо сьогоднішнього нововведення по лінії прикордонного контролю, відносно перетину кордону громадянами України:
‼️‼️‼️*Питання виїзду категорії 18-60 осіб чоловічої статі*
(Пропуск здійснюється відповідно до ПКМУ №57):‼️‼️‼️

1. Жоден інспектор НЕ МАЄ права *самостійно* приймати рішення на пропуск осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років ( про всі виїзди категорії 18-60 смс- доповідь );
2. Інваліди БЕЗ військово-облікових документів, у яких зазначена відстрочка, відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку- *НЕ ПРОПУСК* (як виняток особи з явними ознаками інвалідності);

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА N 57
21. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право:

особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - документи, що підтверджують інвалідність);

І де тут про відстрочку ???
pesikot
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Ситуацію на кордоні домовім 3 січня. Розкажу, як пустять/не пустять.
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