Додано: Нед 31 гру, 2023 12:46

Bobua написав: pesikot написав: [quote="5667612:Bobua"

Інформую всіх щодо сьогоднішнього нововведення по лінії прикордонного контролю, відносно перетину кордону громадянами України:

‼️‼️‼️*Питання виїзду категорії 18-60 осіб чоловічої статі*

(Пропуск здійснюється відповідно до ПКМУ №57):‼️‼️‼️



1. Жоден інспектор НЕ МАЄ права *самостійно* приймати рішення на пропуск осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років ( про всі виїзди категорії 18-60 смс- доповідь );

2. Інваліди БЕЗ військово-облікових документів, у яких зазначена відстрочка , відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку- *НЕ ПРОПУСК* (як виняток особи з явними ознаками інвалідності); [quote="5667612:Bobua"Інформую всіх щодо сьогоднішнього нововведення по лінії прикордонного контролю, відносно перетину кордону громадянами України:‼️‼️‼️*Питання виїзду категорії 18-60 осіб чоловічої статі*):‼️‼️‼️1. Жоденосіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років ( про всі виїзди категорії 18-60 смс- доповідь );2. Інваліди, відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку-(як виняток особи з явними ознаками інвалідності);

21. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право:



особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - документи, що підтверджують інвалідність);

І де тут про відстрочку ???[/quote]відколи постанови вищі за Закон?відколи баришівські райсуди вищі за Конституційний Суд?таке можливе лише у сюрному ухилянтському світі світі, де лише права існують (зокрема і права власності), а обов`язків взагплі нема (зокрема і обов`язку захищати ту власність, або віддавати її на потреби держави, якщо захищати не хочете...)[/quote]_____________________Якщо дійсно є таке в Постанові (може доповнення якесь зробили), тоТаким прийомом користувалися раніше і будуть потім і з вами...Бо в даному прикладі: тцк-ник тупо не буде давати дозвіл (навіть без причини...). І ти маєш право згідно Закону, але не можеш його реалізувати, тому що Постанова КМУ)))Це цирк на дроті...Так само прем'єр не видає Постанову на перерахунок пенсій...чим саме закреслює Закон, в якому про перерахунок. І при цьому через суд без проблем - рішення. Про незаконність затримки перерахунку.Судові витрати з держави та компенсації, індексації...Ну видайте Законом про право рішення прем'єром, тцк-ником. І ніяких питань...А так ніхто наче й не відповідає за незаконність.До вас же таке ж застосовують...Зараз. І по багатьом моментам...Не можна і далі розвивати такі підходи. Це швах.