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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6119612061216122>
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:16

  vitaliiangel написав:
Ситуация на границе накаляется: люди застряли в очередях

ГПСУ требует у мужчин, которым разрешен выезд за границу, документы с записью об отсрочке из военкомата. Эти нововведения не были прописаны ранее нигде.

В то же время, люди в сети пишут, что очередь возникла и на въезд в страну. Из-за того, что те украинцы, которых не выпускают, перекрыли дорогу для тех, кто въезжает.


Заборона виїзду тільки погіршує ситуацію з мобілізацією. До цих зелених долбо** ніяк не доходить, що багато чоловіків з-за кордону не повертаються по одній простій причині - неможливості виїхати знову. Знайомий працює в Чехії, знятий з обліку, хотів би приїхати, але боїться, що потім не випустять. Навіть зняті з обліку бояться сюди повертатись. Країна перетворилась в беззаконний чучхе зелений концтабір.
"Вільний народе вільної країни" - тьху.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 31 гру, 2023 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:16

  Hotab написав:Ситуацію на кордоні домовім 3 січня. Розкажу, як пустять/не пустять.

А воно завжди так.
Тут ти радієш, що скрутили когось в бусік, а завтра до тебе - ті ж самі методи
beee
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  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Бо на мої запити, з якого він дивана і чому досі не у війську,

А ти вже під ТЦК з транспарантом - де моя особова справа, чому мене не викликають, чому я не на фронті? Ти був в ТЦК? Ти знайшов там свою особову справу? Га? По секрету тобі скажу, що її згубили і в мого кума також згубили, бо він також воєнпенс, але він змусив їх її відновити, тому і воює, а ти нам всім тут локшину на вуха вішаєш, що чекаєш і підеш як тільки викличуть чудово знаючи, що тебе ніхто не викличе, бо нема особової справи і ще на прохожого наїжджаєш а він, на відміну від тебе, не смоктав все життя бюджетну військову сиську і тобі ще вистачає нахабства інших відправляти на фронт - з себе почни, для початку хоча би в ТЦК знайди свою ОС.

Я не побачив твоєї відповіді на моє питання.

Замість цього ти перейшов до згенерування нової вигадки -- мою справу загубили?
Ти дурний? Я з цієї особої справи кожен рік беру виписки та ксерокси. Кожного року регулярно в ТЦК навіть без оголошень мобілізацій. І ВЛК вчасно проходжу, навіть якщо б не хотів, то хрін тобі хто справки в ТЦК дасть, якщо за тобтою хоч якийсь боржок по справам. Там сидить совдеп-дідусь, який зуби з'їв на цьому місці, і хрін він щось забуде, пропустить або презент візьме, наприклад, якщо терміново треба справку, а боржок по ВЛК або документам на наступному тижні.

І не тупи. Скільки можна-то нарешті?! Тобі, Прохожому я задаю питання виключно у відповідь на ваші наїзди. Ну це ж очевидно.

То як там в тебе з довгим твоїм вже дворічним походом на хфронт? Які проблеми? Давай нарешті про себе, а не хфантазії та хотєлки зі стелі до мене.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:46

  Bobua написав:
  pesikot написав:[quote="5667612:Bobua"
Інформую всіх щодо сьогоднішнього нововведення по лінії прикордонного контролю, відносно перетину кордону громадянами України:
‼️‼️‼️*Питання виїзду категорії 18-60 осіб чоловічої статі*
(Пропуск здійснюється відповідно до ПКМУ №57):‼️‼️‼️

1. Жоден інспектор НЕ МАЄ права *самостійно* приймати рішення на пропуск осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років ( про всі виїзди категорії 18-60 смс- доповідь );
2. Інваліди БЕЗ військово-облікових документів, у яких зазначена відстрочка, відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку- *НЕ ПРОПУСК* (як виняток особи з явними ознаками інвалідності);

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА N 57
21. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право:

особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - документи, що підтверджують інвалідність);

І де тут про відстрочку ???[/quote]


відколи постанови вищі за Закон?

відколи баришівські райсуди вищі за Конституційний Суд?

таке можливе лише у сюрному ухилянтському світі світі, де лише права існують (зокрема і права власності), а обов`язків взагплі нема (зокрема і обов`язку захищати ту власність, або віддавати її на потреби держави, якщо захищати не хочете...)[/quote]
_____________________
Якщо дійсно є таке в Постанові (може доповнення якесь зробили), то
Таким прийомом користувалися раніше і будуть потім і з вами...

Бо в даному прикладі: тцк-ник тупо не буде давати дозвіл (навіть без причини...). І ти маєш право згідно Закону, але не можеш його реалізувати, тому що Постанова КМУ)))
Це цирк на дроті...
Так само прем'єр не видає Постанову на перерахунок пенсій...чим саме закреслює Закон, в якому про перерахунок. І при цьому через суд без проблем - рішення. Про незаконність затримки перерахунку.
Судові витрати з держави та компенсації, індексації...

Ну видайте Законом про право рішення прем'єром, тцк-ником. І ніяких питань...
А так ніхто наче й не відповідає за незаконність.

До вас же таке ж застосовують...
Зараз. І по багатьом моментам...

Не можна і далі розвивати такі підходи. Це швах.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 31 гру, 2023 12:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:не наганяйте. ви послідовні в своїй ідеї перемовин, але в нас ще не настільки складна ситуація.

й моя думка, навіть якщо ми не можемо зараз проводити активні наступальні бойові дії, не треба нічого підписувати. а на оці обстріли давати адекватні військові удари - вже інструменти потроху видно. ще не весь Чорноморський флот знищено/вигнано з Криму. ми ще можемо завдати чимало шкоди Раші - й треба це використовувати.

факт один - перемовини наразі Раші потрібні набагато більше, ніж Україні

Я не тільки послідовно виступаю за рпв, з цієї осені, але й послідовний противник будь-яких перемовин з кацапами (крім неформальних консультацій) з дня ціленаправленного знищення кацапами маріупольского драмтеатра.
Як досягти рпв без перемовин з кацапами, детально викладав раніше.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:53

  lapay написав:
  Shaman написав:не наганяйте. ви послідовні в своїй ідеї перемовин, але в нас ще не настільки складна ситуація.

й моя думка, навіть якщо ми не можемо зараз проводити активні наступальні бойові дії, не треба нічого підписувати. а на оці обстріли давати адекватні військові удари - вже інструменти потроху видно. ще не весь Чорноморський флот знищено/вигнано з Криму. ми ще можемо завдати чимало шкоди Раші - й треба це використовувати.

факт один - перемовини наразі Раші потрібні набагато більше, ніж Україні

Я не тільки послідовно виступаю за рпв, з цієї осені, але й послідовний противник будь-яких перемовин з кацапами (крім неформальних консультацій) з дня ціленаправленного знищення кацапами маріупольского драмтеатра.
Як досягти рпв без перемовин з кацапами, детально викладав раніше.

свидетель секты "просто перестать стрелять"...
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:55

  beee написав:
  Hotab написав:Ситуацію на кордоні домовім 3 січня. Розкажу, як пустять/не пустять.

А воно завжди так.
Тут ти радієш, що скрутили когось в бусік, а завтра до тебе - ті ж самі методи

Ти якийсь нетерплячий. Хоч дочекайся моїх стонів , що мене не пустили 😀
Ти, пацифіст, якось проморозився, якщо ти такий пухнастий і нетерплячий до будь якого насилля, то як ти бачив боротьбу зі злочинцями, ґвалтівниками , вбивцями. Доречі, на нашій землі також зараз вбивці. Що державі треба робити з такими елементами свого суспільства?
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:55

Прохожий
Щось ти зарано відмок.
Ти на питання про свій диван надай-то відповідь. Це вже всьоме ти зливаєшся.
А потім лізь до інших. Особливо з дивану про *воюємо далі без зупинки, хлопці*.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так само прем'єр не видає Постанову на перерахунок пенсій...чим саме закреслює Закон, в якому про перерахунок. І при цьому через суд без проблем - рішення. Про незаконність затримки перерахунку.
Судові витрати з держави та компенсації, індексації...

ежегодно в суд подаёшь на повышение ВОЕННОЙ пенсии, "профессиональный военный мирного времени"?
и говоришь что во время войны ты в армии обуза, нэпотриб ты для армии...
думаю очень интересный экземпляр для психиатрии...
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:09

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Так само прем'єр не видає Постанову на перерахунок пенсій...чим саме закреслює Закон, в якому про перерахунок. І при цьому через суд без проблем - рішення. Про незаконність затримки перерахунку.
Судові витрати з держави та компенсації, індексації...

ежегодно в суд подаёшь на повышение ВОЕННОЙ пенсии, "профессиональный военный мирного времени"?
и говоришь что во время войны ты в армии обуза, нэпотриб ты для армии...
думаю очень интересный экземпляр для психиатрии...

Це ти з якої стелі згенерив? Тобто справки не для перерахунку пенсії, а для іншого.
Щоуууу, Прохожий, що?
Давай на 5 куо., ти ж все таки лендлорд схоже, то для тебе тариф 5. Відповісиш за СВОЮ БРЕХНЮ на мою особисту адресу?
Давай.
Бо брехати ти майстер. Навчу тебе не брехати на особисту адресу в бік інших.

Ти тільки не зливайся. Прошу.
А якщо і зілл'єшся по цьому моменту, то хоча про свій диван-то розкажи замість генерування нових вигадок і претензій.
Бо поки для психіатрії саме ти підходиш.
detroytred
 
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