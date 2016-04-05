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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 31 гру, 2023 13:13
Bobua написав:22міс
інспектори “самостійно приймали...” і пускали псевдоволонтерів??
І лише тепер вирішувати будуть випадкові пари, аби усунути можливість змови і корупції...22міс випускали без повного комплекту документів!?
І тільки зараз зрозуміли, що не можна випускати псевдоволонтерів, псевдодоглядачів, псевдокультурних, псевдоспортивних, і тимчасово(тимчасово, Карл!) звільнених. А також інвалідів, що здатні працювати у тил.військах.22міс
для усвідомлення, що якщо автобус їде за кордоном всього лише 2години у Польщі то там не треба 2 чи 22 водія...22міс ухилянти купували якісь папірці
у тилових хабарників і “легко та невимушено” пролітали держкордон?
Це ж скільки так втекло і від війська, і від податків, і від повернення вкладеного в них з держбюджету... і навіть від сплати податків на пенсії своїм старим!
Все таки потрібні якісь розширені можливості в ОНН. Для відстеження і покарання хитродупенків (-інвалідів із вродженими вадами честі, гідності й совісті), що так легко стрибали з країни в країну, залишаючи за собою самі лише борги і обікрадених (хай навіть і неявно) людей...
А ми тут, плять, наївно чекаємо, коли ж то нас підмінять? - а вони, як щурі з корабля уйопували і ще продовжують уйопувати! - але вже краник перекривають!
А вони визжать/пищать!)))
Bobua написав:
Все таки простіше блокувати рахунки, майно, машини...
Хай самі приходять.
Або не приходять -- тоді конфісковувати
і давати час прийти.
Якщо не прийдуть -- воно їм не треба...І заборонити переоформлення на дружин
.
Ганятись за ними -- забагато їм честі...
Так завивають, що неконституціно! Не по закону!
А про нас, навіть, не думають - що ми тут що, - маємо згнити в тих окопах/бліндаж?
Bobua написав:
Правильно.
Там багато послаблень.Жорсткіше треба
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Додано: Нед 31 гру, 2023 13:15
Прохожий написав:
очень интересный экземпляр для психиатрии
Прохожий, а от серйозно - чому не скажеш свою причину, чому ти не йдеш підміняти мене?
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Додано: Нед 31 гру, 2023 13:15
Успіх написав: Bobua написав:22міс
інспектори “самостійно приймали...” і пускали псевдоволонтерів??
І лише тепер вирішувати будуть випадкові пари, аби усунути можливість змови і корупції...22міс випускали без повного комплекту документів!?
І тільки зараз зрозуміли, що не можна випускати псевдоволонтерів, псевдодоглядачів, псевдокультурних, псевдоспортивних, і тимчасово(тимчасово, Карл!) звільнених. А також інвалідів, що здатні працювати у тил.військах.22міс
для усвідомлення, що якщо автобус їде за кордоном всього лише 2години у Польщі то там не треба 2 чи 22 водія...22міс ухилянти купували якісь папірці
у тилових хабарників і “легко та невимушено” пролітали держкордон?
Це ж скільки так втекло і від війська, і від податків, і від повернення вкладеного в них з держбюджету... і навіть від сплати податків на пенсії своїм старим!
Все таки потрібні якісь розширені можливості в ОНН. Для відстеження і покарання хитродупенків (-інвалідів із вродженими вадами честі, гідності й совісті), що так легко стрибали з країни в країну, залишаючи за собою самі лише борги і обікрадених (хай навіть і неявно) людей...
А ми тут, плять, наївно чекаємо, коли ж то нас підмінять? - а вони, як щурі з корабля уйопували і ще продовжують уйопувати! - але вже краник перекривають!
А вони визжать/пищать!)))
Bobua написав:
Все таки простіше блокувати рахунки, майно, машини...
Хай самі приходять.
Або не приходять -- тоді конфісковувати
і давати час прийти.
Якщо не прийдуть -- воно їм не треба...І заборонити переоформлення на дружин
.
Ганятись за ними -- забагато їм честі...
Так завивають, що неконституціно! Не по закону!
А про нас, навіть, не думають - що ми тут що, - маємо згнити в тих окопах/бліндаж?
Bobua написав:
Правильно.
Там багато послаблень.Жорсткіше треба
пищиш тут ти як підсвинок відштовнутий від корита іншими поросятами, і бобуа повизгує, а кукусік задоволено похрюкує
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 31 гру, 2023 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 13:18
Успіх написав: Прохожий написав:
очень интересный экземпляр для психиатрии
Прохожий, а от серйозно - чому не скажеш свою причину, чому ти не йдеш підміняти мене?
Велике дякую, пане Успіху!
Мене вже тільки з яких боків і хто тільки не розібрав, а от про себе мовчать, як риби.
А воно по темі-то, бо це інформаційно - про причини різних людей. Особливо тих, хто до інших претензії має, а сам мовчить. Ще й про психіатрію лепоче або про загублену мою особову справу вигадує.
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