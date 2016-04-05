RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6119612061216122
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:13

Все буде добре!© Все буде Україна!©))

  Bobua написав:22міс інспектори “самостійно приймали...” і пускали псевдоволонтерів??
І лише тепер вирішувати будуть випадкові пари, аби усунути можливість змови і корупції...

22міс випускали без повного комплекту документів!?
І тільки зараз зрозуміли, що не можна випускати псевдоволонтерів, псевдодоглядачів, псевдокультурних, псевдоспортивних, і тимчасово(тимчасово, Карл!) звільнених. А також інвалідів, що здатні працювати у тил.військах.

22міс для усвідомлення, що якщо автобус їде за кордоном всього лише 2години у Польщі то там не треба 2 чи 22 водія...

22міс ухилянти купували якісь папірці у тилових хабарників і “легко та невимушено” пролітали держкордон?
Це ж скільки так втекло і від війська, і від податків, і від повернення вкладеного в них з держбюджету... і навіть від сплати податків на пенсії своїм старим!
Все таки потрібні якісь розширені можливості в ОНН. Для відстеження і покарання хитродупенків (-інвалідів із вродженими вадами честі, гідності й совісті), що так легко стрибали з країни в країну, залишаючи за собою самі лише борги і обікрадених (хай навіть і неявно) людей...
А ми тут, плять, наївно чекаємо, коли ж то нас підмінять? - а вони, як щурі з корабля уйопували і ще продовжують уйопувати! - але вже краник перекривають! :wink: А вони визжать/пищать!)))
  Bobua написав:Все таки простіше блокувати рахунки, майно, машини...
Хай самі приходять.
Або не приходять -- тоді конфісковувати і давати час прийти.
Якщо не прийдуть -- воно їм не треба...

І заборонити переоформлення на дружин.

Ганятись за ними -- забагато їм честі...
Так завивають, що неконституціно! Не по закону!
А про нас, навіть, не думають - що ми тут що, - маємо згнити в тих окопах/бліндаж?
  Bobua написав:Правильно.
Там багато послаблень.
Жорсткіше треба
:lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5733
З нами з: 18.03.21
Подякував: 217 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:15

"Я не трус, но я боюсь?"©))

  Прохожий написав:очень интересный экземпляр для психиатрии
Прохожий, а от серйозно - чому не скажеш свою причину, чому ти не йдеш підміняти мене?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5733
З нами з: 18.03.21
Подякував: 217 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:15

  Успіх написав:
  Bobua написав:22міс інспектори “самостійно приймали...” і пускали псевдоволонтерів??
І лише тепер вирішувати будуть випадкові пари, аби усунути можливість змови і корупції...

22міс випускали без повного комплекту документів!?
І тільки зараз зрозуміли, що не можна випускати псевдоволонтерів, псевдодоглядачів, псевдокультурних, псевдоспортивних, і тимчасово(тимчасово, Карл!) звільнених. А також інвалідів, що здатні працювати у тил.військах.

22міс для усвідомлення, що якщо автобус їде за кордоном всього лише 2години у Польщі то там не треба 2 чи 22 водія...

22міс ухилянти купували якісь папірці у тилових хабарників і “легко та невимушено” пролітали держкордон?
Це ж скільки так втекло і від війська, і від податків, і від повернення вкладеного в них з держбюджету... і навіть від сплати податків на пенсії своїм старим!
Все таки потрібні якісь розширені можливості в ОНН. Для відстеження і покарання хитродупенків (-інвалідів із вродженими вадами честі, гідності й совісті), що так легко стрибали з країни в країну, залишаючи за собою самі лише борги і обікрадених (хай навіть і неявно) людей...
А ми тут, плять, наївно чекаємо, коли ж то нас підмінять? - а вони, як щурі з корабля уйопували і ще продовжують уйопувати! - але вже краник перекривають! :wink: А вони визжать/пищать!)))
  Bobua написав:Все таки простіше блокувати рахунки, майно, машини...
Хай самі приходять.
Або не приходять -- тоді конфісковувати і давати час прийти.
Якщо не прийдуть -- воно їм не треба...

І заборонити переоформлення на дружин.

Ганятись за ними -- забагато їм честі...
Так завивають, що неконституціно! Не по закону!
А про нас, навіть, не думають - що ми тут що, - маємо згнити в тих окопах/бліндаж?
  Bobua написав:Правильно.
Там багато послаблень.
Жорсткіше треба
:lol:

пищиш тут ти як підсвинок відштовнутий від корита іншими поросятами, і бобуа повизгує, а кукусік задоволено похрюкує
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 гру, 2023 13:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33738
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1566 раз.
Подякували: 2736 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:18

  Успіх написав:
  Прохожий написав:очень интересный экземпляр для психиатрии
Прохожий, а от серйозно - чому не скажеш свою причину, чому ти не йдеш підміняти мене?

Велике дякую, пане Успіху!
Мене вже тільки з яких боків і хто тільки не розібрав, а от про себе мовчать, як риби.
А воно по темі-то, бо це інформаційно - про причини різних людей. Особливо тих, хто до інших претензії має, а сам мовчить. Ще й про психіатрію лепоче або про загублену мою особову справу вигадує.
detroytred
 
Повідомлень: 27485
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6119612061216122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 148623
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 536384
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 15677
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (669)
31.12.2023 12:23
Ринок ОВДП (5586)
31.12.2023 11:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.