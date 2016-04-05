Bobua написав:

інспектори “самостійно приймали...” іІ лише тепер вирішувати будуть випадкові пари, аби усунути можливість змови і корупції...І тільки зараз зрозуміли, що не можна випускати псевдоволонтерів, псевдодоглядачів, псевдокультурних, псевдоспортивних, і тимчасово(тимчасово, Карл!) звільнених. А також інвалідів, що здатні працювати у тил.військах.для усвідомлення, що якщо автобус їде за кордоном всього лише 2години у Польщі то там не треба 2 чи 22 водія...у тилових хабарників і “легко та невимушено” пролітали держкордон?Це ж скільки так втекло і від війська, і від податків, і від повернення вкладеного в них з держбюджету... і навіть від сплати податків на пенсії своїм старим!Все таки потрібні якісь розширені можливості в ОНН. Для відстеження і покарання хитродупенків (-інвалідів із вродженими вадами честі, гідності й совісті), що так легко стрибали з країни в країну, залишаючи за собою самі лише борги і обікрадених (хай навіть і неявно) людей...