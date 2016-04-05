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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61206121612261236124>
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:13

Все буде добре!© Все буде Україна!©))

  Bobua написав:22міс інспектори “самостійно приймали...” і пускали псевдоволонтерів??
І лише тепер вирішувати будуть випадкові пари, аби усунути можливість змови і корупції...

22міс випускали без повного комплекту документів!?
І тільки зараз зрозуміли, що не можна випускати псевдоволонтерів, псевдодоглядачів, псевдокультурних, псевдоспортивних, і тимчасово(тимчасово, Карл!) звільнених. А також інвалідів, що здатні працювати у тил.військах.

22міс для усвідомлення, що якщо автобус їде за кордоном всього лише 2години у Польщі то там не треба 2 чи 22 водія...

22міс ухилянти купували якісь папірці у тилових хабарників і “легко та невимушено” пролітали держкордон?
Це ж скільки так втекло і від війська, і від податків, і від повернення вкладеного в них з держбюджету... і навіть від сплати податків на пенсії своїм старим!
Все таки потрібні якісь розширені можливості в ОНН. Для відстеження і покарання хитродупенків (-інвалідів із вродженими вадами честі, гідності й совісті), що так легко стрибали з країни в країну, залишаючи за собою самі лише борги і обікрадених (хай навіть і неявно) людей...
А ми тут, плять, наївно чекаємо, коли ж то нас підмінять? - а вони, як щурі з корабля уйопували і ще продовжують уйопувати! - але вже краник перекривають! :wink: А вони визжать/пищать!)))
  Bobua написав:Все таки простіше блокувати рахунки, майно, машини...
Хай самі приходять.
Або не приходять -- тоді конфісковувати і давати час прийти.
Якщо не прийдуть -- воно їм не треба...

І заборонити переоформлення на дружин.

Ганятись за ними -- забагато їм честі...
Так завивають, що неконституційно! Не по закону!
А про нас, навіть, не думають - що ми тут що, - маємо згнити в тих окопах/бліндаж?
  Bobua написав:Правильно.
Там багато послаблень.
Жорсткіше треба
:lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 31 гру, 2023 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:15

"Я не трус, но я боюсь?"©))

  Прохожий написав:очень интересный экземпляр для психиатрии
Прохожий, а от серйозно - чому не скажеш свою причину, чому ти не йдеш підміняти мене?
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:18

  Успіх написав:
  Прохожий написав:очень интересный экземпляр для психиатрии
Прохожий, а от серйозно - чому не скажеш свою причину, чому ти не йдеш підміняти мене?

Велике дякую, пане Успіху!
Мене вже тільки з яких боків і хто тільки не розібрав, а от про себе мовчать, як риби.
А воно по темі-то, бо це інформаційно - про причини різних людей. Особливо тих, хто до інших претензії має, а сам мовчить. Ще й про психіатрію лепоче або про загублену мою особову справу вигадує.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:48

Ох вже ці диванно-штурмові бригади))

  detroytred написав:Велике дякую, пане Успіху!
Мене вже тільки з яких боків і хто тільки не розібрав, а от про себе мовчать, як риби.
А воно по темі-то, бо це інформаційно - про причини різних людей. Особливо тих, хто до інших претензії має, а сам мовчить. Ще й про психіатрію лепоче
Головне, що тут З ДИВАНА(!!!) мають дурість ще щось вказувати тим, хто вже 22міс. на фронті!
Це ж 🤦🤦‍♂️🤦🏻
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:50

  Schmit написав:
  vitaliiangel написав:
Ситуация на границе накаляется: люди застряли в очередях

ГПСУ требует у мужчин, которым разрешен выезд за границу, документы с записью об отсрочке из военкомата. Эти нововведения не были прописаны ранее нигде.

В то же время, люди в сети пишут, что очередь возникла и на въезд в страну. Из-за того, что те украинцы, которых не выпускают, перекрыли дорогу для тех, кто въезжает.


Заборона виїзду тільки погіршує ситуацію з мобілізацією. До цих зелених долбо** ніяк не доходить, що багато чоловіків з-за кордону не повертаються по одній простій причині - неможливості виїхати знову. Знайомий працює в Чехії, знятий з обліку, хотів би приїхати, але боїться, що потім не випустять. Навіть зняті з обліку бояться сюди повертатись. Країна перетворилась в беззаконний чучхе зелений концтабір.
"Вільний народе вільної країни" - тьху.


А чего вы плюетесь ?
Воевать за свою Украину должны ВСЕ .
Вы же имеете паспорт Украины , значит и защищать должны .
Вашему другу передайте чтобы возвращался , надо же защищать Страну .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зараз прийшло розпорядження бажаючих відправити на фахову підготовку, серед всяких гранатометників-мінометників дивлюся є посада кухаря) А ви кажете, що без підготовки в бій кидають, а тут навіть кухарів вчать) Щось повеселило )))
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 14:06

  Hotab написав:
  beee написав:
  Hotab написав:Ситуацію на кордоні домовім 3 січня. Розкажу, як пустять/не пустять.

А воно завжди так.
Тут ти радієш, що скрутили когось в бусік, а завтра до тебе - ті ж самі методи

Ти якийсь нетерплячий. Хоч дочекайся моїх стонів , що мене не пустили 😀
Ти, пацифіст, якось проморозився, якщо ти такий пухнастий і нетерплячий до будь якого насилля, то як ти бачив боротьбу зі злочинцями, ґвалтівниками , вбивцями. Доречі, на нашій землі також зараз вбивці. Що державі треба робити з такими елементами свого суспільства?

Я вам щиро бажаю легко перетнути кордон. І кожному нормальному українцю.

Насилля, беззаконня, фільтрація проти українців - це рашизм, який на дикість виправдовують. Ви ж не такий
beee
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 14:08

  холява написав:
  Schmit написав:Заборона виїзду тільки погіршує ситуацію з мобілізацією. До цих зелених долбо** ніяк не доходить, що багато чоловіків з-за кордону не повертаються по одній простій причині - неможливості виїхати знову. Знайомий працює в Чехії, знятий з обліку, хотів би приїхати, але боїться, що потім не випустять. Навіть зняті з обліку бояться сюди повертатись. Країна перетворилась в беззаконний чучхе зелений концтабір.
"Вільний народе вільної країни" - тьху.


А чего вы плюетесь ?
Воевать за свою Украину должны ВСЕ .
Вы же имеете паспорт Украины , значит и защищать должны .
Вашему другу передайте чтобы возвращался , надо же защищать Страну .

Защищать - питання розтяжиме. Крім окопного фронту є економічний, інформаційний... Защищать можна і там. Так, інваліди, зняті з обліку (тобто вже невійськовозобовязані) могли б захищати державу на цих фронтах...
Але слуги своїми беззаконними діями виштовхали їх з країни. Так як вони не повертаються сюди вже довший час, то ці люди скоріше за все для держави будуть втрачені назавжди. А також їхні жінки, діти...
Нема часу подумати стратегічно - нема майбутнього у держави.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 14:18

Он был «горяч», или пестел? ))

flyman ,

Немовлята і немічні діди з бабами теж?


Хто з цих категорій ти?

Кому должни?

Кому не вистачило 3 дипломи, то кладу в рот:
«Ст.65 конституції України»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 14:24

  Schmit написав:
  холява написав:
  Schmit написав:Заборона виїзду тільки погіршує ситуацію з мобілізацією. До цих зелених долбо** ніяк не доходить, що багато чоловіків з-за кордону не повертаються по одній простій причині - неможливості виїхати знову. Знайомий працює в Чехії, знятий з обліку, хотів би приїхати, але боїться, що потім не випустять. Навіть зняті з обліку бояться сюди повертатись. Країна перетворилась в беззаконний чучхе зелений концтабір.
"Вільний народе вільної країни" - тьху.


А чего вы плюетесь ?
Воевать за свою Украину должны ВСЕ .
Вы же имеете паспорт Украины , значит и защищать должны .
Вашему другу передайте чтобы возвращался , надо же защищать Страну .

Защищать - питання розтяжиме. Крім окопного фронту є економічний, інформаційний... Защищать можна і там. Так, інваліди, зняті з обліку (тобто вже невійськовозобовязані) могли б захищати державу на цих фронтах...
Але слуги своїми беззаконними діями виштовхали їх з країни. Так як вони не повертаються сюди вже довший час, то ці люди скоріше за все для держави будуть втрачені назавжди. А також їхні жінки, діти...
Нема часу подумати стратегічно - нема майбутнього у держави.


А чого ви ростягуете питання ?
В ТЦК прийшли ,нема проблем .
Вишукивати проблеми , не треба .
холява
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