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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6121612261236124>
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 14:25

Напад росії і білорусі на Україну

Schmit написав:
  холява написав:
  Schmit написав:Заборона виїзду тільки погіршує ситуацію з мобілізацією. До цих зелених долбо** ніяк не доходить, що багато чоловіків з-за кордону не повертаються по одній простій причині - неможливості виїхати знову. Знайомий працює в Чехії, знятий з обліку, хотів би приїхати, але боїться, що потім не випустять. Навіть зняті з обліку бояться сюди повертатись. Країна перетворилась в беззаконний чучхе зелений концтабір.
"Вільний народе вільної країни" - тьху.


А чего вы плюетесь ?
Воевать за свою Украину должны ВСЕ .
Вы же имеете паспорт Украины , значит и защищать должны .
Вашему другу передайте чтобы возвращался , надо же защищать Страну .

Защищать - питання розтяжиме. Крім окопного фронту є економічний, інформаційний... Защищать можна і там. Так, інваліди, зняті з обліку (тобто вже невійськовозобовязані) могли б захищати державу на цих фронтах...
Але слуги своїми беззаконними діями виштовхали їх з країни. Так як вони не повертаються сюди вже довший час, то ці люди скоріше за все для держави будуть втрачені назавжди. А також їхні жінки, діти...
Нема часу подумати стратегічно - нема майбутнього у держави.
Фронт тільки один. Крапка
Все інше можна як завгодно називати, але не фронтом
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ !
ВСЕМ УДАЧИ в НОВОМ ГОДУ !

ДО ВСТРЕЧИ В 2024 .
ВСЕМ НАМ ,ПОБЕДЫ !
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 14:40

  lapay написав:Я не тільки послідовно виступаю за рпв, з цієї осені, але й послідовний противник будь-яких перемовин з кацапами (крім неформальних консультацій) ...
Як досягти рпв без перемовин з кацапами, детально викладав раніше.


Чета ржу (с) Для чого припинення вогню, якщо перемовин не буде? Ну перестали стріляти і шо? Так і будуть сидіти на позиціях? :lol: Чи ви вважаєте, що рпв автоматично поверне кацапів на болота? :shock:

  Schmit написав:Нема часу подумати стратегічно - нема майбутнього у держави.

Є Національна стратегія 2030, Глобальна візія України 2030, Стратегія розвитку освіти і науки 2030, Оборонна стратегія, Промислова стратегія і т.д. Яких ще стратегій вам не вистачає, щоб піти захищати країну?
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 14:44

  Faceless написав:
Schmit написав:
  холява написав:
А чего вы плюетесь ?
Воевать за свою Украину должны ВСЕ .
Вы же имеете паспорт Украины , значит и защищать должны .
Вашему другу передайте чтобы возвращался , надо же защищать Страну .

Защищать - питання розтяжиме. Крім окопного фронту є економічний, інформаційний... Защищать можна і там. Так, інваліди, зняті з обліку (тобто вже невійськовозобовязані) могли б захищати державу на цих фронтах...
Але слуги своїми беззаконними діями виштовхали їх з країни. Так як вони не повертаються сюди вже довший час, то ці люди скоріше за все для держави будуть втрачені назавжди. А також їхні жінки, діти...
Нема часу подумати стратегічно - нема майбутнього у держави.
Фронт тільки один. Крапка
Все інше можна як завгодно називати, але не фронтом

Ну називайте, як завгодно, але захщати можна і не на фронті. Інваліди, зняті з обліку та інші категорії, що не підлягають, на фронті не будуть в будь-якому випадку, але завдяки діям зевлади вони і їх сім'ї назавжди виштовхані з країни, втрачені для держави.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 14:46

Українці за кордоном масово пішли за паспортами. До чого тут законопроєкт про мобілізацію
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c16yn0nw7y5o

Ситуація на кордоні: де найбільші черги і люди стоять уже понад добу (ВІДЕО)
https://varta1.com.ua/news/situaciya-na ... 75013.html

всі ці люди уже втрачені для держави...

багато хотіли приїхати на нр і до водохреща - розвернулись назад

волонтерів також не пускають...

кордон заблоковано в обидва боки...

п.с. скільки ж прикордонники будуть брати за прохід/проїзд 8) :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Прохожий, а от серйозно - чому не скажеш свою причину, чому ти не йдеш підміняти мене?

Він відразу піде після професійного воєнного мирного часу detroytred, якого ти чомусь не питаєш про свою підміну,а чому - тож крутий проФФесіонал, офіцер все життя воював, просто гроза всьому рашизму! Як тільки вони пронюхають що цей природжений головоріз-убивця з'явився на війні, то почнуть здаватися пачками і фронт посиплеться і швидка перемога протягом (двє трі нєдєлі - Арестович) у нас в кишені, як тобі таке Долярчику? Га? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 31 гру, 2023 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:11

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі виданню.

«Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах», - повідомив Андрій Демченко.

До того, раніше в суботу Демченко в коментарі УП запевнив, що «змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства».
https://varta1.com.ua/news/prikordonnik ... 75007.html

Он воно як.
Навіть Постанови КМУ не потрібно.
На власний розсуд вигадуй яке підтвердження тобі потрібно...

З таким же успіхом, за такою логікою громадянин може вигадати, що йому посвідчення поліцейського і т.д. замало, може бути підробленим, а тому вимагати надання ще довідки з протоколу засідання колегії МВС, ГШ і т.д.

А потім вони дивуються поведінці громадян...
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:15

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Прохожий, а от серйозно - чому не скажеш свою причину, чому ти не йдеш підміняти мене?

Він відразу піде після професійного воєнного мирного часу detroytred, якого ти чомусь не питаєш про свою підміну,а чому - тож крутий проФФесіонал, офіцер все життя воював, просто гроза всьому рашизму! Як тільки вони пронюхають що цей природжений головоріз-убивця з'явився на війні, то почнуть здаватися пачками і фронт посиплеться і швидка перемога протягом (двє трі нєдєлі - Арестович) у нас в кишені, як тобі таке Долярчику? Га? :mrgreen:

Ти спочатку на питання-то відповідь надай.

А потім я тобі поясню: що Детройт Успіха не замінить згідно порядку проходження військової служби офскладом.

Ти для заміни Успіха потрібен, саме ти. Дійде черга до мене, то я. А потім і Кривонос.
Це по якому колу тобі розтлумачую?
Ви з Прохожим точно екземпляри для психіатрії...

З.и. ти знов замість відповіді на питання ило тебе згенерив дурне питання до іншого.
За себе спробуй, за себе спочатку.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 31 гру, 2023 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:16

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Прохожий, а от серйозно - чому не скажеш свою причину, чому ти не йдеш підміняти мене?

Він відразу піде після професійного воєнного мирного часу detroytred, якого ти чомусь не питаєш про свою підміну,а чому - тож крутий проФФесіонал, офіцер все життя воював, просто гроза всьому рашизму! Як тільки вони пронюхають що цей природжений головоріз-убивця з'явився на війні, то почнуть здаватися пачками і фронт посиплеться і швидка перемога протягом (двє трі нєдєлі - Арестович) у нас в кишені, як тобі таке Долярчику? Га? :mrgreen:

просто какой то сюр...
"профессиональный военный" до 60ти который во время войны получает ВОЕННУЮ пенсию рассказывает с дивана гражданским как им воевать т.к. от него на войне "нет пользы"...
а долярчик "из окопа" ему подгавкивает...
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 31 гру, 2023 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А потім вони дивуються поведінці громадян...

що каже Демченко не співпадає з фактами :mrgreen:

канали налаштовані-і ДПС теж в долі, тому якщо клієнт ******, то питань до документів ніколи немає
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