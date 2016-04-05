Schmit написав:Заборона виїзду тільки погіршує ситуацію з мобілізацією. До цих зелених долбо** ніяк не доходить, що багато чоловіків з-за кордону не повертаються по одній простій причині - неможливості виїхати знову. Знайомий працює в Чехії, знятий з обліку, хотів би приїхати, але боїться, що потім не випустять. Навіть зняті з обліку бояться сюди повертатись. Країна перетворилась в беззаконний чучхе зелений концтабір. "Вільний народе вільної країни" - тьху.
А чего вы плюетесь ? Воевать за свою Украину должны ВСЕ . Вы же имеете паспорт Украины , значит и защищать должны . Вашему другу передайте чтобы возвращался , надо же защищать Страну .
Защищать - питання розтяжиме. Крім окопного фронту є економічний, інформаційний... Защищать можна і там. Так, інваліди, зняті з обліку (тобто вже невійськовозобовязані) могли б захищати державу на цих фронтах... Але слуги своїми беззаконними діями виштовхали їх з країни. Так як вони не повертаються сюди вже довший час, то ці люди скоріше за все для держави будуть втрачені назавжди. А також їхні жінки, діти... Нема часу подумати стратегічно - нема майбутнього у держави.
Фронт тільки один. Крапка Все інше можна як завгодно називати, але не фронтом
lapay написав:Я не тільки послідовно виступаю за рпв, з цієї осені, але й послідовний противник будь-яких перемовин з кацапами (крім неформальних консультацій) ... Як досягти рпв без перемовин з кацапами, детально викладав раніше.
Чета ржу (с) Для чого припинення вогню, якщо перемовин не буде? Ну перестали стріляти і шо? Так і будуть сидіти на позиціях? Чи ви вважаєте, що рпв автоматично поверне кацапів на болота?
Schmit написав:Нема часу подумати стратегічно - нема майбутнього у держави.
Є Національна стратегія 2030, Глобальна візія України 2030, Стратегія розвитку освіти і науки 2030, Оборонна стратегія, Промислова стратегія і т.д. Яких ще стратегій вам не вистачає, щоб піти захищати країну?
холява написав: А чего вы плюетесь ? Воевать за свою Украину должны ВСЕ . Вы же имеете паспорт Украины , значит и защищать должны . Вашему другу передайте чтобы возвращался , надо же защищать Страну .
Защищать - питання розтяжиме. Крім окопного фронту є економічний, інформаційний... Защищать можна і там. Так, інваліди, зняті з обліку (тобто вже невійськовозобовязані) могли б захищати державу на цих фронтах... Але слуги своїми беззаконними діями виштовхали їх з країни. Так як вони не повертаються сюди вже довший час, то ці люди скоріше за все для держави будуть втрачені назавжди. А також їхні жінки, діти... Нема часу подумати стратегічно - нема майбутнього у держави.
Фронт тільки один. Крапка Все інше можна як завгодно називати, але не фронтом
Ну називайте, як завгодно, але захщати можна і не на фронті. Інваліди, зняті з обліку та інші категорії, що не підлягають, на фронті не будуть в будь-якому випадку, але завдяки діям зевлади вони і їх сім'ї назавжди виштовхані з країни, втрачені для держави.
Успіх написав:Прохожий, а от серйозно - чому не скажеш свою причину, чому ти не йдеш підміняти мене?
Він відразу піде після професійного воєнного мирного часу detroytred, якого ти чомусь не питаєш про свою підміну,а чому - тож крутий проФФесіонал, офіцер все життя воював, просто гроза всьому рашизму! Як тільки вони пронюхають що цей природжений головоріз-убивця з'явився на війні, то почнуть здаватися пачками і фронт посиплеться і швидка перемога протягом (двє трі нєдєлі - Арестович) у нас в кишені, як тобі таке Долярчику? Га?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 31 гру, 2023 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі виданню.
«Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах», - повідомив Андрій Демченко.
До того, раніше в суботу Демченко в коментарі УП запевнив, що «змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства». https://varta1.com.ua/news/prikordonnik ... 75007.html
Он воно як. Навіть Постанови КМУ не потрібно. На власний розсуд вигадуй яке підтвердження тобі потрібно...
З таким же успіхом, за такою логікою громадянин може вигадати, що йому посвідчення поліцейського і т.д. замало, може бути підробленим, а тому вимагати надання ще довідки з протоколу засідання колегії МВС, ГШ і т.д.
Успіх написав:Прохожий, а от серйозно - чому не скажеш свою причину, чому ти не йдеш підміняти мене?
Він відразу піде після професійного воєнного мирного часу detroytred, якого ти чомусь не питаєш про свою підміну,а чому - тож крутий проФФесіонал, офіцер все життя воював, просто гроза всьому рашизму! Як тільки вони пронюхають що цей природжений головоріз-убивця з'явився на війні, то почнуть здаватися пачками і фронт посиплеться і швидка перемога протягом (двє трі нєдєлі - Арестович) у нас в кишені, як тобі таке Долярчику? Га?
Ти спочатку на питання-то відповідь надай.
А потім я тобі поясню: що Детройт Успіха не замінить згідно порядку проходження військової служби офскладом.
Ти для заміни Успіха потрібен, саме ти. Дійде черга до мене, то я. А потім і Кривонос. Це по якому колу тобі розтлумачую? Ви з Прохожим точно екземпляри для психіатрії...
З.и. ти знов замість відповіді на питання ило тебе згенерив дурне питання до іншого. За себе спробуй, за себе спочатку.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 31 гру, 2023 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Прохожий, а от серйозно - чому не скажеш свою причину, чому ти не йдеш підміняти мене?
Він відразу піде після професійного воєнного мирного часу detroytred, якого ти чомусь не питаєш про свою підміну,а чому - тож крутий проФФесіонал, офіцер все життя воював, просто гроза всьому рашизму! Як тільки вони пронюхають що цей природжений головоріз-убивця з'явився на війні, то почнуть здаватися пачками і фронт посиплеться і швидка перемога протягом (двє трі нєдєлі - Арестович) у нас в кишені, як тобі таке Долярчику? Га?
просто какой то сюр... "профессиональный военный" до 60ти который во время войны получает ВОЕННУЮ пенсию рассказывает с дивана гражданским как им воевать т.к. от него на войне "нет пользы"... а долярчик "из окопа" ему подгавкивает...
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 31 гру, 2023 15:17, всього редагувалось 1 раз.