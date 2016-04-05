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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 31 гру, 2023 15:21
Прохожий написав:
просто какой то сюр...
"профессиональный военный" до 60ти который во время войны получает ВОЕННУЮ пенсию рассказывает с дивана гражданским как им воевать т.к. от него на войне "нет пользы"...
І щей нахабно з надутими щоками відправляє всіх на фронт, скільки живу такого нахабства ще не бачив, сидів би в куточку тихесенько як щур під віником і молився би щоб на війну не забрали, а не геройствував на форумах під ніком посилаючи інших на війну - класичне правило Даннінга-Крюгера
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Нед 31 гру, 2023 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 15:21
Прохожий написав: Василь-Рівне написав: Успіх написав:
Прохожий, а от серйозно - чому не скажеш свою причину, чому ти не йдеш підміняти мене?
Він відразу піде після професійного воєнного мирного часу detroytred, якого ти чомусь не питаєш про свою підміну,а чому - тож крутий проФФесіонал, офіцер все життя воював, просто гроза всьому рашизму! Як тільки вони пронюхають що цей природжений головоріз-убивця з'явився на війні, то почнуть здаватися пачками і фронт посиплеться і швидка перемога протягом (двє трі нєдєлі - Арестович) у нас в кишені, як тобі таке Долярчику? Га?
просто какой то сюр...
"профессиональный военный" до 60ти который во время войны получает ВОЕННУЮ пенсию рассказывает с дивана гражданским как им воевать т.к. от него на войне "нет пользы"...
а долярчик "из окопа" ему подгавкивает...
Що? Вдев'яте злився?! Капець...
І 5 куо. не хоч, щоб навчитися?
Пенсія за пройдене, за зроблене, призначається довічно, навіть у тюрмі все рівно сплачується.
Ти точно лендлорд, бо розуму в тебе нуль... Не можеш елементарного засвоїти, текст, закони.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 15:21
prodigy написав: detroytred написав:
А потім вони дивуються поведінці громадян...
що каже Демченко не співпадає з фактами
канали налаштовані-і ДПС теж в долі, тому якщо клієнт ******, то питань до документів ніколи немає
девочки вы не на кидстафе
если человек РЕАЛЬНЫЙ инвалид или многодетный отец то у него должен быть военный билет с соответствующей отметкой
в чем суть нытья второй день?
в том что раньше на это забивали?
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Додано: Нед 31 гру, 2023 15:23
Василь-Рівне написав: Прохожий написав:
просто какой то сюр...
"профессиональный военный" до 60ти который во время войны получает ВОЕННУЮ пенсию рассказывает с дивана гражданским как им воевать т.к. от него на войне "нет пользы"...
І щей нахабно з надутими щоками відправляє всіх на фронт, скільки живу такого нахабства ще не бачив, сидів би в куточку тихесенько як щур під віником і молився би щоб на війну не забрали, а не геройствував на форумах під ніком посилаючи інших на війну класичне правило Даннінга-Крюгера
Да-да, всіх відправляю))
Ти не забрізуйся в найнявнішому хоча б.
Тебе, Прохожого і ще пару подібних, які самі вистрибнули з дурними претензіями до мене.
Це факт.
А ти знов з брехнею, новою.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 15:25
Прохожий написав: prodigy написав: detroytred написав:
А потім вони дивуються поведінці громадян...
що каже Демченко не співпадає з фактами
канали налаштовані-і ДПС теж в долі, тому якщо клієнт ******, то питань до документів ніколи немає
девочки вы не на кидстафе
если человек РЕАЛЬНЫЙ инвалид или многодетный отец то у него должен быть военный билет с соответствующей отметкой
в чем суть нытья второй день?
в том что раньше на это забивали?
Дефочка, ти спочатку за себе надай відповідь.
А потім звертайся до інших.
Краще підкажи Василю, як до фронту дійти. Ти-то знаєш, як.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 15:28
detroytred написав:
.............
Дещо наївно очікувати, що суспільство, яке пішло на жертви
(переформатування суспільства) революції Гідності...
...........
На які жертви?
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Додано: Нед 31 гру, 2023 15:28
fler написав:
Чета ржу (с) Для чого припинення вогню, якщо перемовин не буде? Ну перестали стріляти і шо? Так і будуть сидіти на позиціях? Чи ви вважаєте, що рпв автоматично поверне кацапів на болота?
А слабо порівняти щоденну кількість загиблих громадян України, на війні, у 2019 і у 2023? Це щоб, нарешті, дійшло, чим відрізняється рпв, нехай і не 100%, від позиційної війни.
Це у нас 7 млн біженців, а не у кацапів. Вони можуть ще 40 років, як Іран, під санкціями, розробляти анало-говнєтні іграшки. Якщо будуть випускати по сотні шахедів в день (10 млн баксів при доході в мільярд), то всі ці стратегії розвитку до 2030 можна засунути дуже глибоко.
Без рпв не буде ні ЄС, ні НАТО, ні інвестицій. Не буде майбутнього, в держави.
Ні рпв, ні гіпотетичний новий наш контрнаступ не зможуть вигнати кацапів з нашої землі. Це НЕМОЖЛИВО, допоки фюрер живий. Кому не подобаються ці слова, то в штурмовики можуть навіть жінок записати, було б бажання.
Пля, я вже й не знаю, як ще пояснити?
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Додано: Нед 31 гру, 2023 15:29
Дефочкі, вас вже фронтовик запитав, а ви мовчите і далі.
Що за цирк-то?
Давате про себе.
Вже час.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 15:32
ЛАД написав: detroytred написав:
.............
Дещо наївно очікувати, що суспільство, яке пішло на жертви
(переформатування суспільства) революції Гідності...
...........
На які жертви?
Наприклад, на деякі самі досі не здатні))
На мову перейшло.
Погодилося з багатьма нововведеннями...
Заради майбутнього країни.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 31 гру, 2023 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 15:32
flyman написав: ЛАД написав:
Не вижу никаких оснований надеяться, что "10й буде інший".
Можете предложить хоть один аргумент в пользу такого предположения?
Еволюція
Для эволюции требуется слишком много времени - в биологии тысячи лет, в обществе быстрее, но тоже десятки или, скорее, сотни лет. Пока что не вижу заметных изменений общества.
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