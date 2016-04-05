Додано: Нед 31 гру, 2023 15:28

fler написав: Чета ржу (с) Для чого припинення вогню, якщо перемовин не буде? Ну перестали стріляти і шо? Так і будуть сидіти на позиціях? Чи ви вважаєте, що рпв автоматично поверне кацапів на болота? Чета ржу (с) Для чого припинення вогню, якщо перемовин не буде? Ну перестали стріляти і шо? Так і будуть сидіти на позиціях? Чи ви вважаєте, що рпв автоматично поверне кацапів на болота?

А слабо порівняти щоденну кількість загиблих громадян України, на війні, у 2019 і у 2023? Це щоб, нарешті, дійшло, чим відрізняється рпв, нехай і не 100%, від позиційної війни.Це у нас 7 млн біженців, а не у кацапів. Вони можуть ще 40 років, як Іран, під санкціями, розробляти анало-говнєтні іграшки. Якщо будуть випускати по сотні шахедів в день (10 млн баксів при доході в мільярд), то всі ці стратегії розвитку до 2030 можна засунути дуже глибоко.Без рпв не буде ні ЄС, ні НАТО, ні інвестицій. Не буде майбутнього, в держави.Ні рпв, ні гіпотетичний новий наш контрнаступ не зможуть вигнати кацапів з нашої землі. Це НЕМОЖЛИВО, допоки фюрер живий. Кому не подобаються ці слова, то в штурмовики можуть навіть жінок записати, було б бажання.Пля, я вже й не знаю, як ще пояснити?